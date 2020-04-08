Cansado de indicadores confusos, especialmente ao operar o volátil mercado do Ouro? O EasyTrend Gold MT5 foi projetado para domar a volatilidade do Ouro em qualquer tempo gráfico. Ele utiliza o poder do ATR para traduzir os movimentos bruscos do Ouro em uma única linha de tendência, clara e dinâmica, que elimina o ruído.

Seja fazendo scalping no M1 ou swing trade no H4, você pode visualizar a direção e a força da tendência, identificar facilmente os períodos de consolidação e obter uma visão intuitiva sobre quando é o momento de agir no XAU/USD.

Outros Ativos Recomendados

Embora otimizado para ativos voláteis como o Ouro, a lógica do EasyTrend é altamente eficaz em uma variedade de mercados conhecidos por suas fortes tendências:

Principais Pares de Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Índices de Ações: US500 (S&P 500), US100 (NASDAQ), GER30 (DAX)

Criptomoedas: BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum)

Commodities: WTI/USOIL (Petróleo Bruto)

1. A Estratégia: Como o Indicador Funciona na Prática

O EasyTrend é um indicador de acompanhamento de tendência que utiliza o Average True Range (ATR) para criar uma linha dinâmica que se ajusta à volatilidade do mercado. Seu principal objetivo é fornecer uma representação visual clara e intuitiva da direção da tendência predominante.

A lógica é simples e eficaz:

Tendência de Alta (Linha Azul): Quando o indicador exibe uma linha azul posicionada abaixo das velas (candlesticks) , ele sinaliza uma tendência de alta. Nesta condição, a linha atua como um nível de suporte dinâmico. Enquanto os preços se mantiverem acima da linha azul, a tendência de alta é considerada vigente. A mudança de cor de vermelho para azul sugere o início de um potencial movimento de alta.

Tendência de Baixa (Linha Vermelha): Inversamente, quando uma linha vermelha aparece acima das velas, o indicador aponta para uma tendência de baixa. A linha passa a funcionar como uma resistência dinâmica. A permanência dos preços abaixo da linha vermelha reforça a continuação da tendência de baixa. A transição da cor azul para a vermelha indica o início de um possível movimento de baixa.

2. Interpretando o Ângulo da Linha (Força da Tendência)

A inclinação da linha do EasyTrend é uma característica visual poderosa que ajuda a avaliar a força e o momentum do mercado.

Ângulo Inclinado (Tendência Forte): Um ângulo acentuado na linha, seja para cima (azul) ou para baixo (vermelho), indica uma tendência forte e com bom momentum. Quando a linha se move rapidamente junto com o preço, isso reflete um mercado direcional e com forte participação dos negociadores.

Ângulo Horizontal (Mercado Lateral / Consolidação): Quando a linha do indicador se torna plana e horizontal, é um sinal claro de que o mercado perdeu seu momento direcional. Isso indica um período de consolidação ou lateralização. Para um trader de tendência, este é um alerta visual importante, sugerindo que as estratégias de acompanhamento de tendência podem ser menos eficazes. Durante esses períodos, a linha define níveis de suporte ou resistência horizontais muito claros.

3. Adaptação à Volatilidade e Filtragem de Ruído

Ativos e timeframes voláteis exigem ferramentas responsivas. Por ser baseado no ATR, o EasyTrend se ajusta dinamicamente à volatilidade do mercado. Isso significa que, em mercados mais voláteis, a linha se afastará mais do preço, enquanto em mercados de baixa volatilidade, ela ficará mais próxima.

Adicionalmente, a lógica de "degraus" (stair-steps) da linha ajuda a filtrar pequenos ruídos do mercado, evitando mudanças de cor a cada movimento insignificante do preço e ajudando o trader a se manter posicionado na tendência principal por mais tempo.

Conclusão e Recomendações

O EasyTrend é uma ferramenta de análise técnica visualmente intuitiva e eficaz, projetada para simplificar a identificação de tendências, suportes e resistências dinâmicas. Ele se destaca por sua clareza ao diferenciar entre mercados em tendência forte e períodos de consolidação lateral.





