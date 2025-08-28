Gold Rush Helios

GoldRush Pro EA - Sistema Avanzado de Trading de Oro con Reconocimiento de Patrones

TRANSFORMA TU TRADING DE ORO CON AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

GoldRush Pro EA v7.0 es un sistema de trading automatizado sofisticado diseñado específicamente para el trading de Oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. Combinando reconocimiento avanzado de patrones con análisis inteligente de tendencias, este EA ofrece automatización de trading de nivel profesional con gestión de riesgo excepcional.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS

Tecnología de Señal Dual
Sistema de Entrada Básico: Señales de seguimiento de tendencias basadas en momentum, volatilidad y dirección del mercado
Motor de Reconocimiento de Patrones: Identifica 6 patrones de velas de alta probabilidad para entradas mejoradas
Calificación de Fuerza de Señal: Cada señal calificada del 1-3 para evaluación de calidad
Filtrado Inteligente de Entrada: Combina múltiples factores de confirmación para timing óptimo de operaciones

Interfaz de Panel Profesional
Panel de Control en Tiempo Real: Panel completamente interactivo con edición directa del tamaño de lote
Métricas de Rendimiento en Vivo: Rastrea balance, equity, P&L diario y tasa de ganancia instantáneamente
Monitor de Señales: Visualización de todas las señales pendientes y activas con indicadores de patrones
Trading con Un Clic: Botones manuales de compra/venta con tamaños de lote personalizables
LEDs de Estado: Retroalimentación visual instantánea del estado del EA y condiciones del mercado

Gestión Avanzada de Objetivos
Parciales Inteligentes: Cierra automáticamente el 50% en 1.5x riesgo-beneficio
Gestión Dinámica de Stop: Mueve el stop a punto de equilibrio después de asegurar beneficio parcial
Sistema de Bonificación por Patrón: Objetivos mejorados para operaciones confirmadas por patrones (3.5x vs 3.0x)
Objetivos Personalizables: Ratios riesgo-beneficio ajustables de 1:1 a 1:5

Protección Integral contra Riesgos
Límites Diarios de Pérdida/Ganancia: Apagado automático en umbrales configurables (por defecto 5%/10%)
Filtro de Spread Máximo: Previene entradas durante condiciones de spread desfavorables
Limitación de Posiciones: Controla el máximo de operaciones concurrentes (por defecto 3)
Cálculo Inteligente de Lote: Opciones de tamaño de lote basado en riesgo o fijo
Filtro de Horario de Sesión: Opera solo durante las horas óptimas del mercado

METODOLOGÍA DE TRADING

El Sistema de Reconocimiento de Patrones Detecta:
Martillo - Reversión alcista en fondos del mercado
Estrella Fugaz - Reversión bajista en techos del mercado
Envolvente Alcista/Bajista - Patrones de reversión fuertes
Estrella de la Mañana/Tarde - Formaciones de reversión de tres velas

Generación de Señales de Entrada:
Análisis de Tendencia usando período MA configurable
Cálculo de Momentum a través de múltiples marcos temporales
Medición de Volatilidad vía indicador ATR
Confirmación de Patrones para señales mejoradas
Puntuación de Fuerza de Señal para filtrado de calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3800+)
Símbolo: Optimizado para XAUUSD (funciona en todos los símbolos de Oro)
Marco Temporal: Todos los marcos temporales soportados (M15/H1 recomendado)
Depósito Mínimo: $500 (recomendado $1,000+)
Tipo de Cuenta: Todos los tipos soportados (Standard, ECN, Raw)
Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado

PARÁMETROS PERSONALIZABLES

Controles de Trading:
Habilitar/Deshabilitar Trading Automático
Porcentaje de Riesgo por Operación
Tamaños de Lote Predeterminado/Máximo
Máximo de Posiciones Concurrentes
Número Mágico Personalizado

Configuración de Entrada:
Interruptores de Entrada Básica/Patrón
Configuración de Período de Tendencia
Multiplicadores ATR
Requisitos de Fuerza de Señal
Habilitar/Deshabilitar Patrones Individuales

Gestión de Riesgo:
Límites Diarios de Pérdida/Ganancia
Puntos de Buffer de Stop Loss
Tolerancia Máxima de Spread
Filtro de Horas de Trading
Ratios de Beneficio Parcial

QUÉ ESTÁ INCLUIDO

GoldRush Pro EA v6.0 - Algoritmo de trading principal
Guía Completa de Usuario - Más de 20 páginas de documentación detallada
Guía de Inicio Rápido - Comienza a operar en menos de 5 minutos
Configuraciones Recomendadas - Presets optimizados para diferentes tamaños de cuenta
Actualizaciones Gratuitas - Mejoras de algoritmo de por vida
Soporte por Email - Asistencia directa del desarrollador

¿POR QUÉ ELEGIR GOLDRUSH PRO EA?

Ventajas Únicas:
Optimización Específica para Oro: Cada parámetro ajustado finamente para la volatilidad de XAUUSD
Sin Martingala/Grid: Enfoque de trading seguro y sostenible
Lógica Transparente: Reglas claras de entrada/salida, sin caja negra
Desarrollo Activo: Actualizaciones regulares basadas en condiciones del mercado
Soporte Profesional: Acceso directo al equipo de Helios Technologies

Características de Rendimiento:
Tasa de Ganancia Típica: 55-65%
Riesgo:Beneficio: Promedio 1:3 (1:3.5 con patrones)
Control de Drawdown Máximo: Vía límites diarios
Operaciones Promedio: 3-8 por día
Trading en Todas las Sesiones: Londres, Nueva York, Asia

IDEAL PARA

Principiantes: Configuración simple con guía completa
Traders Experimentados: Opciones avanzadas de personalización
Desafíos de Prop Firms: Gestión de riesgo incorporada
Inversores a Largo Plazo: Enfoque sostenible
Profesionales Ocupados: Capacidades de automatización completa

INSTALACIÓN (3 Minutos)

1. Descarga el archivo EA
2. Copia a la carpeta Experts de MT5
3. Adjunta al gráfico de XAUUSD
4. Configura tus ajustes de riesgo
5. Habilita AutoTrading
6. ¡Comienza a ganar!

TESTIMONIOS DE CLIENTES

"El reconocimiento de patrones es increíble. ¡Finalmente un EA que realmente entiende la estructura del mercado!" - Michael T.

"El mejor EA de oro que he usado. Solo la función de beneficio parcial ha transformado mi trading." - Sarah L.

"Soporte excepcional del equipo Helios. Me ayudaron a optimizar la configuración para el tamaño de mi cuenta." - David K.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE RIESGO

Operar con divisas en margen conlleva un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra tanto como a su favor. Antes de operar, considere sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el trading de divisas y buscar asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene dudas.

LICENCIA Y USO

Tipo de Licencia: Activación de cuenta única
Activaciones: 5 instalaciones incluidas
Actualizaciones: Actualizaciones gratuitas de por vida
Garantía: Garantía de devolución de dinero de 30 días*
*Se aplican términos y condiciones

ETIQUETAS

#GoldEA #XAUUSD #TradingAutomatizado #ReconocimientoDePatrones #MT5EA #RobotForex #TradingDeOro #GestiónDeRiesgo #GestiónDeBeneficios #TradingAlgorítmico #ExpertAdvisor #DayTrading #ScalpingEA #SeguimientoDeTendencia #HeliosTechnologies

¡OBTÉN GOLDRUSH PRO EA HOY Y REVOLUCIONA TU TRADING DE ORO!

© 2025 Helios Technologies - Empoderando Traders en Todo el Mundo

Historial de Versiones:
v6.0 (Actual) - Edición directa de lote, sistema de señal mejorado
v5.0 - Sistema de confirmación de patrones añadido
v4.0 - Rediseño del panel
v3.0 - Implementación de beneficio parcial
v2.0 - Actualización de gestión de riesgo
v1.0 - Lanzamiento inicial

Preguntas Frecuentes:

P: ¿Funciona en otros pares?
R: Optimizado específicamente para Oro pero puede adaptarse.

P: ¿Se requiere VPS?
R: Recomendado pero no requerido. Funciona en PC doméstico.

P: ¿Puedo hacer backtesting?
R: Sí, totalmente compatible con Strategy Tester de MT5.

P: ¿Con qué frecuencia hay actualizaciones?
R: Revisiones mensuales de rendimiento, actualizaciones según sea necesario.

P: ¿Puedo usar múltiples instancias?
R: Sí, con diferentes números mágicos.

Ordena ahora y comienza tu viaje hacia un trading de oro consistente
Productos recomendados
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilidades
Tienes un indicador que da señales y quieres convertirlo a Experto? Con este experto puedes convertirlo sin necesidad de reprogramar o adaptar tu indicador, simplemente debes seguir los pasos para configurarlo de manera adecuada: 1) El indicador debe estar en la carpeta de indicadores. 2) Debes seleccionar bien los buffers de BUY y SELL, proveídos por el indicador. 3) Selecciona si quieres tomar todas las operaciones o únicamente las de tipo BUY o SELL. 4) Selecciona como quieres que se cierren
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilidades
BREVE INTRODUCCIÓN : Este panel está diseñado para el par XAU/USD y ofrece una solución de negociación totalmente automatizada y manual con controles opcionales de gestión monetaria. La aplicación funciona sin problemas en todas las condiciones de mercado e incluye indicadores incorporados en la interfaz para realizar análisis en tiempo real. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES : - Estrategia Martingala y Detección de Secuencias de Rango - Mejora la recuperación de las operaciones e identifica los ni
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilidades
GGP Trade Copier EA es un bot de trading automático que puede ayudar a los traders a replicar automáticamente las estrategias y operaciones de un terminal de trading a otros experimentando un sistema de copia de operaciones excepcionalmente rápido . Su configuración fácil de usar le permite copiar operaciones entre múltiples terminales MetaTrader en el mismo ordenador Windows o Windows VPS con velocidades de copia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. El software es compatible con múltiples v
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
SL-TP Manager Utility para MT5 - Herramienta profesional de gestión de riesgos Protección avanzada de posiciones y gestión de beneficios SL-TP Manager Utility es una herramienta potente e intuitiva diseñada para operadores que desean un control preciso de su gestión de riesgos. Esta utilidad proporciona una interfaz elegante para establecer, modificar y gestionar sus niveles de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop con sólo unos clics. Características principales: Modo de operación dual: Establ
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 5 Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 5 es una solución de precisión diseñada para mejorar la disciplina, el control del riesgo y la precisión de la ejecución. Equipado con herramientas de adaptación, tales como trailing stops dinámicos, automatización del punto de equilibrio, y el manejo de múltiples símbolos, ayuda a los operadores a gestionar sus estrategias de forma inteligente, mientras se alinea con los estrictos requi
MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe
Xin You Lin
Utilidades
Este EA "MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe" es una herramienta de alta tecnología diseñada para los traders modernos. No realiza ninguna operación o toma de decisiones. Resuelve fundamentalmente el punto de dolor central en el trading tradicional donde las órdenes pendientes olvidadas o los cambios repentinos del mercado conducen a capital inmovilizado y a nuevas oportunidades perdidas, gestionando automáticamente el vencimiento de las órdenes. ️ Principio Básico de Funcionamiento: Ge
VelocityX Pro Trade Manager
Lee Stuart Marels
Utilidades
VelocityX - Gestor Comercial Profesional Alquiler Mensual: $30 Acceso por 1 año: $80 Licencia de por vida: $199, 8 activaciones Bienvenido a VelocityX - Pro Trade Manager. Esta herramienta fue construida por una razon: Para cerrar la brecha entre ver una configuración y entrar en el comercio. Si está cansado de perder el mejor precio de entrada porque estaba ocupado calculando tamaños de lote o arrastrando líneas, VelocityX es la solución. Maneja las matemáticas, el riesgo, y la ejecución al
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilidades
Total Trade Manager le permite gestionar sus operaciones para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. Esto es esencial para los operadores que buscan la coherencia en sus operaciones. Características: Stop Loss parcial: Esta función le permite cerrar un porcentaje parcial de su operación una vez que entra en negativo. Así que si su stop loss es de 20 pips, puede cerrar el 75% de su operación a 10 pips y dejar que el resto de la posición siga funcionando. Auto Stop Loss: Esto significa
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indicadores
Vaya con la tendencia. Sí, espere la señal de entrada, ya sea de compra o venta, en un cuadro de 15 minutos, y verifique la señal si aparece en un cuadro de 30 minutos (a veces la señal tarda una hora o más en aparecer. Puede regresar al cuadro de 15 minutos y regrese al cuadro de 30 minutos, y repita esto hasta que le aparezca la señal principal. Si la señal aparece en el cuadro de 30 minutos, ingrese con el precio y se obtendrá la ganancia cuando cambie la línea del dibujo. , se registran gan
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Utilidades
Second Level Candles And Alligator Indicators genera una línea K cada 12 segundos y viene con un indicador Alligator, que es muy útil para los traders de plazos ultracortos. La razón por la que el programa puede no tener éxito en el arranque se debe a que los datos MqlTick de MT5 no se cargan lo suficiente. Esto se puede evitar cambiando el parámetro display data, por ejemplo display=100, y luego aumentar el parámetro display=300 después de que el programa funcione correctamente. Si los datos n
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilidades
Crypto.com a MT5 Live Candlestick Stream a Metatrader 5 desde Crypto.com websocket Es un OHCLV (Open High Low Close Real Volume) Datos de tarifas en vivo  comerciantes, si en un gráfico de minutos, los datos de OHLC no son correctos, entonces puede dar un análisis incorrecto en el estudio del gráfico técnico. Este producto asegura que proporciona datos precisos en tiempo real que pueden ayudar en el análisis manual puede consultar mi otro producto criptográfico en mi perfil https://www.mql5
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Otros productos de este autor
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Escáner Profesional de Patrones Descripción General CRT Pro Trading EA Ultimate v10 es un Expert Advisor multisímbolo avanzado desarrollado por Helios Technologies que se especializa en detectar y operar patrones CRT (Consolidación-Manipulación-Distribución) con alineación inteligente de tendencia. Este EA combina conceptos de trading institucional con gestión inteligente de señales para proporcionar oportunidades de trading de alta probabilidad en múltiples m
FREE
Kensei EA
Jonathan Mboya Kinaro
5 (1)
Asesores Expertos
Kensei EA - Sistema Profesional de Trading de Dinero Inteligente Kensei EA es un sistema avanzado de trading automatizado basado en los principios del Retail Trading Conceptual. El Asesor Experto identifica configuraciones comerciales de alta probabilidad mediante el análisis de la estructura del mercado, los barridos de liquidez y los patrones de flujo de órdenes institucionales. Metodología de negociación El EA implementa tres configuraciones probadas que los operadores de dinero inteligente u
FREE
QuantumFlow Scalper
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
QUANTUM FLOW SCALPER - Sistema de scalping de alta frecuencia DESCRIPCIÓN El Quantum Flow Scalper v2.0 es un sistema de scalping de alta frecuencia para MetaTrader 5 que tiene como objetivo obtener beneficios pequeños y frecuentes a lo largo de la sesión de negociación. El sistema opera motores de scalping duales para las direcciones de compra y venta que pueden capturar movimientos de precios en ambas direcciones simultáneamente. ENFOQUE SCALPING Operaciones de alta frecuencia El EA está diseñ
FREE
NYOpen Scalper
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
Helios NY Open Scalper EA - Sistema profesional de ruptura de volatilidad Helios NY Open Scalper EA es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para capitalizar la explosiva volatilidad que se produce durante la apertura del mercado de Nueva York. El Asesor Experto combina la metodología de ruptura de rangos con la confirmación de la Brecha de Valor Justo para identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad durante una de las sesiones comerciales más líquidas del día.
FREE
FX Calcuclator
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
Calculadora profesional para MT5 Visión general Una calculadora de trading completa diseñada para operadores de Forex serios que necesitan un análisis instantáneo de riesgos y posiciones directamente en sus gráficos MT5. Este Asesor Experto proporciona cálculos en tiempo real de todas las métricas críticas de trading, ayudándole a tomar decisiones informadas antes de entrar en cualquier operación. Características principales Análisis de posición en tiempo real Cálculo instantáneo del importe de
FREE
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
JOHN EA - ASISTENTE DE TRADING MANUAL Herramienta profesional de gestión de órdenes y control de riesgos DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO JOHN EA es un asistente manual de negociación diseñado para ayudarle a gestionar eficientemente múltiples órdenes pendientes en MetaTrader 5. NO se trata de un robot de trading automatizado - usted mantiene el control total sobre todas las decisiones de trading mientras que el EA proporciona herramientas avanzadas de gestión de órdenes, funciones de gestión de riesg
FREE
Apollo Signals
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
APOLLO SIGNALS EA - SISTEMA PROFESIONAL DE COPY TRADING Transmita automáticamente sus señales de trading a Telegram DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Apollo Signals es un Asesor Experto que monitoriza su actividad comercial en MetaTrader 5 y emite automáticamente mensajes de señales profesionales a su canal o grupo de Telegram. Tanto si operas manualmente como si utilizas otros EAs, Apollo Signals captura cada operación con precisión de tiempo y las formatea en señales profesionales para tus seguidores
FREE
Phoenix Dual Engine
Jonathan Mboya Kinaro
Asesores Expertos
Breve descripción Asesor Experto avanzado de estrategia dual que combina técnicas de negociación de rejilla y gestión de posiciones con una completa gestión de riesgos en los principales pares de divisas. Trading Strategy Phoenix Dual Engine es un sistema de trading automatizado que opera dos motores de trading independientes simultáneamente - uno para posiciones de Compra y otro para posiciones de Venta. Este enfoque permite al EA ejecutar operaciones en ambas direcciones del mercado al tiemp
CRT Professional
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
CRT PRO EA - SISTEMA AVANZADO DE NEGOCIACIÓN DE LA TEORÍA DEL RANGO DE VELAS Trading Institucional de Dinero Inteligente con AMD Framework DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CRT Pro EA es un sofisticado Asesor Experto que implementa la potente metodología de negociación de la Teoría del Rango de Velas (CRT) combinada con el Marco AMD (Acumulación, Manipulación, Distribución). Este avanzado sistema de trading está diseñado para traders serios que desean capitalizar los movimientos institucionales del mer
Filtro:
Mercy Misiko
18
Mercy Misiko 2025.11.04 11:51 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario