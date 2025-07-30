КотировкиРазделы
ALKS: Alkermes plc

27.39 USD 0.87 (3.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALKS за сегодня изменился на 3.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.50, а максимальная — 27.45.

Следите за динамикой Alkermes plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.50 27.45
Годовой диапазон
25.16 36.45
Предыдущее закрытие
26.52
Open
26.50
Bid
27.39
Ask
27.69
Low
26.50
High
27.45
Объем
5.851 K
Дневное изменение
3.28%
Месячное изменение
-5.91%
6-месячное изменение
-17.03%
Годовое изменение
-2.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.