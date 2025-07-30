KurseKategorien
Währungen / ALKS
Zurück zum Aktien

ALKS: Alkermes plc

28.55 USD 0.68 (2.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALKS hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.00 bis zu einem Hoch von 28.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alkermes plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALKS News

Tagesspanne
28.00 28.64
Jahresspanne
25.16 36.45
Vorheriger Schlusskurs
27.87
Eröffnung
28.18
Bid
28.55
Ask
28.85
Tief
28.00
Hoch
28.64
Volumen
3.059 K
Tagesänderung
2.44%
Monatsänderung
-1.92%
6-Monatsänderung
-13.51%
Jahresänderung
1.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K