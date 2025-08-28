Gold Rush Helios

GoldRush Pro EA - Sistema Avançado de Trading de Ouro com Reconhecimento de Padrões





GoldRush Pro EA v7.0 é um sistema de trading automatizado sofisticado projetado especificamente para trading de Ouro (XAUUSD) no MetaTrader 5. Combinando reconhecimento avançado de padrões com análise inteligente de tendências, este EA oferece automação de trading de nível profissional com gestão de risco excepcional.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS





Tecnologia de Sinal Duplo

Sistema de Entrada Básico: Sinais de seguimento de tendências baseados em momentum, volatilidade e direção do mercado

Motor de Reconhecimento de Padrões: Identifica 6 padrões de candlestick de alta probabilidade para entradas aprimoradas

Classificação de Força do Sinal: Cada sinal classificado de 1-3 para avaliação de qualidade

Filtragem Inteligente de Entrada: Combina múltiplos fatores de confirmação para timing ótimo de operações





Interface de Painel Profissional

Painel de Controle em Tempo Real: Painel totalmente interativo com edição direta do tamanho do lote

Métricas de Desempenho ao Vivo: Acompanhe saldo, patrimônio, P&L diário e taxa de vitória instantaneamente

Monitor de Sinais: Exibição visual de todos os sinais pendentes e ativos com indicadores de padrões

Trading com Um Clique: Botões manuais de compra/venda com tamanhos de lote personalizáveis

LEDs de Status: Feedback visual instantâneo sobre status do EA e condições do mercado





Gestão Avançada de Objetivos

Parciais Inteligentes: Fecha automaticamente 50% em 1.5x risco-recompensa

Gestão Dinâmica de Stop: Move o stop para breakeven após lucro parcial garantido

Sistema de Bônus por Padrão: Alvos aprimorados para negociações confirmadas por padrões (3.5x vs 3.0x)

Alvos Personalizáveis: Ratios risco-recompensa ajustáveis de 1:1 a 1:5





Proteção Abrangente contra Riscos

Limites Diários de Perda/Lucro: Desligamento automático em limites configuráveis (padrão 5%/10%)

Filtro de Spread Máximo: Previne entradas durante condições de spread desfavoráveis

Limitação de Posições: Controla o máximo de operações simultâneas (padrão 3)

Cálculo Inteligente de Lote: Opções de tamanho de lote baseado em risco ou fixo

Filtro de Horário de Sessão: Opere apenas durante as horas ideais do mercado





METODOLOGIA DE TRADING





O Sistema de Reconhecimento de Padrões Detecta:

Martelo - Reversão de alta em fundos do mercado

Estrela Cadente - Reversão de baixa em topos do mercado

Engolfo de Alta/Baixa - Padrões de reversão fortes

Estrela da Manhã/Tarde - Formações de reversão de três velas





Geração de Sinais de Entrada:

Análise de Tendência usando período MA configurável

Cálculo de Momentum através de múltiplos timeframes

Medição de Volatilidade via indicador ATR

Confirmação de Padrões para sinais aprimorados

Pontuação de Força do Sinal para filtragem de qualidade





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3800+)

Símbolo: Otimizado para XAUUSD (funciona em todos os símbolos de Ouro)

Timeframe: Todos os timeframes suportados (M15/H1 recomendado)

Depósito Mínimo: $500 (recomendado $1,000+)

Tipo de Conta: Todos os tipos suportados (Standard, ECN, Raw)

Alavancagem: 1:100 ou superior recomendado





PARÂMETROS PERSONALIZÁVEIS





Controles de Trading:

Ativar/Desativar Trading Automático

Percentual de Risco por Operação

Tamanhos de Lote Padrão/Máximo

Máximo de Posições Simultâneas

Número Mágico Personalizado





Configuração de Entrada:

Alternadores de Entrada Básica/Padrão

Configurações de Período de Tendência

Multiplicadores ATR

Requisitos de Força de Sinal

Ativar/Desativar Padrões Individuais





Gestão de Risco:

