AutoTradeBot FOREX

Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto.

AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar.

Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), todos os pares de Forex e S&P 500 (US500). Você pode encontrá-las e baixá-las no painel do desenvolvedor e nas plataformas TesterMob: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Conceito: operar simplesmente nomeando as linhas

Em vez de abrir cada ordem manualmente, o AutoTradeBot++ usa linhas horizontais no gráfico como instruções de trade. Basta desenhar e nomear as linhas, por exemplo:

1_buy_0.10 → ordem Buy com 0.10 lote

1_sell_0.05 → ordem Sell com 0.05 lote

O EA automaticamente:

identifica se é Buy ou Sell ;

ou ; decide se deve ser uma ordem Limit ou Stop ;

ou ; calcula Stop Loss e Take Profit a partir do risco fixo em dólares e do seu RR;

e a partir do risco fixo em dólares e do seu RR; cria, modifica ou apaga a ordem pendente correspondente quando você move ou remove a linha.

Você foca em níveis de preço e análise; o AutoTradeBot++ transforma essas linhas em ordens precisas e consistentes.

💰 Gestão de risco real em dólares

No centro do AutoTradeBot++ está um modelo de risco claro e rígido: você define o Risco (USD) e o Risk-to-Reward, e o EA faz todas as contas.

O tamanho da posição é calculado a partir do seu risco , do tick value e da distância até o SL;

, do tick value e da distância até o SL; O Stop Loss é posicionado para que a perda máxima por trade seja igual ao risco definido;

por trade seja igual ao risco definido; O Take Profit é definido de acordo com a relação RR escolhida (1:2, 1:3, …);

escolhida (1:2, 1:3, …); Os níveis mínimos de stop exigidos pelo broker são verificados automaticamente.

Em contas pequenas ou grandes, o seu risco permanece fixo, mensurável e repetível em cada operação.

🔒 Motor de “risk-free” multinível

O AutoTradeBot++ possui um poderoso sistema de risk-free multinível que protege o seu capital conforme o preço anda a seu favor. Chega de adivinhar onde mover o SL – o EA usa o valor de risco como referência.

Quando o trade atinge pelo menos 1R de lucro, o EA pode mover o SL para o break-even ou começar a travar lucro (configurável);

de lucro, o EA pode mover o SL para o ou começar a travar lucro (configurável); Em 2R, 3R, … o SL é avançado em etapas, travando mais lucro;

o SL é avançado em etapas, travando mais lucro; Cada posição guarda o último nível de risk-free para evitar modificações desnecessárias;

Apenas níveis de SL melhores são aceitos – o EA nunca piora o stop.

Assim, seus trades se tornam um processo dinâmico e progressivo: enquanto o mercado continuar a seu favor, mais lucro será protegido.

🛡️ Filtros de segurança e gestão inteligente de ordens

Verificação de margem – antes de abrir qualquer ordem, o EA verifica se há margem livre suficiente; caso contrário, o trade é ignorado com segurança;

– antes de abrir qualquer ordem, o EA verifica se há margem livre suficiente; caso contrário, o trade é ignorado com segurança; Níveis mínimos do broker – distâncias de SL e TP são validadas com as regras do broker;

– distâncias de SL e TP são validadas com as regras do broker; Lógica de limpeza – se a linha é apagada, a ordem associada também é removida; se a ordem é executada, a linha correspondente é apagada;

– se a linha é apagada, a ordem associada também é removida; se a ordem é executada, a linha correspondente é apagada; Magic Number e filtro por símbolo garantem que outros EAs e operações manuais não sejam afetados.

📊 Painel de informação no gráfico (opcional e leve)

O AutoTradeBot++ vem com um painel compacto que pode ser ligado ou desligado:

Saldo e Equity da conta;

e da conta; Margem utilizada , margem livre e nível de margem % ;

, e ; Número de posições abertas e P/L flutuante;

Lista de todas as ordens pendentes com tipo, lote, preço de entrada, SL e TP.

O painel pode ser recolhido/expandido com um duplo clique e movido para qualquer canto do gráfico. Se você prefere um gráfico limpo, pode desativar labels e setas nos inputs.

⚙️ Interface mínima e amigável

No gráfico você verá:

Um pequeno handle [+]/[-] para recolher/expandir o painel;

para recolher/expandir o painel; Um botão que mostra onde alterar os parâmetros do EA (risco, RR etc.);

Um botão Risk-Free para ativar/desativar rapidamente o motor de risk-free.

Todos os elementos são leves, arrastáveis e não poluem o gráfico.

👤 Para quem é o AutoTradeBot++?

Scalpers que precisam de execução rápida com risco em dólares bem definido;

que precisam de execução rápida com risco em dólares bem definido; Day traders que colocam várias ordens pendentes em níveis importantes;

que colocam várias ordens pendentes em níveis importantes; Swing traders que desejam proteção automática de lucro enquanto o preço se move;

que desejam proteção automática de lucro enquanto o preço se move; Qualquer trader que já tenha uma estratégia e queira automatizar a execução e o gerenciamento de risco.

O AutoTradeBot++ não gera sinais. Você continua tomando as decisões; o EA apenas transforma seus níveis e regras de risco em uma execução disciplinada.

🚀 Transforme suas linhas em um motor de trading profissional

Se você está cansado de recalcular lotes, mover SL para o break-even na mão e ficar preso olhando o gráfico, o AutoTradeBot++ pode ser o seu novo assistente de trading.

Desenhe seus níveis, defina o risco e deixe o EA cuidar do envio de ordens, verificações de segurança e do risk-free multinível.

Concentre-se na sua vantagem. Deixe o AutoTradeBot++ executá-la com disciplina.