Farman Feractal Trend M T F

Olá, estou aqui para resolver um dos maiores problemas dos traders.





Quando abro o gráfico de preços e começo a analisá-lo, surge um GRANDE problema.





Eu alterno entre diferentes janelas e diferentes períodos de tempo no MetaTrader 5 e começo a desenhar linhas de tendência, blocos de ordens e diferentes linhas estáticas e dinâmicas para entender o mercado.





Isso era um GRANDE incômodo e, às vezes, me confundia. Por isso, pensei em criar um sistema que resolvesse todos esses problemas e me mostrasse tudo o que eu precisava em um determinado período de tempo.





Este sistema agora está à sua disposição e você pode visualizar facilmente a tendência e os blocos de ordens (OB) em diferentes períodos de tempo, no seu período de tempo favorito, apenas clicando no gráfico de preços.





Duas tabelas são exibidas no seu gráfico de preços. Uma tabela fornece as informações gerais de que você precisa, e a segunda tabela facilita muito o acesso aos recursos da ferramenta clicando no gráfico.





LINHA DE TENDÊNCIA FARMAN - No modo dinâmico, realiza cálculos extremamente complexos com base em diversos parâmetros, incluindo ATR, volume de liquidez da posição e blocos de ordens, comparando-os com diferentes períodos de tempo e exibindo-os no gráfico de preços.





- Os sinais desta ferramenta são apenas sugestões. Você pode desativá-los na tabela de configurações para visualizar seu sistema analítico com mais precisão, de acordo com os indicadores e cálculos.

FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System