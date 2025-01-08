Autogrids

5

AUTOGRIDS MT5

Autogrids EA é uma ferramenta de automação de negociação de ponta, projetada para dar aos traders de Forex uma vantagem incomparável no mercado. Construída com base em uma poderosa estratégia quantitativa, ela analisa a distribuição de frequência da amplitude diárias de preços, aproveitando dados históricos para criar uma grade operacional altamente otimizada.

Ao contrário dos sistemas convencionais de negociação em grade, o Autogrids EA modela estrategicamente as distribuições de preços para definir intervalos de negociação precisos, garantindo pontos de entrada otimizados. Quer o mercado esteja em tendência ou variando, essa abordagem baseada em dados aumenta a precisão da negociação e maximiza a eficiência, tudo sem a necessidade de intervenção manual constante.

Com modos de operação exclusivos para várias condições de mercado, o Autogrids EA é a solução ideal para traders que buscam automatizar com precisão, reduzir a negociação emocional e liberar todo o seu potencial de lucro.

Negocie de forma mais inteligente. Negocie mais rápido.


Principais Benefício

Execução Totalmente Automatizada :: Remove a tomada de decisões emocionais, garantindo que as negociações estejam alinhadas com uma estratégia quantitativa predefinida.

Pontos de Entrada e Saída Otimizados :: Usa modelagem estatística para determinar zonas de negociação de alta probabilidade, reduzindo a incerteza.

Modos de Operação Exclusivos para Configuração de Grade :: Ao contrário de outros robôs, o Autogrids EA oferece vários modos de operação que permitem aos usuários configurar ordens de compra e venda com base em sua estratégia de negociação: [00] Hedge simétrico – Ordens de compra e venda posicionadas nos mesmos preços, para uma exposição equilibrada. [01] Gradiente linear – Ordens de venda acima e ordens de compra abaixo do fechamento do dia anterior, garantindo um posicionamento dinâmico. [02] Gradiente linear invertido – Ordens de compra acima e ordens de venda abaixo do fechamento do dia anterior, invertendo a lógica padrão do gradiente linear. [03] Comprado – Concentra-se nas ordens de compra, colocando-as acima e abaixo do fechamento do dia anterior. [04] Vendido Concentra-se nas ordens de venda, colocando-as acima e abaixo do fechamento do dia anterior.

Desempenho Consistente em diversas Condições de Mercado :: Estratégias projetadas para funcionar de forma eficaz em mercados de tendências e de consolidação.

Tomada de Decisão baseada em Dados :: Utiliza a distribuição de frequência da amplitude diária, eliminando negociação subjetivas.

Eficiência na Negociação :: Automatiza análises complexas e execução de negociações, liberando tempo para os traders.

Capacidade de Backtesting :: Permite que os usuários validem estratégias com dados históricos antes da utilização em contas reais.

Versatilidade de Ativos :: Funciona em vários mercados, incluindo Forex, ações e commodities.

Minimiza os Riscos de Overtrading :: Fornece execução estruturada para evitar entradas excessivas com base no ruído do mercado.

Otimizado para Contas Tipo Hedge :: Garante compatibilidade com estratégias de hedge, permitindo um gerenciamento eficaz da posição.


Principais Características

Integração de estratégia quantitativa: Modelagem de distribuição estatística da amplitude diária.

Standard strategies: Código reestruturado para possibilitar a inclusão de estratégias consolidadas no mercado (ex. IFR, cruzamento de média, distanciamento da média...).

Execução de grade estruturada: As ordens são atualizadas automaticamente.

Parâmetros de negociação personalizáveis: Os usuários podem definir o tamanho da grade, o tamanho do lote e as configurações de intervalo.

Gerenciamento inteligente de ordens: Garante a execução adequada com espaçamento estratégico entre negociações.

Reconhecimento de fuso horário: Alinha-se com o fuso horário da plataforma MetaTrader para rastreamento preciso da sessão.

Suporte a vários ativos: Compatível com várias classes de ativos para oportunidades de negociação diversificadas.

Recuperação de sessão sem erros: Se o EA for removido ou o MetaTrader for fechado, basta reaplicá-lo ao ativo com os mesmos parâmetros para garantir que posições e ordens existentes continuem a ser gerenciadas, automaticamente.

Resumo financeiro diário e notificações para dispositivos móveis: Exibe um resumo financeiro rápido na tela e envia um relatório de negociação conciso para o aplicativo MetaTrader instalado em dispositivos móveis, no início de cada novo dia de negociação.

Licenciamento seguro e gerenciamento de assinaturas: Distribuído exclusivamente através do Mercado MetaTrader, garantindo maior segurança, confiabilidade e proteção contra uso não autorizado.

Interface amigável: Projetado para traders iniciantes e experientes, com controles intuitivos.

