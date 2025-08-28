Gold Rush Helios

GoldRush Pro EA - パターン認識を備えた高度なゴールド取引システム

インテリジェント自動化でゴールド取引を変革

GoldRush Pro EA v7.0は、MetaTrader 5上でのゴールド(XAUUSD)取引専用に設計された洗練された自動取引システムです。高度なパターン認識とインテリジェントなトレンド分析を組み合わせ、このEAは優れたリスク管理を備えたプロフェッショナルグレードの取引自動化を提供します。

主な機能とメリット

デュアルシグナル技術
基本エントリーシステム:モメンタム、ボラティリティ、市場方向に基づくトレンドフォロー型シグナル
パターン認識エンジン:6つの高確率ローソク足パターンを識別し、エントリーを強化
シグナル強度評価:各シグナルを1〜3で評価し、品質を判定
スマートエントリーフィルタリング:複数の確認要素を組み合わせ、最適な取引タイミングを実現

プロフェッショナルダッシュボードインターフェース
リアルタイムコントロールパネル:ロットサイズを直接編集できる完全インタラクティブなダッシュボード
ライブパフォーマンス指標:残高、有効証拠金、日次損益、勝率を即座に追跡
シグナルモニター:すべての保留中およびアクティブなシグナルをパターンインジケーターとともに視覚的に表示
ワンクリック取引:カスタマイズ可能なロットサイズでの手動売買ボタン
ステータスLED:EAステータスと市場状況に関する即座の視覚的フィードバック

高度なターゲット管理
インテリジェント部分決済:1.5倍のリスクリワード時に自動的に50%を決済
ダイナミックストップ管理:部分利益確保後、ストップをブレイクイーブンに移動
パターンボーナスシステム:パターン確認済み取引の強化されたターゲット(3.5倍 vs 3.0倍)
カスタマイズ可能なターゲット:1:1から1:5までの調整可能なリスクリワード比率

包括的なリスク保護
日次損失/利益制限:設定可能な閾値での自動シャットダウン(デフォルト5%/10%)
最大スプレッドフィルター:不利なスプレッド条件下でのエントリーを防止
ポジション制限:同時取引の最大数を制御(デフォルト3)
スマートロット計算:リスクベースまたは固定ロットサイズのオプション
セッション時間フィルター:最適な市場時間帯のみで取引

取引方法論

パターン認識システムが検出:
ハンマー - 市場底部での強気反転
流れ星 - 市場天井での弱気反転
強気/弱気の包み足 - 強力な反転パターン
明けの明星/宵の明星 - 3本のローソク足反転フォーメーション

エントリーシグナル生成:
設定可能なMA期間を使用したトレンド分析
複数のタイムフレームにわたるモメンタム計算
ATRインジケーターによるボラティリティ測定
強化されたシグナルのためのパターン確認
品質フィルタリングのためのシグナル強度スコアリング

技術仕様

プラットフォーム:MetaTrader 5(ビルド3800以上)
シンボル:XAUUSDに最適化(すべてのゴールドシンボルで動作)
タイムフレーム:すべてのタイムフレームをサポート(M15/H1推奨)
最低入金額:$500(推奨$1,000以上)
アカウントタイプ:すべてのタイプをサポート(スタンダード、ECN、Raw)
レバレッジ:1:100以上を推奨

カスタマイズ可能なパラメータ

取引コントロール:
自動取引の有効化/無効化
取引あたりのリスク率
デフォルト/最大ロットサイズ
最大同時ポジション数
カスタムマジックナンバー

エントリー設定:
基本/パターンエントリーのトグル
トレンド期間設定
ATR乗数
シグナル強度要件
個別パターンの有効化/無効化

リスク管理:
日次損失/利益制限
ストップロスバッファーポイント
最大スプレッド許容範囲
取引時間フィルター
部分利益比率

含まれるもの

GoldRush Pro EA v6.0 - メイン取引アルゴリズム
包括的なユーザーガイド - 20ページ以上の詳細なドキュメント
クイックスタートガイド - 5分以内に取引を開始
推奨設定 - さまざまなアカウントサイズ向けの最適化されたプリセット
無料アップデート - 生涯アルゴリズム改善
メールサポート - 開発者による直接サポート

なぜGOLDRUSH PRO EAを選ぶのか?

