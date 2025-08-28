Gold Rush Helios

GoldRush Pro EA - Sistema Avançado de Trading de Ouro com Reconhecimento de Padrões

TRANSFORME SEU TRADING DE OURO COM AUTOMAÇÃO INTELIGENTE

GoldRush Pro EA v7.0 é um sistema de trading automatizado sofisticado projetado especificamente para trading de Ouro (XAUUSD) no MetaTrader 5. Combinando reconhecimento avançado de padrões com análise inteligente de tendências, este EA oferece automação de trading de nível profissional com gestão de risco excepcional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

Tecnologia de Sinal Duplo
Sistema de Entrada Básico: Sinais de seguimento de tendências baseados em momentum, volatilidade e direção do mercado
Motor de Reconhecimento de Padrões: Identifica 6 padrões de candlestick de alta probabilidade para entradas aprimoradas
Classificação de Força do Sinal: Cada sinal classificado de 1-3 para avaliação de qualidade
Filtragem Inteligente de Entrada: Combina múltiplos fatores de confirmação para timing ótimo de operações

Interface de Painel Profissional
Painel de Controle em Tempo Real: Painel totalmente interativo com edição direta do tamanho do lote
Métricas de Desempenho ao Vivo: Acompanhe saldo, patrimônio, P&L diário e taxa de vitória instantaneamente
Monitor de Sinais: Exibição visual de todos os sinais pendentes e ativos com indicadores de padrões
Trading com Um Clique: Botões manuais de compra/venda com tamanhos de lote personalizáveis
LEDs de Status: Feedback visual instantâneo sobre status do EA e condições do mercado

Gestão Avançada de Objetivos
Parciais Inteligentes: Fecha automaticamente 50% em 1.5x risco-recompensa
Gestão Dinâmica de Stop: Move o stop para breakeven após lucro parcial garantido
Sistema de Bônus por Padrão: Alvos aprimorados para negociações confirmadas por padrões (3.5x vs 3.0x)
Alvos Personalizáveis: Ratios risco-recompensa ajustáveis de 1:1 a 1:5

Proteção Abrangente contra Riscos
Limites Diários de Perda/Lucro: Desligamento automático em limites configuráveis (padrão 5%/10%)
Filtro de Spread Máximo: Previne entradas durante condições de spread desfavoráveis
Limitação de Posições: Controla o máximo de operações simultâneas (padrão 3)
Cálculo Inteligente de Lote: Opções de tamanho de lote baseado em risco ou fixo
Filtro de Horário de Sessão: Opere apenas durante as horas ideais do mercado

METODOLOGIA DE TRADING

O Sistema de Reconhecimento de Padrões Detecta:
Martelo - Reversão de alta em fundos do mercado
Estrela Cadente - Reversão de baixa em topos do mercado
Engolfo de Alta/Baixa - Padrões de reversão fortes
Estrela da Manhã/Tarde - Formações de reversão de três velas

Geração de Sinais de Entrada:
Análise de Tendência usando período MA configurável
Cálculo de Momentum através de múltiplos timeframes
Medição de Volatilidade via indicador ATR
Confirmação de Padrões para sinais aprimorados
Pontuação de Força do Sinal para filtragem de qualidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3800+)
Símbolo: Otimizado para XAUUSD (funciona em todos os símbolos de Ouro)
Timeframe: Todos os timeframes suportados (M15/H1 recomendado)
Depósito Mínimo: $500 (recomendado $1,000+)
Tipo de Conta: Todos os tipos suportados (Standard, ECN, Raw)
Alavancagem: 1:100 ou superior recomendado

PARÂMETROS PERSONALIZÁVEIS

Controles de Trading:
Ativar/Desativar Trading Automático
Percentual de Risco por Operação
Tamanhos de Lote Padrão/Máximo
Máximo de Posições Simultâneas
Número Mágico Personalizado

Configuração de Entrada:
Alternadores de Entrada Básica/Padrão
Configurações de Período de Tendência
Multiplicadores ATR
Requisitos de Força de Sinal
Ativar/Desativar Padrões Individuais