    Comentários 3
    gtoalvesoliveira
    24
    gtoalvesoliveira 2025.02.28 01:51 
     

    Sentimentos sinceros! As qualidades do Robô se baseiam nas suas ações de qualidades, consistências, confiança e de fácil manuseio. Atualizações periódicas são implantadas com segurança e transparência de acordo com as necessidades que o mercado exige e com fedback sempre positivo dentro da nossa comunidade bastante interativa. Suporte de excelência que está sempre à disposição para nos ajudar. Só tenho a agradecer, muito obrigado Guilherme, você e o robô Autogrids estão de parabéns!!!

    celso.cwb
    45
    celso.cwb 2025.02.03 14:52 
     

    A confiabilidade e facilidade em utilizar o robô, além do suporte perfeito do Guilherme, são garantias de sucesso!! Obrigado a você Guilherme, pela paciência em ensinar, pela didática, atualizações, enfim, obrigado!! Era uma área que eu estava com dificuldades e agora estou indo bem.

    moroizumi
    49
    moroizumi 2025.01.14 23:21 
     

    Ótima ferramenta e suporte incrível do Guilherme. Estratégia possui uma boa assertividade.

    Mais do autor
    MyHistogram
    Guilherme Emiliao Ferreira
    5 (1)
    Indicadores
    MyHistogram MT5 O indicador MyHistogram é uma ferramenta de análise técnica poderosa projetada para ajudar os traders a visualizar a distância entre os extremos de preço e uma média móvel. Ao calcular e exibir essa distância em um formato de histograma, o indicador MyHistogram permite que os traders avaliem rapidamente as tendências do mercado, identifiquem reversões potenciais e tomem decisões de negociação mais informadas. O indicador MyHistogram é altamente personalizável, permitindo que os u
    FREE
    ViewTrend
    Guilherme Emiliao Ferreira
    5 (2)
    Indicadores
    O indicador ViewTrend oferece uma interpretação visual das condições de mercado, colorindo os candles e a linha da média móvel de acordo com critérios técnicos definidos. Como Funciona? O algoritmo analisa a relação entre o preço de fechamento atual, o fechamento anterior e o comportamento da média móvel simples (SMA, por padrão). Com base nessa análise, o indicador colore os candles e a linha da média de acordo com o cenário técnico observado: Azul — Sugestão: Avaliar apenas operações de compra
    FREE
    Quickview
    Guilherme Emiliao Ferreira
    Indicadores
    Quickview MT5 Um indicador simples para ter uma visão rápida da variação de qualquer ativo. Parâmetros de entrada Ativos = Ativos a serem adicionados ao indicador Ativos por linha = Número de ativos a serem exibidos por linha Variação % = Variação percentual mínima entre o preço de fechamento da última sessão e o preço bid atual para ter o ativo colorido. Cores > Variação positiva = Cor para variação positiva. Cores > variação negativa = Cor para variação negativa.
    FREE
    Autogrids Light
    Guilherme Emiliao Ferreira
    Utilitários
    Autogrids Light – Smart Grid Trading EA for Hedge Accounts Autogrids Light carries the unmistakable DNA of the original Autogrids, preserving its powerful logic and precision while delivering a lighter, more streamlined version. Focused exclusively on the Spot Grid strategy, Autogrids Light dynamically constructs a customizable grid of buy and sell orders around a reference price, automatically placing pending orders according to user-defined distances, volumes, and number of levels. Every o
    gtoalvesoliveira
    24
    gtoalvesoliveira 2025.02.28 01:51 
     

    Sentimentos sinceros! As qualidades do Robô se baseiam nas suas ações de qualidades, consistências, confiança e de fácil manuseio. Atualizações periódicas são implantadas com segurança e transparência de acordo com as necessidades que o mercado exige e com fedback sempre positivo dentro da nossa comunidade bastante interativa. Suporte de excelência que está sempre à disposição para nos ajudar. Só tenho a agradecer, muito obrigado Guilherme, você e o robô Autogrids estão de parabéns!!!

    Guilherme Emiliao Ferreira
    1149
    Resposta do desenvolvedor Guilherme Emiliao Ferreira 2025.02.28 10:37
    Fico muito feliz com essa mensagem! Obrigado pelas palavras! Conte comigo para fortalecermos cada vez mais nossa comunidade!
    celso.cwb
    45
    celso.cwb 2025.02.03 14:52 
     

    A confiabilidade e facilidade em utilizar o robô, além do suporte perfeito do Guilherme, são garantias de sucesso!! Obrigado a você Guilherme, pela paciência em ensinar, pela didática, atualizações, enfim, obrigado!! Era uma área que eu estava com dificuldades e agora estou indo bem.

    Guilherme Emiliao Ferreira
    1149
    Resposta do desenvolvedor Guilherme Emiliao Ferreira 2025.02.03 14:57
    Muito obrigado pela mensagem! Conte comigo nessa jornada!
    moroizumi
    49
    moroizumi 2025.01.14 23:21 
     

    Ótima ferramenta e suporte incrível do Guilherme. Estratégia possui uma boa assertividade.

    Guilherme Emiliao Ferreira
    1149
    Resposta do desenvolvedor Guilherme Emiliao Ferreira 2025.01.18 19:44
    Muito obrigado pelo feedback! Fico feliz em saber que a ferramenta está sendo útil para você.
