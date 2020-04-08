Classic MACD Histogram

Versão aprimorada do MACD Histogram (para monitorar mudanças no momentum do mercado)

O indicador MACD padrão do MT5 utiliza o valor da própria linha MACD para construir o histograma. Em condições de movimentos rápidos ou mercados laterais, esses histogramas mudam lentamente e frequentemente não refletem claramente a aceleração ou desaceleração da força de alta ou baixa. Isso é especialmente perceptível quando o preço ainda não mostra uma reversão clara, resultando em sinais atrasados.

Nesta versão, é utilizada a definição clássica do MACD Histogram:

Histograma = MACD − Signal

Esse método permite detectar de forma mais sensível as mudanças na força compradora e vendedora, ajudando os traders a visualizar a aceleração ou desaceleração da tendência. A transição dos histogramas da zona negativa (força vendedora) para a positiva (força compradora) fornece alertas mais antecipados sobre possíveis movimentos de tendência, em comparação com o MACD padrão.

Atenção:

  • Este indicador não é um sistema de negociação independente e não deve ser usado para abrir ou fechar posições automaticamente.

  • Não prevê preços, servindo apenas como uma ferramenta de observação do momentum.

  • Recomenda-se usá-lo junto com níveis de suporte/resistência, estrutura de tendência e outros indicadores para apoiar a tomada de decisão.

  • Este indicador é fornecido gratuitamente, destinado a proporcionar uma análise mais clara das mudanças de momentum no MT5.

Além disso, o histograma apresenta uma diferenciação de cores clara: a zona negativa em vermelho e a positiva em verde. Isso permite avaliar rapidamente a força dos compradores e vendedores, bem como potenciais pontos de reversão.

Dessa forma, os traders podem obter sinais mais sensíveis sobre o momentum do mercado em comparação com o MACD padrão, sendo especialmente útil para acompanhar movimentos rápidos ou mercados laterais.


