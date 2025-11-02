Zentrade é o seu passo rumo ao nível profissional. É um indicador que oferece consistência, clareza e precisão para que possa operar com confiança, sabendo que o seu sinal não desaparecerá e a sua lógica não será comprometida.





🛑 Sem redesenho. Nunca. Os sinais de COMPRA e VENDA são gerados instantaneamente na vela atual e são permanentes. O que vê é a realidade.





🔒 Lógica inalterada. Os sinais anteriores não são eliminados nem alterados. Pode analisar o histórico com total confiança de que os seus testes correspondem à negociação real.





⚡ Sem atraso. Os sinais aparecem instantaneamente no início da formação de uma vela, oferecendo uma vantagem inestimável para entrar no melhor preço.





Reversões de tendência reais: Identifica com precisão os momentos em que o momentum de um ativo importante muda, permitindo-lhe entrar numa operação logo no início do movimento.





Leitura de momentum: O sistema acompanha com precisão as alterações na velocidade e na força do movimento de preços.





✅ Filtragem Modular Multinível: O nosso sistema inteligente filtra o ruído do mercado e os sinais falsos. Apenas recebe sinais com uma elevada taxa de rentabilidade, prontos para serem executados. Pode personalizá-lo para se adequar ao seu estilo único.





Utiliza um algoritmo altamente complexo, mas surpreendentemente estável, que vê o que a maioria não consegue ver:





Reversões de Tendência Reais: Identifica com precisão os momentos em que o momentum de um ativo importante muda, permitindo entrar numa operação logo no início do movimento.





Leitura de Momentum: O sistema acompanha com precisão as alterações na velocidade e força do movimento dos preços.





Esta Ferramenta é Para Quem Procura:

Negociação de Tendências: Maximizar a eficácia dos movimentos a longo prazo.





Swing Trading: Entradas precisas em pontos-chave de reversão.





Confirmação de Entrada: Verificação fiável das suas próprias estratégias.





🛠️ Versatilidade e Estabilidade Completas





Compatibilidade: Totalmente otimizado para MetaTrader 4 (MT4).





Ativos: Ideal para Forex, metais, commodities, criptomoedas, ações e índices.





Desempenho: Código leve e estável. Não sobrecarrega o seu terminal.