独自の利点:
ゴールド専用最適化:すべてのパラメータがXAUUSDのボラティリティに合わせて微調整
マーチンゲール/グリッドなし:安全で持続可能な取引アプローチ
透明なロジック:明確なエントリー/エグジットルール、ブラックボックスなし
積極的な開発:市場状況に基づく定期的なアップデート
プロフェッショナルサポート:Helios Technologiesチームへの直接アクセス

パフォーマンス特性:
典型的な勝率:55-65%
リスク:リワード:平均1:3(パターン使用時1:3.5)
最大ドローダウン制御:日次制限経由
平均取引回数:1日3〜8回
全セッション取引:ロンドン、ニューヨーク、アジア

理想的な対象者

初心者:包括的なガイド付きのシンプルなセットアップ
経験豊富なトレーダー:高度なカスタマイズオプション
プロップファームチャレンジ:組み込みリスク管理
長期投資家:持続可能なアプローチ
多忙な専門家:完全な自動化機能

インストール(3分)

1. EAファイルをダウンロード
2. MT5のExpertsフォルダにコピー
3. XAUUSDチャートにアタッチ
4. リスク設定を構成
5. 自動取引を有効化
6. 利益獲得開始!

お客様の声

「パターン認識は信じられないほど優れています。ついに市場構造を本当に理解するEAが登場しました!」- Michael T.

「これまで使用した中で最高のゴールドEAです。部分利益機能だけで私の取引が変わりました。」- Sarah L.

「Heliosチームからの優れたサポート。アカウントサイズに合わせた設定の最適化を手伝ってくれました。」- David K.

リスク免責事項

マージンでの外国為替取引は高いリスクを伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。高度なレバレッジはあなたにとって有利に働くこともあれば、不利に働くこともあります。取引を開始する前に、投資目的、経験レベル、リスク許容度を考慮してください。外国為替取引に関連するすべてのリスクを認識し、疑問がある場合は独立した財務アドバイザーに助言を求める必要があります。

ライセンスと使用

ライセンスタイプ:単一アカウント有効化
有効化数:5回のインストールが含まれています
アップデート:無料生涯アップデート
保証:30日間返金保証*
*利用規約が適用されます

タグ

#ゴールドEA #XAUUSD #自動取引 #パターン認識 #MT5EA #外国為替ロボット #ゴールド取引 #リスク管理 #利益管理 #アルゴリズム取引 #エキスパートアドバイザー #デイトレード #スキャルピングEA #トレンドフォロー #HeliosTechnologies

今すぐGOLDRUSH PRO EAを入手して、ゴールド取引に革命を起こしましょう!

バージョン履歴:
v6.0(現在)- 直接ロット編集、強化されたシグナルシステム
v5.0 - パターン確認システム追加
v4.0 - ダッシュボード再設計
v3.0 - 部分利益実装
v2.0 - リスク管理アップグレード
v1.0 - 初期リリース

よくある質問:

Q:他の通貨ペアでも動作しますか?
A:ゴールド専用に最適化されていますが、適応可能です。

Q:VPSが必要ですか?
A:推奨されますが、必須ではありません。自宅のPCで動作します。

Q:バックテストできますか?
A:はい、MT5ストラテジーテスターと完全互換です。

Q:アップデートの頻度は?
A:月次パフォーマンスレビュー、必要に応じてアップデート。

Q:複数のインスタンスを使用できますか?
A:はい、異なるマジックナンバーで可能です。

今すぐ注文して、一貫したゴールド取引への旅を始めましょう
フィルタ:
Mercy Misiko
18
Mercy Misiko 2025.11.04 11:51 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信