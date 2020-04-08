Easytrend Gold MT5

Cansado de indicadores confusos, especialmente ao operar o volátil mercado do Ouro? O EasyTrend Gold MT5 foi projetado para domar a volatilidade do Ouro em qualquer tempo gráfico. Ele utiliza o poder do ATR para traduzir os movimentos bruscos do Ouro em uma única linha de tendência, clara e dinâmica, que elimina o ruído.

Seja fazendo scalping no M1 ou swing trade no H4, você pode visualizar a direção e a força da tendência, identificar facilmente os períodos de consolidação e obter uma visão intuitiva sobre quando é o momento de agir no XAU/USD.

Outros Ativos Recomendados

Embora otimizado para ativos voláteis como o Ouro, a lógica do EasyTrend é altamente eficaz em uma variedade de mercados conhecidos por suas fortes tendências:

  • Principais Pares de Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

  • Índices de Ações: US500 (S&P 500), US100 (NASDAQ), GER30 (DAX)

  • Criptomoedas: BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum)

  • Commodities: WTI/USOIL (Petróleo Bruto)


1. A Estratégia: Como o Indicador Funciona na Prática

O EasyTrend é um indicador de acompanhamento de tendência que utiliza o  Average True Range (ATR) para criar uma linha dinâmica que se ajusta à volatilidade do mercado. Seu principal objetivo é fornecer uma representação visual clara e intuitiva da direção da tendência predominante.

A lógica é simples e eficaz:

  • Tendência de Alta (Linha Azul): Quando o indicador exibe uma  linha azul posicionada abaixo das velas (candlesticks), ele sinaliza uma tendência de alta. Nesta condição, a linha atua como um nível de suporte dinâmico. Enquanto os preços se mantiverem acima da linha azul, a tendência de alta é considerada vigente. A mudança de cor de vermelho para azul sugere o início de um potencial movimento de alta.

  • Tendência de Baixa (Linha Vermelha): Inversamente, quando uma  linha vermelha aparece acima das velas, o indicador aponta para uma tendência de baixa. A linha passa a funcionar como uma resistência dinâmica. A permanência dos preços abaixo da linha vermelha reforça a continuação da tendência de baixa. A transição da cor azul para a vermelha indica o início de um possível movimento de baixa.

2. Interpretando o Ângulo da Linha (Força da Tendência)

A inclinação da linha do EasyTrend é uma característica visual poderosa que ajuda a avaliar a força e o momentum do mercado.

  • Ângulo Inclinado (Tendência Forte): Um ângulo acentuado na linha, seja para cima (azul) ou para baixo (vermelho), indica uma tendência forte e com bom momentum. Quando a linha se move rapidamente junto com o preço, isso reflete um mercado direcional e com forte participação dos negociadores.

  • Ângulo Horizontal (Mercado Lateral / Consolidação): Quando a linha do indicador se torna  plana e horizontal, é um sinal claro de que o mercado perdeu seu momento direcional. Isso indica um período de consolidação ou lateralização. Para um trader de tendência, este é um alerta visual importante, sugerindo que as estratégias de acompanhamento de tendência podem ser menos eficazes. Durante esses períodos, a linha define níveis de suporte ou resistência horizontais muito claros.

3. Adaptação à Volatilidade e Filtragem de Ruído

Ativos e timeframes voláteis exigem ferramentas responsivas. Por ser baseado no ATR, o EasyTrend se ajusta dinamicamente à volatilidade do mercado. Isso significa que, em mercados mais voláteis, a linha se afastará mais do preço, enquanto em mercados de baixa volatilidade, ela ficará mais próxima.

Adicionalmente, a lógica de "degraus" (stair-steps) da linha ajuda a filtrar pequenos ruídos do mercado, evitando mudanças de cor a cada movimento insignificante do preço e ajudando o trader a se manter posicionado na tendência principal por mais tempo.

Conclusão e Recomendações

O EasyTrend é uma ferramenta de análise técnica visualmente intuitiva e eficaz, projetada para simplificar a identificação de tendências, suportes e resistências dinâmicas. Ele se destaca por sua clareza ao diferenciar entre mercados em tendência forte e períodos de consolidação lateral.


Se este indicador foi útil para você, tenho apenas um pequeno pedido:

Deixe uma avaliação rápida (não precisa de comentário — apenas uma estrela rápida já seria muito importante!).

Isso faz uma grande diferença para mim e me ajuda a continuar compartilhando conteúdo gratuito e valioso.

E não se preocupe — sem pressão, sem compromisso, nunca!

