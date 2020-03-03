AutoTradeBot FOREX

AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível

Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto.

AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar.

Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), todos os pares de Forex e S&P 500 (US500). Você pode encontrá-las e baixá-las no painel do desenvolvedor e nas plataformas TesterMob: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Conceito: operar simplesmente nomeando as linhas

Em vez de abrir cada ordem manualmente, o AutoTradeBot++ usa linhas horizontais no gráfico como instruções de trade. Basta desenhar e nomear as linhas, por exemplo:

  • 1_buy_0.10 → ordem Buy com 0.10 lote
  • 1_sell_0.05 → ordem Sell com 0.05 lote

O EA automaticamente:

  • identifica se é Buy ou Sell;
  • decide se deve ser uma ordem Limit ou Stop;
  • calcula Stop Loss e Take Profit a partir do risco fixo em dólares e do seu RR;
  • cria, modifica ou apaga a ordem pendente correspondente quando você move ou remove a linha.

Você foca em níveis de preço e análise; o AutoTradeBot++ transforma essas linhas em ordens precisas e consistentes.

💰 Gestão de risco real em dólares

No centro do AutoTradeBot++ está um modelo de risco claro e rígido: você define o Risco (USD) e o Risk-to-Reward, e o EA faz todas as contas.

  • O tamanho da posição é calculado a partir do seu risco, do tick value e da distância até o SL;
  • O Stop Loss é posicionado para que a perda máxima por trade seja igual ao risco definido;
  • O Take Profit é definido de acordo com a relação RR escolhida (1:2, 1:3, …);
  • Os níveis mínimos de stop exigidos pelo broker são verificados automaticamente.

Em contas pequenas ou grandes, o seu risco permanece fixo, mensurável e repetível em cada operação.

🔒 Motor de “risk-free” multinível

O AutoTradeBot++ possui um poderoso sistema de risk-free multinível que protege o seu capital conforme o preço anda a seu favor. Chega de adivinhar onde mover o SL – o EA usa o valor de risco como referência.

  • Quando o trade atinge pelo menos 1R de lucro, o EA pode mover o SL para o break-even ou começar a travar lucro (configurável);
  • Em 2R, 3R, … o SL é avançado em etapas, travando mais lucro;
  • Cada posição guarda o último nível de risk-free para evitar modificações desnecessárias;
  • Apenas níveis de SL melhores são aceitos – o EA nunca piora o stop.

Assim, seus trades se tornam um processo dinâmico e progressivo: enquanto o mercado continuar a seu favor, mais lucro será protegido.

🛡️ Filtros de segurança e gestão inteligente de ordens

  • Verificação de margem – antes de abrir qualquer ordem, o EA verifica se há margem livre suficiente; caso contrário, o trade é ignorado com segurança;
  • Níveis mínimos do broker – distâncias de SL e TP são validadas com as regras do broker;
  • Lógica de limpeza – se a linha é apagada, a ordem associada também é removida; se a ordem é executada, a linha correspondente é apagada;
  • Magic Number e filtro por símbolo garantem que outros EAs e operações manuais não sejam afetados.

📊 Painel de informação no gráfico (opcional e leve)

O AutoTradeBot++ vem com um painel compacto que pode ser ligado ou desligado:

  • Saldo e Equity da conta;
  • Margem utilizada, margem livre e nível de margem %;
  • Número de posições abertas e P/L flutuante;
  • Lista de todas as ordens pendentes com tipo, lote, preço de entrada, SL e TP.

O painel pode ser recolhido/expandido com um duplo clique e movido para qualquer canto do gráfico. Se você prefere um gráfico limpo, pode desativar labels e setas nos inputs.

⚙️ Interface mínima e amigável

No gráfico você verá:

  • Um pequeno handle [+]/[-] para recolher/expandir o painel;
  • Um botão que mostra onde alterar os parâmetros do EA (risco, RR etc.);
  • Um botão Risk-Free para ativar/desativar rapidamente o motor de risk-free.

Todos os elementos são leves, arrastáveis e não poluem o gráfico.

👤 Para quem é o AutoTradeBot++?

