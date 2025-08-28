Gold Rush Helios

GoldRush Pro EA - 패턴 인식을 갖춘 고급 골드 트레이딩 시스템





지능형 자동화로 골드 트레이딩을 혁신하세요





GoldRush Pro EA v7.0은 MetaTrader 5에서 골드(XAUUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 정교한 자동 거래 시스템입니다. 고급 패턴 인식과 지능형 추세 분석을 결합하여 이 EA는 탁월한 위험 관리를 갖춘 전문가급 거래 자동화를 제공합니다.





주요 기능 및 이점





이중 신호 기술

기본 진입 시스템: 모멘텀, 변동성 및 시장 방향을 기반으로 한 추세 추종 신호

패턴 인식 엔진: 향상된 진입을 위해 6가지 고확률 캔들스틱 패턴 식별

신호 강도 등급: 품질 평가를 위해 각 신호를 1-3으로 평가

스마트 진입 필터링: 최적의 거래 타이밍을 위해 여러 확인 요소 결합





전문 대시보드 인터페이스

실시간 제어판: 로트 사이즈를 직접 편집할 수 있는 완전 인터랙티브 대시보드

실시간 성과 지표: 잔액, 자기자본, 일일 손익 및 승률을 즉시 추적

신호 모니터: 패턴 표시기가 있는 모든 대기 중 및 활성 신호의 시각적 표시

원클릭 거래: 사용자 정의 가능한 로트 사이즈가 있는 수동 매수/매도 버튼

상태 LED: EA 상태 및 시장 상황에 대한 즉각적인 시각적 피드백





고급 목표 관리

지능형 부분 청산: 1.5배 위험-보상 비율에서 자동으로 50% 청산

동적 손절매 관리: 부분 이익 확보 후 손절매를 손익분기점으로 이동

패턴 보너스 시스템: 패턴 확인 거래에 대한 향상된 목표(3.5배 vs 3.0배)

사용자 정의 가능한 목표: 1:1에서 1:5까지 조정 가능한 위험-보상 비율





포괄적인 위험 보호

일일 손실/이익 한도: 구성 가능한 임계값에서 자동 종료(기본값 5%/10%)

최대 스프레드 필터: 불리한 스프레드 조건 중 진입 방지

포지션 제한: 최대 동시 거래 수 제어(기본값 3)

스마트 로트 계산: 위험 기반 또는 고정 로트 사이징 옵션

세션 시간 필터: 최적의 시장 시간 동안만 거래





거래 방법론





패턴 인식 시스템이 감지하는 것:

해머 - 시장 바닥에서의 강세 반전

슈팅스타 - 시장 고점에서의 약세 반전

강세/약세 잉걸핑 - 강력한 반전 패턴

모닝스타/이브닝스타 - 3개 캔들 반전 형성





진입 신호 생성:

구성 가능한 MA 기간을 사용한 추세 분석

여러 시간대에 걸친 모멘텀 계산

ATR 지표를 통한 변동성 측정

향상된 신호를 위한 패턴 확인

품질 필터링을 위한 신호 강도 점수





기술 사양





플랫폼: MetaTrader 5 (빌드 3800+)

심볼: XAUUSD에 최적화(모든 골드 심볼에서 작동)

시간대: 모든 시간대 지원(M15/H1 권장)

최소 입금액: $500 (권장 $1,000+)

계정 유형: 모든 유형 지원(스탠다드, ECN, Raw)

레버리지: 1:100 이상 권장





사용자 정의 가능한 매개변수





거래 제어:

자동 거래 활성화/비활성화

거래당 위험 비율

기본/최대 로트 사이즈

최대 동시 포지션

사용자 정의 매직 넘버





진입 구성:

기본/패턴 진입 토글

추세 기간 설정

ATR 승수

신호 강도 요구사항

개별 패턴 활성화/비활성화





위험 관리:

일일 손실/이익 한도

손절매 버퍼 포인트

최대 스프레드 허용 범위

거래 시간 필터

부분 이익 비율





포함된 내용





GoldRush Pro EA v6.0 - 메인 거래 알고리즘

종합 사용자 가이드 - 20페이지 이상의 상세한 문서

빠른 시작 가이드 - 5분 이내에 거래 시작

권장 설정 - 다양한 계정 크기에 대한 최적화된 프리셋

무료 업데이트 - 평생 알고리즘 개선

이메일 지원 - 개발자 직접 지원





왜 GOLDRUSH PRO EA를 선택해야 할까요?





