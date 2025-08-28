Gold Rush Helios

GoldRush Pro EA - 패턴 인식을 갖춘 고급 골드 트레이딩 시스템

지능형 자동화로 골드 트레이딩을 혁신하세요

GoldRush Pro EA v7.0은 MetaTrader 5에서 골드(XAUUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 정교한 자동 거래 시스템입니다. 고급 패턴 인식과 지능형 추세 분석을 결합하여 이 EA는 탁월한 위험 관리를 갖춘 전문가급 거래 자동화를 제공합니다.

주요 기능 및 이점

이중 신호 기술
기본 진입 시스템: 모멘텀, 변동성 및 시장 방향을 기반으로 한 추세 추종 신호
패턴 인식 엔진: 향상된 진입을 위해 6가지 고확률 캔들스틱 패턴 식별
신호 강도 등급: 품질 평가를 위해 각 신호를 1-3으로 평가
스마트 진입 필터링: 최적의 거래 타이밍을 위해 여러 확인 요소 결합

전문 대시보드 인터페이스
실시간 제어판: 로트 사이즈를 직접 편집할 수 있는 완전 인터랙티브 대시보드
실시간 성과 지표: 잔액, 자기자본, 일일 손익 및 승률을 즉시 추적
신호 모니터: 패턴 표시기가 있는 모든 대기 중 및 활성 신호의 시각적 표시
원클릭 거래: 사용자 정의 가능한 로트 사이즈가 있는 수동 매수/매도 버튼
상태 LED: EA 상태 및 시장 상황에 대한 즉각적인 시각적 피드백

고급 목표 관리
지능형 부분 청산: 1.5배 위험-보상 비율에서 자동으로 50% 청산
동적 손절매 관리: 부분 이익 확보 후 손절매를 손익분기점으로 이동
패턴 보너스 시스템: 패턴 확인 거래에 대한 향상된 목표(3.5배 vs 3.0배)
사용자 정의 가능한 목표: 1:1에서 1:5까지 조정 가능한 위험-보상 비율

포괄적인 위험 보호
일일 손실/이익 한도: 구성 가능한 임계값에서 자동 종료(기본값 5%/10%)
최대 스프레드 필터: 불리한 스프레드 조건 중 진입 방지
포지션 제한: 최대 동시 거래 수 제어(기본값 3)
스마트 로트 계산: 위험 기반 또는 고정 로트 사이징 옵션
세션 시간 필터: 최적의 시장 시간 동안만 거래

거래 방법론

패턴 인식 시스템이 감지하는 것:
해머 - 시장 바닥에서의 강세 반전
슈팅스타 - 시장 고점에서의 약세 반전
강세/약세 잉걸핑 - 강력한 반전 패턴
모닝스타/이브닝스타 - 3개 캔들 반전 형성

진입 신호 생성:
구성 가능한 MA 기간을 사용한 추세 분석
여러 시간대에 걸친 모멘텀 계산
ATR 지표를 통한 변동성 측정
향상된 신호를 위한 패턴 확인
품질 필터링을 위한 신호 강도 점수

기술 사양

플랫폼: MetaTrader 5 (빌드 3800+)
심볼: XAUUSD에 최적화(모든 골드 심볼에서 작동)
시간대: 모든 시간대 지원(M15/H1 권장)
최소 입금액: $500 (권장 $1,000+)
계정 유형: 모든 유형 지원(스탠다드, ECN, Raw)
레버리지: 1:100 이상 권장

사용자 정의 가능한 매개변수

거래 제어:
자동 거래 활성화/비활성화
거래당 위험 비율
기본/최대 로트 사이즈
최대 동시 포지션
사용자 정의 매직 넘버

진입 구성:
기본/패턴 진입 토글
추세 기간 설정
ATR 승수
신호 강도 요구사항
개별 패턴 활성화/비활성화

위험 관리:
일일 손실/이익 한도
손절매 버퍼 포인트
최대 스프레드 허용 범위
거래 시간 필터
부분 이익 비율

포함된 내용

GoldRush Pro EA v6.0 - 메인 거래 알고리즘
종합 사용자 가이드 - 20페이지 이상의 상세한 문서
빠른 시작 가이드 - 5분 이내에 거래 시작
권장 설정 - 다양한 계정 크기에 대한 최적화된 프리셋
무료 업데이트 - 평생 알고리즘 개선
이메일 지원 - 개발자 직접 지원

왜 GOLDRUSH PRO EA를 선택해야 할까요?

