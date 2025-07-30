Валюты / ALKS
ALKS: Alkermes plc
27.39 USD 0.87 (3.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALKS за сегодня изменился на 3.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.50, а максимальная — 27.45.
Следите за динамикой Alkermes plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALKS
Дневной диапазон
26.50 27.45
Годовой диапазон
25.16 36.45
- Предыдущее закрытие
- 26.52
- Open
- 26.50
- Bid
- 27.39
- Ask
- 27.69
- Low
- 26.50
- High
- 27.45
- Объем
- 5.851 K
- Дневное изменение
- 3.28%
- Месячное изменение
- -5.91%
- 6-месячное изменение
- -17.03%
- Годовое изменение
- -2.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.