독특한 장점:

골드 특화 최적화: XAUUSD 변동성에 맞게 미세 조정된 모든 매개변수

마틴게일/그리드 없음: 안전하고 지속 가능한 거래 접근 방식

투명한 로직: 명확한 진입/청산 규칙, 블랙박스 없음

적극적인 개발: 시장 상황에 따른 정기적인 업데이트

전문적인 지원: Helios Technologies 팀에 대한 직접 액세스





성능 특징:

일반적인 승률: 55-65%

위험:보상: 평균 1:3 (패턴 사용 시 1:3.5)

최대 손실 제어: 일일 한도를 통해

평균 거래: 하루 3-8회

모든 세션 거래: 런던, 뉴욕, 아시아





이상적인 대상





초보자: 포괄적인 가이드가 포함된 간단한 설정

숙련된 트레이더: 고급 사용자 정의 옵션

프롭 펌 챌린지: 내장된 위험 관리

장기 투자자: 지속 가능한 접근 방식

바쁜 전문가: 완전한 자동화 기능





설치 (3분)





1. EA 파일 다운로드

2. MT5 Experts 폴더에 복사

3. XAUUSD 차트에 첨부

4. 위험 설정 구성

5. 자동 거래 활성화

6. 수익 창출 시작!





고객 후기





"패턴 인식이 놀랍습니다. 마침내 시장 구조를 진정으로 이해하는 EA가 나왔습니다!" - Michael T.





"제가 사용한 최고의 골드 EA입니다. 부분 이익 기능만으로도 제 거래가 변화했습니다." - Sarah L.





"Helios 팀의 뛰어난 지원. 제 계정 크기에 맞게 설정을 최적화하는 데 도움을 주었습니다." - David K.





위험 면책 조항





마진 외환 거래는 높은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 실적이 미래 결과를 나타내지는 않습니다. 높은 수준의 레버리지는 귀하에게 유리하게 작용할 수도 있고 불리하게 작용할 수도 있습니다. 거래하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 허용 범위를 고려하십시오. 외환 거래와 관련된 모든 위험을 알고 있어야 하며 의문이 있는 경우 독립적인 재무 자문가의 조언을 구해야 합니다.





라이선스 및 사용





라이선스 유형: 단일 계정 활성화

활성화: 5회 설치 포함

업데이트: 무료 평생 업데이트

보증: 30일 환불 보증*

*이용 약관이 적용됩니다





오늘 GOLDRUSH PRO EA를 받아 골드 거래를 혁신하세요!





버전 기록:

v6.0 (현재) - 직접 로트 편집, 향상된 신호 시스템

v5.0 - 패턴 확인 시스템 추가

v4.0 - 대시보드 재설계

v3.0 - 부분 이익 구현

v2.0 - 위험 관리 업그레이드

v1.0 - 초기 릴리스





자주 묻는 질문:





Q: 다른 통화쌍에서도 작동합니까?

A: 골드에 특화되어 최적화되었지만 적응 가능합니다.





Q: VPS가 필요합니까?

A: 권장하지만 필수는 아닙니다. 가정용 PC에서 작동합니다.





Q: 백테스트할 수 있습니까?

A: 예, MT5 전략 테스터와 완전히 호환됩니다.





Q: 업데이트 빈도는 어떻게 됩니까?

A: 월간 성과 검토, 필요에 따라 업데이트.





Q: 여러 인스턴스를 사용할 수 있습니까?

A: 예, 다른 매직 넘버로 가능합니다.





지금 주문하고 일관된 골드 거래로의 여정을 시작하세요