Produtos recomendados
Deposit Supercharger
Yaroslav Varankin
Indicadores
Deposit Supercharger: Optimized Trend Indicator This indicator is based on three technical analysis indicators and two filters, providing more accurate signals. Description: Technical Indicators: The indicator operates based on three technical analysis indicators that help determine the trend direction and potential reversal points. Filters: To filter signals, it uses the price highs and lows from the last two days (support and resistance levels) and a volume indicator, which enhances the signa
Predator 8 AI
Teng Fei Zhu
Indicadores
Predator 8 AI AI Predicts Next 8 Candles Trend Continuation Probability _______________________________________________________________________________________ Core Features Real-time output of next 8 candles up/down/sideways probability per bar Built-in Lasso+Attention deep learning model (fully embedded, no internet, no coding required) Zero repaint – historical signals never flicker Supports all markets: Forex, Gold, Crypto, Indices Model Training Trained on over 12 million real tick data (20
Double Stochastic MT5
Andrei Salanevich
Indicadores
O indicador duplo estocástico RSI Forex é uma modificação do oscilador estocástico para a plataforma MetaTrader 5. INFORMAÇÕES SOBRE O INDICADOR O indicador Forex estocástico duplo implementa um estocástico duplo aplicado ao RSI, usando níveis flutuantes em vez de fixos para avaliar sobrevenda e sobrecompra. Nos casos em que o período RSI é <=1, obtém-se apenas um estocástico duplo. Você pode usar suavização adicional dos resultados (a EMA integrada é usada para isso). O conjunto habitual d
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Kagi Avançado com Adaptação ATR e Alertas Inteligentes Transforme sua análise de preços com este indicador Kagi profissional que filtra o ruído do mercado e destaca mudanças genuínas de tendência. Baseado em métodos tradicionais japoneses de gráficos dos mercados de arroz da década de 1870, esta ferramenta foca puramente em movimentos significativos de preços enquanto ignora flutuações baseadas em tempo. Recursos Principais: Métodos Duplos de Reversão Delta Fixo: defina um limite de pr
Trend Strength MA indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Trend Strength MA indicator Trend Strength MA is a part of a series of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only works under certain market conditions. Therefore, it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility, etc. Trend Strength MA is an indicator to be used to characterize trend strength: Up extremely strong Up very strong Up strong No trend Down strong Down very strong Down extremely
Compression Breakout Indicator
Truong Van Huy
Indicadores
Potential Supply & Demand Compression Zone Indicator This indicator identifies potential compression (supply & demand) zones across multiple timeframes. It highlights areas where the market has been consolidating and is likely to build up energy before a breakout. When aarrow appears, it marks a potential breakout from the compression zone. Traders can then consider placing buy or sell orders in the direction of the breakout, following their own risk-management rules. The indicator is design
Returns based Bollinger Bands
Florian Nuebling
Indicadores
Bollinger Bands based on Returns   This indicator characterizes the price and volatility by providing a channel/band of standard deviations like the Bollinger Bands. In contrary to standard Bollinger Bands which uses price directly, this indicator uses returns due to normalization.   The standard Bollinger Bands based on price directly, were one of the first quant or statistical methods for retail traders available. The issue with these bands, standard deviations can only be calculated, if the u
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Pip Counter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Pip Counter é um indicador simples e informativo que exibe dados essenciais em tempo real. Informações tão críticas podem beneficiar o trader durante sessões intensas de negociação. Funcionalidades Mostra o lucro/prejuízo atual em moeda, pips e porcentagem. Exibe o spread do momento.  Indica o tempo restante para o fechamento da vela atual. Esquemas de cores distintos para cenários de lucro/prejuízo. Posição e layout do texto totalmente personalizáveis.  Consome recursos mínimos de CPU. Inp
Bear Bull Wave
Leonid Basis
Indicadores
This indicator works on every currency pairs and time frames (TF). One input parameter: nPeriod - number of bars for histogram calculation. I recommend to optimize nPeriod value for each TF. If Green histogram poles are crossing the zero line from below then Long position may be opened. If Red histogram poles are crossing the zero line from above then Long position may be opened.
MFI with Dynamic OSB zones MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MFI com zonas dinâmicas de sobrevenda/sobrecompra" para MT5, sem repintura. - O Money_Flow_Index (MFI) é um oscilador técnico que utiliza dados de preço e volume para identificar zonas de sobrevenda e sobrecompra. - É ótimo para realizar operações de venda em zonas dinâmicas de sobrecompra e operações de compra em zonas dinâmicas de sobrevenda. - O MFI é muito útil para detecção de divergências e também é ótimo para combinar com a Ação do Preço. - Zona dinâmica de sobre
