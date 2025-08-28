Gold Rush Helios

GoldRush Pro EA - Продвинутая Система Торговли Золотом с Распознаванием Паттернов

ТРАНСФОРМИРУЙТЕ ВАШУ ТОРГОВЛЮ ЗОЛОТОМ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИЕЙ

GoldRush Pro EA v7.0 - это сложная автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Объединяя продвинутое распознавание паттернов с интеллектуальным анализом тренда, этот EA предоставляет профессиональную торговую автоматизацию с исключительным управлением рисками.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Двойная Технология Сигналов Базовая Система Входа: Трендовые сигналы на основе импульса, волатильности и направления рынка Движок Распознавания Паттернов: Определяет 6 высоковероятных свечных паттернов для улучшенных входов Оценка Силы Сигнала: Каждый сигнал оценивается по шкале 1-3 для оценки качества Умная Фильтрация Входа: Объединяет множественные факторы подтверждения для оптимального времени входа

Профессиональный Интерфейс Панели Управления Панель Управления в Реальном Времени: Полностью интерактивная панель с прямым редактированием размера лота Живые Метрики Производительности: Отслеживайте баланс, капитал, дневную прибыль/убыток и процент выигрышей мгновенно Монитор Сигналов: Визуальное отображение всех ожидающих и активных сигналов с индикаторами паттернов Торговля в Один Клик: Ручные кнопки покупки/продажи с настраиваемыми размерами лотов Индикаторы Статуса: Мгновенная визуальная обратная связь о статусе EA и рыночных условиях

Продвинутое Управление Целями Интеллектуальные Частичные Закрытия: Автоматически закрывает 50% при соотношении риск-прибыль 1.5x Динамическое Управление Стопами: Перемещает стоп в безубыток после фиксации частичной прибыли Система Бонусов за Паттерны: Улучшенные цели для сделок, подтвержденных паттернами (3.5x против 3.0x) Настраиваемые Цели: Регулируемые соотношения риск-прибыль от 1:1 до 1:5

Комплексная Защита от Рисков Дневные Лимиты Убытков/Прибыли: Автоматическое отключение при настраиваемых порогах (по умолчанию 5%/10%) Фильтр Максимального Спреда: Предотвращает входы при неблагоприятных условиях спреда Ограничение Позиций: Контролирует максимальное количество одновременных сделок (по умолчанию 3) Умный Расчет Лота: Размер лота на основе риска или фиксированный Фильтр Времени Сессии: Торгуйте только в оптимальные часы рынка

ТОРГОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

Система Распознавания Паттернов Определяет: Молот - Бычий разворот на дне рынка Падающая Звезда - Медвежий разворот на вершинах рынка Бычье/Медвежье Поглощение - Сильные разворотные паттерны Утренняя/Вечерняя Звезда - Трехсвечные разворотные формации

Генерация Входных Сигналов: Анализ Тренда с использованием настраиваемого периода MA Расчет Импульса по нескольким таймфреймам Измерение Волатильности через индикатор ATR Подтверждение Паттернов для усиленных сигналов Оценка Силы Сигнала для фильтрации качества

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Платформа: MetaTrader 5 (Сборка 3800+) Символ: Оптимизирован для XAUUSD (работает на всех символах золота) Таймфрейм: Поддерживаются все таймфреймы (рекомендуется M15/H1) Минимальный Депозит: $500 (рекомендуется $1,000+) Тип Счета: Поддерживаются все типы (Standard, ECN, Raw) Кредитное Плечо: Рекомендуется 1:100 или выше

НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Торговые Элементы Управления: Включение/Отключение Автоматической Торговли Процент Риска на Сделку Размеры Лота по Умолчанию/Максимальные Максимальное Количество Одновременных Позиций Пользовательское Магическое Число

Конфигурация Входа: Переключатели Базового/Паттернового Входа Настройки Периода Тренда Множители ATR Требования к Силе Сигнала Включение/Отключение Отдельных Паттернов

Управление Рисками: Дневные Лимиты Убытков/Прибыли Буферные Пункты Стоп-Лосса Максимальная Толерантность к Спреду Фильтр Торговых Часов Коэффициенты Частичной Прибыли

ЧТО ВКЛЮЧЕНО

GoldRush Pro EA v6.0 - Основной торговый алгоритм Подробное Руководство Пользователя - Более 20 страниц детальной документации Краткое Руководство по Началу Работы - Начните торговать менее чем за 5 минут Рекомендуемые Настройки - Оптимизированные пресеты для разных размеров счетов Бесплатные Обновления - Пожизненные улучшения алгоритма Поддержка по Email - Прямая помощь разработчика

ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ GOLDRUSH PRO EA?

Уникальные Преимущества: Оптимизация Специально для Золота: Каждый параметр тонко настроен под волатильность XAUUSD Без Мартингейла/Сетки: Безопасный, устойчивый торговый подход Прозрачная Логика: Четкие правила входа/выхода, без черного ящика Активная Разработка: Регулярные обновления на основе рыночных условий Профессиональная Поддержка: Прямой доступ к команде Helios Technologies

Характеристики Производительности: Типичный Процент Выигрышей: 55-65% Риск:Прибыль: В среднем 1:3 (1:3.5 с паттернами) Контроль Максимальной Просадки: Через дневные лимиты Среднее Количество Сделок: 3-8 в день Торговля во Все Сессии: Лондон, Нью-Йорк, Азия

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

Новичков: Простая настройка с подробным руководством Опытных Трейдеров: Расширенные возможности настройки Челленджей Проп-Фирм: Встроенное управление рисками Долгосрочных Инвесторов: Устойчивый подход Занятых Профессионалов: Полная автоматизация

УСТАНОВКА (3 Минуты)

  1. Скачайте файл EA
  2. Скопируйте в папку MT5 Experts
  3. Прикрепите к графику XAUUSD
  4. Настройте параметры риска
  5. Включите Автоторговлю
  6. Начните зарабатывать!

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

"Распознавание паттернов невероятное. Наконец-то EA, который действительно понимает структуру рынка!" - Михаил Т.

"Лучший EA для золота, который я использовал. Одна только функция частичной прибыли трансформировала мою торговлю." - Сара Л.

"Выдающаяся поддержка от команды Helios. Они помогли оптимизировать настройки для моего размера счета." - Давид К.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля иностранной валютой с использованием кредитного плеча несет высокий риск и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Высокая степень кредитного плеча может работать как против вас, так и в вашу пользу. Перед началом торговли рассмотрите ваши инвестиционные цели, уровень опыта и толерантность к риску. Вы должны знать обо всех рисках, связанных с торговлей иностранной валютой, и обратиться за советом к независимому финансовому консультанту, если у вас есть сомнения.

ЛИЦЕНЗИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тип Лицензии: Активация одного счета Активаций: 5 установок включены Обновления: Бесплатные пожизненные обновления Гарантия: 30-дневная гарантия возврата денег* *Применяются условия и положения

ТЕГИ

#GoldEA #XAUUSD #АвтоматическаяТорговля #РаспознаваниеПаттернов #MT5EA #ФорексРобот #ТорговляЗолотом #УправлениеРисками #УправлениеПрибылью #АлгоритмическаяТорговля #ЭкспертныйСоветник #Дейтрейдинг #СкальпингEA #СледованиеЗаТрендом #HeliosTechnologies

ПОЛУЧИТЕ GOLDRUSH PRO EA СЕГОДНЯ И РЕВОЛЮЦИОНИЗИРУЙТЕ ВАШУ ТОРГОВЛЮ ЗОЛОТОМ!

© 2025 Helios Technologies - Расширяем Возможности Трейдеров по Всему Миру

История Версий: v6.0 (Текущая) - Прямое редактирование лота, улучшенная система сигналов v5.0 - Добавлена система подтверждения паттернов v4.0 - Редизайн панели управления v3.0 - Внедрение частичной прибыли v2.0 - Улучшение управления рисками v1.0 - Первый релиз

Часто Задаваемые Вопросы:

В: Работает ли на других парах? О: Оптимизирован специально для золота, но может быть адаптирован.

В: Требуется VPS? О: Рекомендуется, но не обязательно. Работает на домашнем ПК.

В: Можно ли провести бэктест? О: Да, полностью совместим со Strategy Tester MT5.

В: Как часто выходят обновления? О: Ежемесячные обзоры производительности, обновления по мере необходимости.

В: Могу ли я использовать несколько экземпляров? О: Да, с разными магическими номерами.

Закажите сейчас и начните свой путь к стабильной торговле золотом


Фильтр:
Mercy Misiko
18
Mercy Misiko 2025.11.04 11:51 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв