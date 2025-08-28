Gold Rush Helios
GoldRush Pro EA - Sistema Avanzado de Trading de Oro con Reconocimiento de Patrones
TRANSFORMA TU TRADING DE ORO CON AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE
GoldRush Pro EA v7.0 es un sistema de trading automatizado sofisticado diseñado específicamente para el trading de Oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. Combinando reconocimiento avanzado de patrones con análisis inteligente de tendencias, este EA ofrece automatización de trading de nivel profesional con gestión de riesgo excepcional.
CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS
Tecnología de Señal Dual
Sistema de Entrada Básico: Señales de seguimiento de tendencias basadas en momentum, volatilidad y dirección del mercado
Motor de Reconocimiento de Patrones: Identifica 6 patrones de velas de alta probabilidad para entradas mejoradas
Calificación de Fuerza de Señal: Cada señal calificada del 1-3 para evaluación de calidad
Filtrado Inteligente de Entrada: Combina múltiples factores de confirmación para timing óptimo de operaciones
Interfaz de Panel Profesional
Panel de Control en Tiempo Real: Panel completamente interactivo con edición directa del tamaño de lote
Métricas de Rendimiento en Vivo: Rastrea balance, equity, P&L diario y tasa de ganancia instantáneamente
Monitor de Señales: Visualización de todas las señales pendientes y activas con indicadores de patrones
Trading con Un Clic: Botones manuales de compra/venta con tamaños de lote personalizables
LEDs de Estado: Retroalimentación visual instantánea del estado del EA y condiciones del mercado
Gestión Avanzada de Objetivos
Parciales Inteligentes: Cierra automáticamente el 50% en 1.5x riesgo-beneficio
Gestión Dinámica de Stop: Mueve el stop a punto de equilibrio después de asegurar beneficio parcial
Sistema de Bonificación por Patrón: Objetivos mejorados para operaciones confirmadas por patrones (3.5x vs 3.0x)
Objetivos Personalizables: Ratios riesgo-beneficio ajustables de 1:1 a 1:5
Protección Integral contra Riesgos
Límites Diarios de Pérdida/Ganancia: Apagado automático en umbrales configurables (por defecto 5%/10%)
Filtro de Spread Máximo: Previene entradas durante condiciones de spread desfavorables
Limitación de Posiciones: Controla el máximo de operaciones concurrentes (por defecto 3)
Cálculo Inteligente de Lote: Opciones de tamaño de lote basado en riesgo o fijo
Filtro de Horario de Sesión: Opera solo durante las horas óptimas del mercado
METODOLOGÍA DE TRADING
El Sistema de Reconocimiento de Patrones Detecta:
Martillo - Reversión alcista en fondos del mercado
Estrella Fugaz - Reversión bajista en techos del mercado
Envolvente Alcista/Bajista - Patrones de reversión fuertes
Estrella de la Mañana/Tarde - Formaciones de reversión de tres velas
Generación de Señales de Entrada:
Análisis de Tendencia usando período MA configurable
Cálculo de Momentum a través de múltiples marcos temporales
Medición de Volatilidad vía indicador ATR
Confirmación de Patrones para señales mejoradas
Puntuación de Fuerza de Señal para filtrado de calidad
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3800+)
Símbolo: Optimizado para XAUUSD (funciona en todos los símbolos de Oro)
Marco Temporal: Todos los marcos temporales soportados (M15/H1 recomendado)
Depósito Mínimo: $500 (recomendado $1,000+)
Tipo de Cuenta: Todos los tipos soportados (Standard, ECN, Raw)
Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado
PARÁMETROS PERSONALIZABLES
Controles de Trading:
Habilitar/Deshabilitar Trading Automático
Porcentaje de Riesgo por Operación
Tamaños de Lote Predeterminado/Máximo
Máximo de Posiciones Concurrentes
Número Mágico Personalizado
Configuración de Entrada:
Interruptores de Entrada Básica/Patrón
Configuración de Período de Tendencia
Multiplicadores ATR
Requisitos de Fuerza de Señal
Habilitar/Deshabilitar Patrones Individuales
Gestión de Riesgo:
Límites Diarios de Pérdida/Ganancia
Puntos de Buffer de Stop Loss
Tolerancia Máxima de Spread
Filtro de Horas de Trading
Ratios de Beneficio Parcial
QUÉ ESTÁ INCLUIDO
GoldRush Pro EA v6.0 - Algoritmo de trading principal
Guía Completa de Usuario - Más de 20 páginas de documentación detallada
Guía de Inicio Rápido - Comienza a operar en menos de 5 minutos
Configuraciones Recomendadas - Presets optimizados para diferentes tamaños de cuenta
Actualizaciones Gratuitas - Mejoras de algoritmo de por vida
Soporte por Email - Asistencia directa del desarrollador
¿POR QUÉ ELEGIR GOLDRUSH PRO EA?
Ventajas Únicas:
Optimización Específica para Oro: Cada parámetro ajustado finamente para la volatilidad de XAUUSD
Sin Martingala/Grid: Enfoque de trading seguro y sostenible
Lógica Transparente: Reglas claras de entrada/salida, sin caja negra
Desarrollo Activo: Actualizaciones regulares basadas en condiciones del mercado
Soporte Profesional: Acceso directo al equipo de Helios Technologies
Características de Rendimiento:
Tasa de Ganancia Típica: 55-65%
Riesgo:Beneficio: Promedio 1:3 (1:3.5 con patrones)
Control de Drawdown Máximo: Vía límites diarios
Operaciones Promedio: 3-8 por día
Trading en Todas las Sesiones: Londres, Nueva York, Asia
IDEAL PARA
Principiantes: Configuración simple con guía completa
Traders Experimentados: Opciones avanzadas de personalización
Desafíos de Prop Firms: Gestión de riesgo incorporada
Inversores a Largo Plazo: Enfoque sostenible
Profesionales Ocupados: Capacidades de automatización completa
INSTALACIÓN (3 Minutos)
1. Descarga el archivo EA
2. Copia a la carpeta Experts de MT5
3. Adjunta al gráfico de XAUUSD
4. Configura tus ajustes de riesgo
5. Habilita AutoTrading
6. ¡Comienza a ganar!
TESTIMONIOS DE CLIENTES
"El reconocimiento de patrones es increíble. ¡Finalmente un EA que realmente entiende la estructura del mercado!" - Michael T.
"El mejor EA de oro que he usado. Solo la función de beneficio parcial ha transformado mi trading." - Sarah L.
"Soporte excepcional del equipo Helios. Me ayudaron a optimizar la configuración para el tamaño de mi cuenta." - David K.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE RIESGO
Operar con divisas en margen conlleva un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra tanto como a su favor. Antes de operar, considere sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el trading de divisas y buscar asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene dudas.
LICENCIA Y USO
Tipo de Licencia: Activación de cuenta única
Activaciones: 5 instalaciones incluidas
Actualizaciones: Actualizaciones gratuitas de por vida
Garantía: Garantía de devolución de dinero de 30 días*
*Se aplican términos y condiciones
ETIQUETAS
Historial de Versiones:
v6.0 (Actual) - Edición directa de lote, sistema de señal mejorado
v5.0 - Sistema de confirmación de patrones añadido
v4.0 - Rediseño del panel
v3.0 - Implementación de beneficio parcial
v2.0 - Actualización de gestión de riesgo
v1.0 - Lanzamiento inicial
Preguntas Frecuentes:
P: ¿Funciona en otros pares?
R: Optimizado específicamente para Oro pero puede adaptarse.
P: ¿Se requiere VPS?
R: Recomendado pero no requerido. Funciona en PC doméstico.
P: ¿Puedo hacer backtesting?
R: Sí, totalmente compatible con Strategy Tester de MT5.
P: ¿Con qué frecuencia hay actualizaciones?
R: Revisiones mensuales de rendimiento, actualizaciones según sea necesario.
P: ¿Puedo usar múltiples instancias?
R: Sí, con diferentes números mágicos.
