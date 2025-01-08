Autogrids
- Utilitários
- Guilherme Emiliao Ferreira
- Versão: 1.6
- Atualizado: 10 maio 2025
- Ativações: 10
AUTOGRIDS MT5
Autogrids EA é uma ferramenta de automação de negociação de ponta, projetada para dar aos traders de Forex uma vantagem incomparável no mercado. Construída com base em uma poderosa estratégia quantitativa, ela analisa a distribuição de frequência da amplitude diárias de preços, aproveitando dados históricos para criar uma grade operacional altamente otimizada.
Ao contrário dos sistemas convencionais de negociação em grade, o Autogrids EA modela estrategicamente as distribuições de preços para definir intervalos de negociação precisos, garantindo pontos de entrada otimizados. Quer o mercado esteja em tendência ou variando, essa abordagem baseada em dados aumenta a precisão da negociação e maximiza a eficiência, tudo sem a necessidade de intervenção manual constante.
Com modos de operação exclusivos para várias condições de mercado, o Autogrids EA é a solução ideal para traders que buscam automatizar com precisão, reduzir a negociação emocional e liberar todo o seu potencial de lucro.
Negocie de forma mais inteligente. Negocie mais rápido.
Principais Benefício
Execução Totalmente Automatizada :: Remove a tomada de decisões emocionais, garantindo que as negociações estejam alinhadas com uma estratégia quantitativa predefinida.
Pontos de Entrada e Saída Otimizados :: Usa modelagem estatística para determinar zonas de negociação de alta probabilidade, reduzindo a incerteza.
Modos de Operação Exclusivos para Configuração de Grade :: Ao contrário de outros robôs, o Autogrids EA oferece vários modos de operação que permitem aos usuários configurar ordens de compra e venda com base em sua estratégia de negociação: [00] Hedge simétrico – Ordens de compra e venda posicionadas nos mesmos preços, para uma exposição equilibrada. [01] Gradiente linear – Ordens de venda acima e ordens de compra abaixo do fechamento do dia anterior, garantindo um posicionamento dinâmico. [02] Gradiente linear invertido – Ordens de compra acima e ordens de venda abaixo do fechamento do dia anterior, invertendo a lógica padrão do gradiente linear. [03] Comprado – Concentra-se nas ordens de compra, colocando-as acima e abaixo do fechamento do dia anterior. [04] Vendido Concentra-se nas ordens de venda, colocando-as acima e abaixo do fechamento do dia anterior.
Desempenho Consistente em diversas Condições de Mercado :: Estratégias projetadas para funcionar de forma eficaz em mercados de tendências e de consolidação.
Tomada de Decisão baseada em Dados :: Utiliza a distribuição de frequência da amplitude diária, eliminando negociação subjetivas.
Eficiência na Negociação :: Automatiza análises complexas e execução de negociações, liberando tempo para os traders.
Capacidade de Backtesting :: Permite que os usuários validem estratégias com dados históricos antes da utilização em contas reais.
Versatilidade de Ativos :: Funciona em vários mercados, incluindo Forex, ações e commodities.
Minimiza os Riscos de Overtrading :: Fornece execução estruturada para evitar entradas excessivas com base no ruído do mercado.
Principais Características
Integração de estratégia quantitativa: Modelagem de distribuição estatística da amplitude diária.
Standard strategies: Código reestruturado para possibilitar a inclusão de estratégias consolidadas no mercado (ex. IFR, cruzamento de média, distanciamento da média...).
Execução de grade estruturada: As ordens são atualizadas automaticamente.
Parâmetros de negociação personalizáveis: Os usuários podem definir o tamanho da grade, o tamanho do lote e as configurações de intervalo.
Gerenciamento inteligente de ordens: Garante a execução adequada com espaçamento estratégico entre negociações.
Reconhecimento de fuso horário: Alinha-se com o fuso horário da plataforma MetaTrader para rastreamento preciso da sessão.
Suporte a vários ativos: Compatível com várias classes de ativos para oportunidades de negociação diversificadas.
Recuperação de sessão sem erros: Se o EA for removido ou o MetaTrader for fechado, basta reaplicá-lo ao ativo com os mesmos parâmetros para garantir que posições e ordens existentes continuem a ser gerenciadas, automaticamente.
Resumo financeiro diário e notificações para dispositivos móveis: Exibe um resumo financeiro rápido na tela e envia um relatório de negociação conciso para o aplicativo MetaTrader instalado em dispositivos móveis, no início de cada novo dia de negociação.
Licenciamento seguro e gerenciamento de assinaturas: Distribuído exclusivamente através do Mercado MetaTrader, garantindo maior segurança, confiabilidade e proteção contra uso não autorizado.
Interface amigável: Projetado para traders iniciantes e experientes, com controles intuitivos.
Sentimentos sinceros! As qualidades do Robô se baseiam nas suas ações de qualidades, consistências, confiança e de fácil manuseio. Atualizações periódicas são implantadas com segurança e transparência de acordo com as necessidades que o mercado exige e com fedback sempre positivo dentro da nossa comunidade bastante interativa. Suporte de excelência que está sempre à disposição para nos ajudar. Só tenho a agradecer, muito obrigado Guilherme, você e o robô Autogrids estão de parabéns!!!