  • Scalpers que precisam de execução rápida com risco em dólares bem definido;
  • Day traders que colocam várias ordens pendentes em níveis importantes;
  • Swing traders que desejam proteção automática de lucro enquanto o preço se move;
  • Qualquer trader que já tenha uma estratégia e queira automatizar a execução e o gerenciamento de risco.

O AutoTradeBot++ não gera sinais. Você continua tomando as decisões; o EA apenas transforma seus níveis e regras de risco em uma execução disciplinada.

🚀 Transforme suas linhas em um motor de trading profissional

Se você está cansado de recalcular lotes, mover SL para o break-even na mão e ficar preso olhando o gráfico, o AutoTradeBot++ pode ser o seu novo assistente de trading.

Desenhe seus níveis, defina o risco e deixe o EA cuidar do envio de ordens, verificações de segurança e do risk-free multinível.

Concentre-se na sua vantagem. Deixe o AutoTradeBot++ executá-la com disciplina.

Produtos recomendados
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Negociação automática e manual Um sistema comercial pronto baseado nas  ondas de Elliott e níveis de Fibonacci . Simples e de fácil acesso Exibição de marcação das ondas de Elliott (opção geral ou alternativa) em um gráfico Construção dos níveis horizontais, linhas de apoio e resistência, canal Sobreposição dos níveis de Fibonacci para as ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (no ecrã, E-Mail, Push notificações) painel visual para abertura de ordens para negociação manual painel visual para configu
Fire Venom
Natoya N Barnes
Experts
Fire Venom – The Ultimate Spike-Catching Weapon for Boom & Crash Traders   Fire Venom is a next-generation automated trading system engineered specifically for the Deriv Boom & Crash Indices, where precision, speed, and timing determine profit. This expert advisor is built to detect the exact micro-conditions that form before a spike, entering the market with split-second accuracy—no hesitation, no missed opportunities. Whether you trade a small account or a funded account, Fire Venom is opt
Crush
Yvan Musatov
Experts
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a Estratégia "Duende", Duende é um algoritmo que detecta padrões de diferentes níveis altos e baixos, onde eles permanecem constantes para fazer boas entradas, com um sistema de recuperação consultando várias coisas como ponto de equilíbrio e cruzamentos entre pares Comprovou controlar várias moedas sem problemas, com um poderoso controle de notícias durante o mercado é possível gerenciá-lo com todos os símbolos que você precisa Minha estratégia é otimizada para "A
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experts
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisão no US30 Desenvolvido pela VENOM LABS O EA QUE NUNCA IRÁ QUEBRAR SUA CONTA Para corretores com fuso horário diferente (como a Exness), defina a última entrada como TRUE se o seu corretor não for GMT+3. Use apenas o período de  H1 minutos. ️ Aviso : Configurações incorretas de fuso horário ou tempo gráfico podem causar mau funcionamento do EA. PREÇO DE LANÇAMENTO POR APENAS 24H! Garanta sua cópia agora! SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Experts
Visão Geral AMO AI é um Consultor Especializado (Expert Advisor) avançado que utiliza uma arquitetura de rede neural profunda de 7 camadas combinada com algoritmos de inteligência artificial para análise automatizada do mercado. O sistema processa dados de mercado por meio de várias camadas analíticas para identificar oportunidades de negociação com base em padrões técnicos e no comportamento do mercado. Arquitetura Técnica Rede Neural: arquitetura de aprendizado profundo de 7 camadas Motor de
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Experts
Holiday Special (Ends Jan 15th): Get fully automated for 2026. Lifetime License reduced to $299 (Save $200) and 3-Month Access for $99 . Start the New Year with a professional edge. Range Vector Fibo Logic (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) is a sophisticated algorithmic trading system designed to capture Institutional Momentum Bursts in the forex and crypto markets. While most EAs rely on dangerous Martingale grids or lagging indicators, RVFL uses a proprietary “Vector Analysis” approach.
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Experts
Your Grox EA   –   The Next Evolution in Automated Trading Your Grox EA is an advanced and innovative trading advisor built on a   unique Buy and Sell strategy . Designed to adapt dynamically to market conditions, this   EA follows the trend with precision , leveraging a proprietary algorithm and a powerful internal system of indicators. Revolutionary Buy Sell Powered Strategy: This cutting-edge advisor doesn’t rely on ordinary trading logic— it utilizes your exclusive strategy and optimized se
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Apresentando Marvelous EA: Seu Companheiro de Trading Definitivo Desbloqueie todo o potencial do mercado Forex com Marvelous EA, uma solução automatizada de trading de ponta, projetada para maximizar seus lucros e minimizar os riscos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado com recursos avançados para navegar com precisão e eficiência no dinâmico mercado Forex. OURO - XAUUSD - M5 Desempenho de conta real: https://www.mql5.com/pt/signals/1973370 Principais Recursos:
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experts
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
ForexM
Marius Civilis
Experts
ForexM Negociação Totalmente Automatizada EA ForexM EA negocia ações de acordo com análise de mercado profissional em tempo real. Todas as ordens colocadas são do tipo de execução de mercado e bem ponderadas devido ao trabalho em tempo real dos analistas de mercado. A EA vem com as configurações iniciais mais bem avaliadas e pronta para usar. Características: - Negociação totalmente automatizada. - Gerenciamento de riscos. - Funciona em qualquer número de instrumentos simultaneamente. - Sem D
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Balancer EA
Amir Hossein Moharreri
Experts
Balancer EA  is a sophisticated grid trading tool designed to maximize profits by simultaneously opening both buy and sell positions. Or even greater control, you can also utilize the manual panel to fine-tune your trading strategy. However, it is important to use this EA with caution and only risk an amount you are comfortable with. We encourage you to backtest the EA and experiment with the settings to find the ones that work best for you. Recommended     symbols : Backtest on any symbol of y
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experts
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Experts
Trader Propfirm Pró - Expert Advisor para Traders Profissionais O Trader Propfirm Pró é um Expert Advisor avançado desenvolvido exclusivamente para traders de mesas proprietárias, compatível tanto com contas de teste quanto contas aprovadas. Este sistema utiliza redes neurais e inteligência artificial para otimizar a análise gráfica, identificar tendências do mês e realizar entradas precisas no gráfico de menores tempos. Com um sistema baseado em redes neurais , o EA faz o rastreamento da tendên
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Experts
AdvisorKing is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, you
Os compradores deste produto também adquirem
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versão 11.0 - Português Mean Machine GPT Versão 11.0 - Onde a Inteligência Institucional Encontra o Trading Especializado Desde a pioneira integração genuína de IA no trading algorítmico, refinamos esta abordagem através de múltiplos ciclos de mercado, regimes econômicos e evoluções tecnológicas. O que começou como nossa convicção de que o aprendizado de máquina adaptativo representa a progressão natural do trading quantitativo tornou-se uma direção da indústria. A Versão 11.0 m
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – grade quantitativa adaptativa que evolui com o mercado NEXUS é um sistema 100% automático que constrói combinações de regras em tempo real, valida essas combinações out-of-sample e só entra em operação quando detecta uma vantagem estatística em um contexto de mercado válido. Especificações rápidas Tipo de sistema: grade adaptativa com validação OOS (out-of-sample) e filtros de ambiente (notícias, volatilidade, sessão/dia e áreas de valor de volume opcionais). Instrumentos: pares principa
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experts
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Estratégia de Trading Operando ao vivo há 4 meses Após a compra, todos os meus produtos permanecerão gratuitos para sempre.  Baixar arquivo de configurações Ouro M1 | Conta ECN: Compatível com qualquer corretora O Jackal EA é baseado em uma estratégia multilayer e inteligente de rompimento que combina uma gestão avançada de risco e lucro para se adaptar à dinâmica do mercado. 1. Estratégia de Armadilha de Rompimento Coloca duas ordens pendentes simultâneas em direções
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 é um sistema de negociação totalmente automatizado do tipo “pullback”, especialmente eficaz para operar em pares de moedas populares de “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. O sistema utiliza os principais padrões do mercado Forex em suas operações – o retorno do preço após um movimento brusco em qualquer direção. Timeframe: M15 Pares de moedas principais: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionais: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Após comprar o EA, certifique-se de me
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
