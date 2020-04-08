Farman Feractal Trend M T F

Olá, estou aqui para resolver um dos maiores problemas dos traders.

Quando abro o gráfico de preços e começo a analisá-lo, surge um GRANDE problema.

Eu alterno entre diferentes janelas e diferentes períodos de tempo no MetaTrader 5 e começo a desenhar linhas de tendência, blocos de ordens e diferentes linhas estáticas e dinâmicas para entender o mercado.

Isso era um GRANDE incômodo e, às vezes, me confundia. Por isso, pensei em criar um sistema que resolvesse todos esses problemas e me mostrasse tudo o que eu precisava em um determinado período de tempo.

Este sistema agora está à sua disposição e você pode visualizar facilmente a tendência e os blocos de ordens (OB) em diferentes períodos de tempo, no seu período de tempo favorito, apenas clicando no gráfico de preços.

Duas tabelas são exibidas no seu gráfico de preços. Uma tabela fornece as informações gerais de que você precisa, e a segunda tabela facilita muito o acesso aos recursos da ferramenta clicando no gráfico.

LINHA DE TENDÊNCIA FARMAN - No modo dinâmico, realiza cálculos extremamente complexos com base em diversos parâmetros, incluindo ATR, volume de liquidez da posição e blocos de ordens, comparando-os com diferentes períodos de tempo e exibindo-os no gráfico de preços.

- Os sinais desta ferramenta são apenas sugestões. Você pode desativá-los na tabela de configurações para visualizar seu sistema analítico com mais precisão, de acordo com os indicadores e cálculos.


     FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System

FARMAN PRO v9 é um indicador de trading avançado tudo-em-um para MetaTrader 5,
desenvolvido para traders que focam na estrutura de mercado, conceitos de Smart Money e alinhamento de tendência.

Este sistema combina múltiplas ferramentas profissionais de trading em uma estrutura limpa e inteligente,
ajudando os traders a tomarem decisões claras, estruturadas e confiantes em condições dinâmicas de mercado.

🔹 Principais Recursos
• Filtro de tendência adaptativo multi-timeframe  
• Detecção automática da estrutura de mercado (CHoCH & BoS)  
• Order blocks de timeframes superiores exibidos em timeframes inferiores  
• Sinais de entrada inteligentes alinhados com estrutura e tendência  
• Sessões de trading focadas em liquidez (Sydney, Tóquio, Londres, Nova York)  
• Dashboard profissional com botões de controle inteligentes  
• Design de gráfico limpo com gerenciamento automático de objetos  

🔹 Como Funciona
FARMAN PRO v9 não gera sinais aleatórios.

Os sinais de entrada são exibidos apenas quando múltiplas condições estão alinhadas, incluindo:
• Quebra confirmada da estrutura de mercado  
• Confirmação direcional da tendência  
• Contexto de Smart Money  
• Localização de preço relevante  

Essa abordagem reduz significativamente setups de baixa qualidade
e foca apenas em oportunidades de trading de alta probabilidade.

🔹 Para Quem É?
• Traders de Smart Money e ICT  
• Traders profissionais de Forex e Ouro  
• Traders de prop firms  
• Traders que valorizam qualidade acima de quantidade  

🔹 Plataforma
• MetaTrader 5  
• Todos os símbolos  
• Todos os timeframes  

🔹 Nota Final
FARMAN PRO v9 não é apenas um indicador.
É um sistema de tomada de decisão criado para trazer clareza, estrutura e disciplina ao seu trading.