독특한 장점:
골드 특화 최적화: XAUUSD 변동성에 맞게 미세 조정된 모든 매개변수
마틴게일/그리드 없음: 안전하고 지속 가능한 거래 접근 방식
투명한 로직: 명확한 진입/청산 규칙, 블랙박스 없음
적극적인 개발: 시장 상황에 따른 정기적인 업데이트
전문적인 지원: Helios Technologies 팀에 대한 직접 액세스

성능 특징:
일반적인 승률: 55-65%
위험:보상: 평균 1:3 (패턴 사용 시 1:3.5)
최대 손실 제어: 일일 한도를 통해
평균 거래: 하루 3-8회
모든 세션 거래: 런던, 뉴욕, 아시아

이상적인 대상

초보자: 포괄적인 가이드가 포함된 간단한 설정
숙련된 트레이더: 고급 사용자 정의 옵션
프롭 펌 챌린지: 내장된 위험 관리
장기 투자자: 지속 가능한 접근 방식
바쁜 전문가: 완전한 자동화 기능

설치 (3분)

1. EA 파일 다운로드
2. MT5 Experts 폴더에 복사
3. XAUUSD 차트에 첨부
4. 위험 설정 구성
5. 자동 거래 활성화
6. 수익 창출 시작!

고객 후기

"패턴 인식이 놀랍습니다. 마침내 시장 구조를 진정으로 이해하는 EA가 나왔습니다!" - Michael T.

"제가 사용한 최고의 골드 EA입니다. 부분 이익 기능만으로도 제 거래가 변화했습니다." - Sarah L.

"Helios 팀의 뛰어난 지원. 제 계정 크기에 맞게 설정을 최적화하는 데 도움을 주었습니다." - David K.

위험 면책 조항

마진 외환 거래는 높은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 실적이 미래 결과를 나타내지는 않습니다. 높은 수준의 레버리지는 귀하에게 유리하게 작용할 수도 있고 불리하게 작용할 수도 있습니다. 거래하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 허용 범위를 고려하십시오. 외환 거래와 관련된 모든 위험을 알고 있어야 하며 의문이 있는 경우 독립적인 재무 자문가의 조언을 구해야 합니다.

라이선스 및 사용

라이선스 유형: 단일 계정 활성화
활성화: 5회 설치 포함
업데이트: 무료 평생 업데이트
보증: 30일 환불 보증*
*이용 약관이 적용됩니다

버전 기록:
v6.0 (현재) - 직접 로트 편집, 향상된 신호 시스템
v5.0 - 패턴 확인 시스템 추가
v4.0 - 대시보드 재설계
v3.0 - 부분 이익 구현
v2.0 - 위험 관리 업그레이드
v1.0 - 초기 릴리스

자주 묻는 질문:

Q: 다른 통화쌍에서도 작동합니까?
A: 골드에 특화되어 최적화되었지만 적응 가능합니다.

Q: VPS가 필요합니까?
A: 권장하지만 필수는 아닙니다. 가정용 PC에서 작동합니다.

Q: 백테스트할 수 있습니까?
A: 예, MT5 전략 테스터와 완전히 호환됩니다.

Q: 업데이트 빈도는 어떻게 됩니까?
A: 월간 성과 검토, 필요에 따라 업데이트.

Q: 여러 인스턴스를 사용할 수 있습니까?
A: 예, 다른 매직 넘버로 가능합니다.

TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
유틸리티
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
유틸리티
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5용 암호화폐 차트 통합 도구 개요 Crypto Charting for MT5는 WebSocket을 통해 실시간 OHLC 차트 데이터를 제공합니다. 여러 거래소를 지원하며 MT5에서 자동으로 데이터가 동기화됩니다. 기능 WebSocket을 통한 실시간 차트 자동 역사 데이터 업데이트 네트워크 중단 시 예약된 동기화 모든 MT5 타임프레임 지원 OHLCV 데이터 지원 전략 테스터 지원 자동 재연결 기능 지원 거래소 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 추가 정보 Crypto Ticks 라는 별도 제품에서 틱 데이터와 오더북 정보를 제공합니다. 참고 사항 DLL 미사용, VPS 환경에 적합합니다. Strategy Tester에서는 WebRequest 기능이 작동하지 않습니다. 데모가 필요하신 경우 MQL5의 개인 메시지를 통해 문의하십시오. Full
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
유틸리티
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
유틸리티
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
HYT utility
Sergey Batudayev
유틸리티
HYT(Help Your Trading)   는 두 가지 주요 기술을 사용하여 손실 포지션의   평균을 낮추는 데   도움이 되도록 설계된 도구입니다. 표준 평균화. 추세 방향으로 포지션을 개시하여 헤지하는 방식입니다. 이 도구를 사용하면 매수와 매도 모두에서 여러 방향으로 개설된 여러 포지션을 관리할 수 있습니다. HYT는 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 평균화 방향, 지정된 이익 실현 수준으로 포지션을 마감하는 것을 자동으로 계산합니다. 또한 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 개설하고, 원하는 이익 실현 수준과 초기 로트를 지정하는 옵션도 제공합니다. 사용을 시작   하려면 도구를 차트로 끌어다 놓고, 이익 실현 수준을 설정한 후 "평균화 시작" 버튼을 클릭하면 됩니다. 초기 포지션이 너무 크지 않도록   주의하고, 평균화할 때 도구가 포지션 크기를 늘리므로 추가 비용이 발생할 수 있음을 대비하세요. HYT는   자동 거래   도 가능합니다. 자동 거래가 활성화되면, 도구
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
유틸리티
ATTENTION For a free trial version, visit my website. Manual QUANTUM RiskGuard Management — Your ultimate ally for uncompromising trading. Lot Calculator — Automatic lot size calculation. Quantum — Automatic risk to maximize profits and reduce drawdowns. Automatic Journal — Included and freely downloadable from my website. Automatic Screenshot — Two screenshots: one at entry and one at exit. Partial Profit — Smartly managed partial exits. Smartphone Trading — Place orders from your mobile, mana
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
유틸리티
가입한 모든 채널에서 (개인 및 제한된 채널 포함) 시그널을 바로 MT5로 복사합니다.   이 도구는 사용자를 고려하여 설계되었으며 거래를 관리하고 모니터하는 데 필요한 많은 기능을 제공합니다. 이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용할 수 있습니다! 사용자 가이드 + 데모  | MT4 버전 | 디스코드 버전 데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오. Telegram To MT5 수신기는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다! Telegram To MT5 특징 여러 채널에서 동시에 신호를 복사합니다. 개인 및 제한된 채널에서 신호를 복사합니다. Bot 토큰이나 채팅 ID가 필요하지 않습니다.   (원하는 경우에는 사용할 수 있습니다) 위험 % 또는 고정된 로트로 거래합니다. 특정 심볼을 제외합니다. 모든 신호를 복사할지 또는 복사할 신호를 사용자 정의할지 선택할 수 있습니다. 모든 신호를 인
Riskless Pyramid Mt5
Snapdragon Systems Ltd
3.5 (2)
유틸리티
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
유틸리티
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
유틸리티
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
유틸리티
Live Forex Signals 사이트 신호에 거래를 위해 설계   https://live-forex-signals.com/en 그리고  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 매개 변수 사용자 이름 및 암호는 사이트에 가입 한 경우 live-forex-signals.com/foresignal.com 구독이 없으면 필드를 비워 둡니다; 댓글 개설 된 거래에 대한 댓글 위험 위험 거래에 대한 예금의 백분율로,위험=0 인 경우,다음 값 많이 사용됩니다 거래에 대한 많은 고정 볼륨 사이트에서 이익을 가져 가라 웹 사이트에서 정지 손실을 사용 빈도신호업데이트고문의 사이트 방문 빈도 분 최대 스프레드무역에 허용되는 최대 스프레드를 거래합니다.스프레드가 더 높으면 보류 중인 주문 세트가 취소됩니다 사용트레일링 사용 후행 정지 트레일링
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
유틸리티
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
유틸리티
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
유틸리티
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Ultimate Trade Copier MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
유틸리티
This trade copy utility allows you to instantly and seamlessly replicate and synchronize unlimited orders from multiple master accounts to multiple slave accounts on your local machine. You can create custom channels (or portfolios) with advanced filtering capabilities to copy from multiple master accounts to multiple slave accounts. Moreover, you can tailor these channels with a range of lot sizing and trade condition options to ensure that copied trades outperform the original source. You can
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
유틸리티
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
유틸리티
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite Expert Advisor (EA) on MT5 while executing on prop-firm compliant futures accounts (e.g., Apex, Topstep) that clear via Tradovate. NEW in v2.0: Multi-Symbol Support (Trade Nasdaq, S&P, and Dow from one chart), List-Based Filtering. Click here to read the Full Manual & Setup Guide Key Features Multi-Symbol Control: Manage trades for multiple instruments simultaneously
Smart Position Sizer
Michael Musco
유틸리티
Smart Position Sizer (MT5) Two clicks to map risk, auto-size, and execute with SL/TP prefilled—fast, visual, broker-aware. Built to work beautifully across Forex, Futures, Indices, Metals, and CFD symbols . Why traders love it (by market) Forex Spread-aware sizing (optional): include current spread in risk so your lot size targets net risk. Pip & 5-digit precision: correct pip math on majors/minors; handles mini/micro volume steps automatically. Side-price logic: uses bid/ask correctly for SL/T
RedFox Copier Pro MT5
Rui Manh Tien
5 (2)
유틸리티
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To MT5 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT5 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT5 account. Reduce The Risk Telegram To Mt5   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to MT5 platforms. Users not only can follow all instructions from the signal
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
유틸리티
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