Limites Diários de Perda/Lucro

Pontos de Buffer de Stop Loss

Tolerância Máxima de Spread

Filtro de Horários de Trading

Ratios de Lucro Parcial





O QUE ESTÁ INCLUÍDO





GoldRush Pro EA v6.0 - Algoritmo de trading principal

Guia Completo do Usuário - Mais de 20 páginas de documentação detalhada

Guia de Início Rápido - Comece a operar em menos de 5 minutos

Configurações Recomendadas - Presets otimizados para diferentes tamanhos de conta

Atualizações Gratuitas - Melhorias de algoritmo vitalícias

Suporte por Email - Assistência direta do desenvolvedor





POR QUE ESCOLHER GOLDRUSH PRO EA?





Vantagens Únicas:

Otimização Específica para Ouro: Cada parâmetro ajustado finamente para a volatilidade do XAUUSD

Sem Martingale/Grid: Abordagem de trading segura e sustentável

Lógica Transparente: Regras claras de entrada/saída, sem caixa preta

Desenvolvimento Ativo: Atualizações regulares baseadas nas condições do mercado

Suporte Profissional: Acesso direto à equipe Helios Technologies





Características de Desempenho:

Taxa de Vitória Típica: 55-65%

Risco:Recompensa: Média de 1:3 (1:3.5 com padrões)

Controle de Drawdown Máximo: Via limites diários

Operações Médias: 3-8 por dia

Trading em Todas as Sessões: Londres, Nova York, Ásia





IDEAL PARA





Iniciantes: Configuração simples com guia abrangente

Traders Experientes: Opções avançadas de personalização

Desafios de Prop Firms: Gestão de risco integrada

Investidores de Longo Prazo: Abordagem sustentável

Profissionais Ocupados: Capacidades de automação completa





INSTALAÇÃO (3 Minutos)





1. Baixe o arquivo EA

2. Copie para a pasta Experts do MT5

3. Anexe ao gráfico XAUUSD

4. Configure suas definições de risco

5. Ative AutoTrading

6. Comece a lucrar!





DEPOIMENTOS DE CLIENTES





"O reconhecimento de padrões é incrível. Finalmente um EA que realmente entende a estrutura do mercado!" - Michael T.





"O melhor EA de ouro que já usei. Apenas a função de lucro parcial transformou meu trading." - Sarah L.





"Suporte excepcional da equipe Helios. Eles me ajudaram a otimizar as configurações para o tamanho da minha conta." - David K.





AVISO DE RISCO





Negociar câmbio com margem carrega alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você tanto quanto a seu favor. Antes de negociar, considere seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e buscar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.





LICENÇA E USO





Tipo de Licença: Ativação de conta única

Ativações: 5 instalações incluídas

Atualizações: Atualizações gratuitas vitalícias

Garantia: Garantia de devolução do dinheiro de 30 dias*

*Termos e condições aplicáveis





TAGS





#GoldEA #XAUUSD #TradingAutomatizado #ReconhecimentoDePadrões #MT5EA #RobôForex #TradingDeOuro #GestãoDeRisco #GestãoDeLucro #TradingAlgorítmico #ExpertAdvisor #DayTrading #ScalpingEA #SeguimentoDeTendência #HeliosTechnologies





Histórico de Versões:

v6.0 (Atual) - Edição direta de lote, sistema de sinal aprimorado

v5.0 - Sistema de confirmação de padrões adicionado

v4.0 - Redesign do painel

v3.0 - Implementação de lucro parcial

v2.0 - Atualização de gestão de risco

v1.0 - Lançamento inicial





Perguntas Frequentes:





P: Funciona em outros pares?

R: Otimizado especificamente para Ouro, mas pode ser adaptado.





P: É necessário VPS?

R: Recomendado, mas não obrigatório. Funciona em PC doméstico.





P: Posso fazer backtest?

R: Sim, totalmente compatível com Strategy Tester do MT5.





P: Com que frequência há atualizações?

R: Revisões mensais de desempenho, atualizações conforme necessário.





P: Posso usar múltiplas instâncias?

R: Sim, com números mágicos diferentes.