Visual Polar Bear RSI Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Polar Bear RSI - The Ultimate Momentum Indicator Stop guessing and start seeing the market's true momentum. The Visual Polar Bear RSI is not just another technical indicator; it is a complete trading tool designed to give you a distinct advantage. Engineered with a unique, proprietary calculation engine, this indicator provides smoother, clearer, and more actionable signals than the standard Relative Strength Index. At its core, the Visual Polar Bear RSI replaces the classic RSI formula
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indicadores
HiLo Activator is one of the most used indicators to determine trend. Find it here with the ability to customize period and colors. This indicator also plots up and down arrows when there is a change on the trend, indicating very strong entry and exit points. HiLo fits well to different types of periods for day trading. You can easily understand when it is time to buy or sell. It works pretty good also for other periods like daily and monthly signalizing long-term trends. The use of the indicato
BeST RevEngEmaRsi Strategy MT5
Eleni Koulocheri
Indicadores
BeST_RevEngEMARSI Strategy is an MT5 Indicator that is based on the indicator RevEngEMARSI by Giorgos Siligardos that was presented in his article " Reverse Engineering RSI (II) " ( TASC_Aug 2003 ) as a new variation of his inverse-RSI indicator and which transforms the Exponential moving average of RSI into a curve in the price graph, simplifying the price projection method and improving its visual representation. BeST_RevEngEMARSI Strategy while implementing the crossings with its Moving Aver
Signal forex Buy and Sell
Vasilii Apostolidi
Indicadores
O indicador mostra os sinais para comprar e para vender. Taymfrem: qualquer. Valyunaya Casal: qualquer. AlertsMessage Parâmetro - desabilitar e habilitar a caixa de mensagem. Parâmetro alertsSound - desativa ou ativa o som. Parâmetro Seta Tipo - selecione o ícone para o atirador,    Três não é uma forma complicada de filtrar o indicador de sinal: 1) Para verificar a direção dos indicadores com prazos mais sênior. 2) Use o MACD gráfico padrão. 3) Use o indicador de parabólica. Também nã
Trend Acceleration 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Trend Acceleration 5" is designed to help traders navigate the market situation. The indicator shows three multi-time frame "Moving Averages" , which show the trend (tendency) of the price movement of financial instruments. They are the basis for analysis of dependencies, which with great success show the acceleration or deceleration of the trend (tendency) of the financial markets. The choice of using three moving averages in the "Trend Acceleration 5" indicator comes from the idea of ​​analy
FVG Imbalance Zones
Pierre Alexis Blond
Indicadores
Indicator Description: FVG Imbalance Zones The FVG Imbalance Zones indicator is a powerful tool designed to identify potential price imbalances on financial charts. Developed by Pierre-Alexis Blond, this innovative indicator marks regions where significant price shifts may occur, offering traders valuable insights into potential market turning points. Key Features: Imbalance Detection: FVG Imbalance Zones identifies potential price imbalances in the market, pinpointing areas where supply and de
ChartMaster
Javier Diaz Perete
Indicadores
Indicator Description The indicator " TrendFusion " is designed for MetaTrader 5 and offers a comprehensive analysis by combining key technical indicators such as RSI, EMA, ATR, ADX, and MACD. It helps traders make informed decisions by visually representing these indicators and highlighting potential trading opportunities. This tool is especially useful for analyzing market dynamics across various assets, such as currency pairs or stocks. Functionality RSI (Relative Strength Index): Measures m
SuperTrend Indicator for MT5
Vijaykumar Jayantilal Panchal
Indicadores
O Supertrend é um indicador técnico relativamente impopular que foi desenvolvido - como dito acima - por Olivier Sebam para ajudar os traders a identificar tendências e saber quando comprar ou vender um ativo financeiro. O indicador não é encontrado como padrão no TradingView e no MetaTrader. Ainda assim, você pode encontrar indicadores Supertrend personalizados no mercado. Quando aplicado em um gráfico, o indicador de supertendência fica visível com suas duas cores. Embora possam ser alterada
Marubozu Pro MT5
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
Commercial Description – Marubozu Pro (MT5) Description Marubozu Pro is a professional indicator for MetaTrader 5 that automatically detects Marubozu candles (bullish and bearish) directly on your chart. It helps traders identify strong market momentum where buyers or sellers take full control, by displaying clear visual arrows for buy and sell signals. This tool is designed to be simple, effective, and fast , perfect for manual trading or as a filter in automated strategies. Key Features
Momentum Explosion Pro
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Momentum Explosion Pro is an advanced trading indicator designed to help traders identify and capitalize on powerful market movements. By analyzing momentum and volatility dynamics, this tool provides clear buy and sell signals, empowering traders to make precise and timely decisions. Key Features: Momentum and Explosion Signals:   Accurately detects shifts in market momentum and explosive price movements to highlight profitable opportunities. Customizable Alerts:   Stay informed with notificati
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Pocket Options KC with MA Confirmation
Matthew Palulis
Indicadores