Gestão de Risco:
Limites Diários de Perda/Lucro
Pontos de Buffer de Stop Loss
Tolerância Máxima de Spread
Filtro de Horários de Trading
Ratios de Lucro Parcial

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

GoldRush Pro EA v6.0 - Algoritmo de trading principal
Guia Completo do Usuário - Mais de 20 páginas de documentação detalhada
Guia de Início Rápido - Comece a operar em menos de 5 minutos
Configurações Recomendadas - Presets otimizados para diferentes tamanhos de conta
Atualizações Gratuitas - Melhorias de algoritmo vitalícias
Suporte por Email - Assistência direta do desenvolvedor

POR QUE ESCOLHER GOLDRUSH PRO EA?

Vantagens Únicas:
Otimização Específica para Ouro: Cada parâmetro ajustado finamente para a volatilidade do XAUUSD
Sem Martingale/Grid: Abordagem de trading segura e sustentável
Lógica Transparente: Regras claras de entrada/saída, sem caixa preta
Desenvolvimento Ativo: Atualizações regulares baseadas nas condições do mercado
Suporte Profissional: Acesso direto à equipe Helios Technologies

Características de Desempenho:
Taxa de Vitória Típica: 55-65%
Risco:Recompensa: Média de 1:3 (1:3.5 com padrões)
Controle de Drawdown Máximo: Via limites diários
Operações Médias: 3-8 por dia
Trading em Todas as Sessões: Londres, Nova York, Ásia

IDEAL PARA

Iniciantes: Configuração simples com guia abrangente
Traders Experientes: Opções avançadas de personalização
Desafios de Prop Firms: Gestão de risco integrada
Investidores de Longo Prazo: Abordagem sustentável
Profissionais Ocupados: Capacidades de automação completa

INSTALAÇÃO (3 Minutos)

1. Baixe o arquivo EA
2. Copie para a pasta Experts do MT5
3. Anexe ao gráfico XAUUSD
4. Configure suas definições de risco
5. Ative AutoTrading
6. Comece a lucrar!

DEPOIMENTOS DE CLIENTES

"O reconhecimento de padrões é incrível. Finalmente um EA que realmente entende a estrutura do mercado!" - Michael T.

"O melhor EA de ouro que já usei. Apenas a função de lucro parcial transformou meu trading." - Sarah L.

"Suporte excepcional da equipe Helios. Eles me ajudaram a otimizar as configurações para o tamanho da minha conta." - David K.

AVISO DE RISCO

Negociar câmbio com margem carrega alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você tanto quanto a seu favor. Antes de negociar, considere seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e buscar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

LICENÇA E USO

Tipo de Licença: Ativação de conta única
Ativações: 5 instalações incluídas
Atualizações: Atualizações gratuitas vitalícias
Garantia: Garantia de devolução do dinheiro de 30 dias*
*Termos e condições aplicáveis

OBTENHA GOLDRUSH PRO EA HOJE E REVOLUCIONE SEU TRADING DE OURO!

© 2025 Helios Technologies

Histórico de Versões:
v6.0 (Atual) - Edição direta de lote, sistema de sinal aprimorado
v5.0 - Sistema de confirmação de padrões adicionado
v4.0 - Redesign do painel
v3.0 - Implementação de lucro parcial
v2.0 - Atualização de gestão de risco
v1.0 - Lançamento inicial

Perguntas Frequentes:

P: Funciona em outros pares?
R: Otimizado especificamente para Ouro, mas pode ser adaptado.

P: É necessário VPS?
R: Recomendado, mas não obrigatório. Funciona em PC doméstico.

P: Posso fazer backtest?
R: Sim, totalmente compatível com Strategy Tester do MT5.

P: Com que frequência há atualizações?
R: Revisões mensais de desempenho, atualizações conforme necessário.

P: Posso usar múltiplas instâncias?
R: Sim, com números mágicos diferentes.

Peça agora e comece sua jornada para trading de ouro consistente