Sobre o APE (Alpha Prop Edge) APE é um Expert Advisor (EA) desenvolvido com base em uma estratégia de reversão à média . O sistema identifica movimentos de preço excessivos e executa ordens na direção oposta, de acordo com condições previamente definidas. Inclui controles de risco internos como limite diário de perdas e mecanismos automáticos de encerramento de operações. Os parâmetros podem ser ajustados conforme o tamanho da conta, tipo de operação ou requisitos de avaliação. O APE foi amplam
Xauron
Roberto Liguoro
Experts
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experts
Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
Ew3
Roberto Alencar
Experts
EW3 - Expert Advisor para Negociação Forex com Mean Reversion Visão Geral Um Expert Advisor desenvolvido para operar com estratégia de mean reversion, com gerenciamento disciplinado de risco, evitando abordagens de alto risco como grid ou martingale. Características Principais • Estratégia Mean Reversion: Identifica e negocia movimentos de correção do mercado • Suporte Multi-Símbolos: Opera em 26 pares de moedas simultaneamente • Controle Centralizado de Risco: Gerenciamento global de stop los
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experts
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
Experts
Prezados clientes, Eu, Pratham Barot, proprietário e desenvolvedor da God Gold Martingale, gostaria de alertá-los de que versões falsas do meu EA estão sendo publicadas em várias páginas. Para proteger seus preciosos fundos e garantir uma experiência segura, evite esses produtos falsificados. Sempre compre e use nossa plataforma genuína através de... Evite plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET etc., que vendem bots falsos usando nosso nome. Essas são fraudes que podem desperdiça
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experts
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Experts
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Experts
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Experts
Conheça o Master Oscillators, um bot que torna o trading simples e flexível! Escolha entre sinais RSI, CCI ou Stochastic e construa sua própria estratégia. Este bot oferece muitas ferramentas, como filtro MA, tamanhos de lotes dinâmicos, calculadora do Critério de Kelly, níveis SL e TP dinâmicos e muito mais. Independentemente do seu estilo de trading, o Master Oscillators está aqui para você. Ele fornece informações importantes, estatísticas e muito mais, sempre mantendo seu trading seguro. Se
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Experts
Desculpe pelo excelente desempenho de 340% ao ano! Sim, você leu certo: estes resultados de backtest de 340% ao ano são quase indecentemente bons. Mas, por favor, não entenda mal – não é um truque de marketing, mas sim o resultado de uma programação limpa e backtests honestos. Naturalmente, tais retornos de sonho não são realmente sustentáveis a longo prazo, pois depois de alguns anos qualquer EA no backtest eventualmente atinge o limite de tamanho de lote. Ainda assim: o Stealth 150 DE40
Mais do autor
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Market Time Watch Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários. Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista
FREE
Market Time Watch MT4
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Market Time Watch Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários. Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arraste e opere com confiança Smart Risk Manager Pro é uma ferramenta profissional de gestão de risco diretamente no gráfico, que calcula o tamanho da posição com base no seu risco em dólares. Basta clicar e arrastar no gráfico e o indicador mostra instantaneamente: Direção (Buy / Sell) Distância em pontos Tamanho de lote recomendado com base no seu valor de RiskUSD A ferramenta é ultra leve, extremamente rápida e foi criada para traders que querem um gráfico limpo e um
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arraste e opere com confiança Smart Risk Manager Pro é uma ferramenta profissional de gestão de risco diretamente no gráfico, que calcula o tamanho da posição com base no seu risco em dólares. Basta clicar e arrastar no gráfico e o indicador mostra instantaneamente: Direção (Buy / Sell) Distância em pontos Tamanho de lote recomendado com base no seu valor de RiskUSD A ferramenta é ultra leve, extremamente rápida e foi criada para traders que querem um gráfico limpo e um
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD)
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD)
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++   é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide   onde   entrar, o EA cuida de   como   executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para   Ou
