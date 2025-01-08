AUTOGRIDS MT5

Autogrids EA é uma ferramenta de automação de negociação de ponta, projetada para dar aos traders de Forex uma vantagem incomparável no mercado. Construída com base em uma poderosa estratégia quantitativa, ela analisa a distribuição de frequência da amplitude diárias de preços, aproveitando dados históricos para criar uma grade operacional altamente otimizada.

Ao contrário dos sistemas convencionais de negociação em grade, o Autogrids EA modela estrategicamente as distribuições de preços para definir intervalos de negociação precisos, garantindo pontos de entrada otimizados. Quer o mercado esteja em tendência ou variando, essa abordagem baseada em dados aumenta a precisão da negociação e maximiza a eficiência, tudo sem a necessidade de intervenção manual constante.

Com modos de operação exclusivos para várias condições de mercado, o Autogrids EA é a solução ideal para traders que buscam automatizar com precisão, reduzir a negociação emocional e liberar todo o seu potencial de lucro.

Principais Benefício

Execução Totalmente Automatizada :: Remove a tomada de decisões emocionais, garantindo que as negociações estejam alinhadas com uma estratégia quantitativa predefinida.

Pontos de Entrada e Saída Otimizados :: Usa modelagem estatística para determinar zonas de negociação de alta probabilidade, reduzindo a incerteza.

Modos de Operação Exclusivos para Configuração de Grade :: Ao contrário de outros robôs, o Autogrids EA oferece vários modos de operação que permitem aos usuários configurar ordens de compra e venda com base em sua estratégia de negociação: [00] Hedge simétrico – Ordens de compra e venda posicionadas nos mesmos preços, para uma exposição equilibrada. [01] Gradiente linear – Ordens de venda acima e ordens de compra abaixo do fechamento do dia anterior, garantindo um posicionamento dinâmico. [02] Gradiente linear invertido – Ordens de compra acima e ordens de venda abaixo do fechamento do dia anterior, invertendo a lógica padrão do gradiente linear. [03] Comprado – Concentra-se nas ordens de compra, colocando-as acima e abaixo do fechamento do dia anterior. [04] Vendido Concentra-se nas ordens de venda, colocando-as acima e abaixo do fechamento do dia anterior.

Desempenho Consistente em diversas Condições de Mercado :: Estratégias projetadas para funcionar de forma eficaz em mercados de tendências e de consolidação.

Tomada de Decisão baseada em Dados :: Utiliza a distribuição de frequência da amplitude diária, eliminando negociação subjetivas.

Eficiência na Negociação :: Automatiza análises complexas e execução de negociações, liberando tempo para os traders.