ocket Options Keltner Channel with MA v3.12 Indicator Name: Keltner Channel v3.12 – Advanced Trend and Signal Indicator Version: 3.12 Release Date: 2024 Platform: MetaTrader 5 (MT5) Category: Trend Indicators Overview Keltner Channel v3.12 is a trend-following indicator that combines Keltner Channels with Moving Averages (MA1 and MA2) to identify breakouts, trend shifts, and momentum changes. This tool provides real-time buy and sell signals, visual markers, and alerts to assist traders in dec
Visual Dynamic Trend Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Dynamic Trend Analyzer: Your Ultimate Trend Trading Companion Unlock the power of clear, confident trend trading with the Visual Dynamic Trend Analyzer. This meticulously crafted indicator for MetaTrader is designed to eliminate market noise and provide you with precise, easy-to-follow buy and sell signals, transforming your chart into a clear map of market direction. For just $30, gain an indispensable edge in any market condition. The Logic Behind the Edge The Visual Dynamic Trend Anal
The Cube Regressions
Alexandro Matos
Indicadores
Nome do Produto:   The Cube Regressions - O Oráculo das Tendências Futuras Preveja o Mercado com Precisão Cirúrgica - Tecnologia de Regressão Avançada O indicador que projeta movimentos de preço 5 minutos à frente  Descrição Completa: Desbloqueie o poder da análise preditiva com o ANHURIX PRO, um indicador revolucionário baseado em:   Regressão Linear Militar   - Algoritmo desenvolvido para forças especiais do mercado financeiro   Scatter Analysis de Precisão   - Identifica pontos de virad
MFI with Alerts MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MFI com Alertas" para MT5, sem repintura. - O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) é um oscilador técnico que utiliza dados de preço e volume para identificar zonas de sobrevenda e sobrecompra. - Alertas integrados para PC e dispositivos móveis: Entrada em zonas de sobrevenda/sobrecompra e Saída de zonas de sobrevenda/sobrecompra. - Com níveis de disparo ajustáveis ​​para ativação de Alertas. - O oscilador MFI fornece informações sobre o momentum de alta e baixa dos preços
Bitcoin Prophet Scalper
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Detailed Explanation of Using the Indicator for Bitcoin Trading 1. Understanding the Indicator The indicator uses moving averages and ATR (Average True Range) to detect trends and generate buy/sell signals. This is similar to Trade Sniper except designed for BTC 2. Setting Periods for Different Time Frames Configure the indicator with periods suitable for each time frame. Here’s a suggested table for periods and ATR-based stoploss/take profit settings: Time Frame  PERIOD Stoploss  Take Profit  1
SuperTrend RelativeVolume KDE
Zhen Hao Wu
Indicadores
Product Title: SuperTrend + Volume Confirmation Pro Product Description: Elevate your SuperTrend trading with the Volume Confirmation Pro indicator. This tool integrates sophisticated volume analysis directly into the SuperTrend framework, aiming to improve signal quality by assessing the strength and conviction behind trend movements. Go beyond simple price action and gain deeper insights into market dynamics. Overview: While the standard SuperTrend indicator offers clear trend direction, not
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
O SimSim Arrow Momentum é um indicador "Momentum" padrão, mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 4 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta . Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor 100. É possível alterar o nível do indicador 100, mais e menos. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha de nível = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicador se abrirán auto
Turte Soup
Arnold Byarufu
Indicadores
This MetaTrader 5 indicator helps traders by identifying and marking two important levels on the chart: 1. Previous Day's High (PDH):    - The highest price reached in the market during the previous trading day. 2. Previous Day's Low (PDL):    - The lowest price reached in the market during the previous trading day. How it Works: 1. Initialization:    - When you attach the indicator to a chart, it initializes by calculating the PDH and PDL based on the highest and lowest prices of the previo
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Mais do autor
Multisignal Divergence Gold M1 Scalper Pro
Glaudes Laurislei Moreira
Indicadores
Domine o volátil mercado de Ouro (XAUUSD) no timeframe M1 com o  Multisignal Divergence Gold M1 Scalper Pro.Este indicador não é apenas mais uma ferramenta, mas um motor de trading avançado, meticulosamente projetado para fornecer aos scalpers sinais de entrada de alta precisão, filtrando o ruído e focando em confluências robustas. O Desafio do Scalping em Ouro M1: Operar scalping, especialmente em um ativo como o Ouro no M1, exige velocidade, precisão e uma capacidade excepcional de identifica
Gold Oracle Scalper Adaptive
Glaudes Laurislei Moreira
Experts
Gold Oracle M1 - Estratégia Adaptativa para GOLD com Gerenciamento de Risco Dinâmico Apresentamos o Gold Oracle , um Expert Advisor (EA) meticulosamente desenvolvido e testado especificamente para negociação do ativo GOLD (XAUUSD) no timeframe M1. Este EA é o resultado de extensa pesquisa e otimização, buscando um equilíbrio entre lucratividade e, crucialmente, um gerenciamento de risco robusto e adaptativo às diferentes condições de mercado. Se você procura uma solução automatizada para operar
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário