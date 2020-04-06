Gold SDmax EA 4

Gold SDmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 4. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.



Recomendações: Corretora - RoboForex , Weltrade, WorldForex ou outra, após otimização bem-sucedida

ou outra, após otimização bem-sucedida Tipo de conta – PRO/ECN com cobertura

Prazo - M30

Símbolo - XAUUSD (ouro)

Caução inicial - a partir de 5000

Alavancagem - de 1:100

Modo de negociação - VPS (24/7) recomendado = ping aceitável de 0 a 30 ms

Período de otimização e teste - 12-60 meses

Periodicidade recomendada para otimização - a cada 3-6 meses Vantagens:

1. Expert Advisor não utiliza indicadores, não utiliza recursos externos, não depende de análises fundamentais e/ou notícias.

2. Expert Advisor negoceia quase da mesma forma tanto no testador de estratégia como em contas de demonstração e reais.

3. Pode negociar quaisquer ativos (moedas, metais, criptomoedas, ações, índices, etc.).

4. Expert Advisor pode ser utilizado para investimentos a médio e longo prazo, bem como para overclock do depósito.

5. Pode instalar um Expert Advisor para negociar num gráfico de qualquer período. Os principais parâmetros estão disponíveis para alteração nas definições do Expert Advisor, para que cada trader possa facilmente otimizar e personalizar o consultor para a sua corretora, tipo de conta e depósito. O gráfico também apresenta um painel de informações para as estatísticas dos parâmetros de funcionamento do EA.

NOTA:

1. Expert Advisor tem Magic integrado para todos os seus pedidos. Não pode utilizar o consultor para ativos diferentes do mesmo terminal de negociação.

2. Antes de adquirir um Expert Advisor, certifique-se de que tem a experiência e o computador adequados para otimizar e testar o Expert Advisor.



AVISO:

1. Antes de instalar o Expert Advisor numa conta real, é necessário otimizar e testar o consultor nessa corretora, tipo de conta e depósito específicos, nos quais o consultor irá negociar.









💥 O lucro da negociação com este Expert Advisor depende dos riscos que está disposto a correr…!!!





Desejo a todos boa sorte nas negociações e lucro estável!