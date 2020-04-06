EA Gold Reaper MT5

Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex.
Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.
 
L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.



Produtos recomendados
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experts
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experts
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Experts
The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a Estratégia "Duende", Duende é um algoritmo que detecta padrões de diferentes níveis altos e baixos, onde eles permanecem constantes para fazer boas entradas, com um sistema de recuperação consultando várias coisas como ponto de equilíbrio e cruzamentos entre pares Comprovou controlar várias moedas sem problemas, com um poderoso controle de notícias durante o mercado é possível gerenciá-lo com todos os símbolos que você precisa Minha estratégia é otimizada para "A
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Gold Queen
Souvik Sarkar
Experts
Gold Queen é um sistema de trading automatizado projetado para identificar oportunidades com base na direção da tendência e na ação do preço. Ele usa indicadores técnicos para avaliar as condições do mercado e gerenciar entradas e saídas de forma sistemática. Gold Queen é indicado para traders que preferem uma solução automatizada com regras predefinidas. Observe que o desempenho de qualquer sistema de trading pode variar conforme as condições do mercado, e o desempenho passado em testes não ind
FREE
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Experts
Núcleo de autoaprendizado – varre as últimas 500 velas, extrai padrões de RSI + inclinação das MAs. Adaptação em tempo real – a cada vela  atualiza as pontuações de acerto e vota nos padrões mais parecidos antes de abrir a operação. Gestão de risco sensível à volatilidade – toda posição nasce com um stop-loss igual a ATR(14) × 1,5, ficando automaticamente mais largo em mercados rápidos e mais curto em mercados tranquilos. Ultraleve, 100 % MQL5 – carga mínima de CPU, funciona em qualquer corretor
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
O SkyNet EA usa a estratégia de retorno á Média mais Filtros gerar um  Sinal de entrada no mercado. Este setup é frequentemente usado por traders profissionais Ao redor do mundo. Se queres um EA seguro, o SkyNet EA é pra você. O SkyNet EA não usa AI ou martingale, não faz milagres, mas é seguro. Os resultados Aqui apresentados nas imagens são de (out of Sample), portanto, muito mais confiável. O SkyNet EA foi submetido a um longo período de mais de dez anos de Backtest com dados Tick a Tick,   u
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
O Round Lock é um consultor inteligente com bloqueio dinâmico de posições. O Round Lock é um consultor inteligente com a função de bloqueio dinâmico de posições, um consultor de negociação avançado que implementa uma estratégia de bloqueio de ordens bidirecional com crescimento gradual de posições e adaptação dinâmica ao mercado . Vantagens da fechadura redonda: Controle de risco por meio de bloqueio de posição, Crescimento dinâmico de volumes em áreas de tendência do mercado, Configurações de
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
Experts
QS NorthStar USDCAD The QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor is a symbol-focused trading robot built specifically for USDCAD on the M15 timeframe. Unlike basic single-indicator bots, this EA utilizes a sophisticated  Composite Signal Scoring System . It aggregates data from momentum and market strength indicators to filter out market noise. It only executes trades when a convergence of factors confirms a high-probability setup, offering a robust approach to automated forex trading. Strate
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction usin
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experts
META i9 – Motor Quântico de Trading Adaptativo  -  Referência Técnica META i9 é um Expert Advisor totalmente autônomo baseado em uma arquitetura de três camadas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Ao comprar o META i9, você recebe o META i7 gratuitamente! (Oferta por tempo limitado de uma semana) Enquanto o META i7 utiliza duas redes neurais cooperativas, o META i9 vai além: Suas arquiteturas neurais foram significativamente a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Experts
Introduzindo Weltrix – A Solução Definitiva para Negociar Ouro (XAUUSD) PREÇO $449 - 2 cópias disponíveis neste preço -> Preço final $ 1999 USD IMPORTANTE: USE O EA SOMENTE COM ESTE ARQUIVO SET: DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Sinal ao vivo USER GUIDE Sete estratégias comprovadas. Um robô poderoso. Performance consistente. Alta atividade de negociação. O que você NÃO encontrará neste EA: Trades longos flutuantes Sistema de grade (grid) Martingale Estratégias superajustadas (overfitted) B
Mais do autor
Amazing Wise
Amazing Traders
Experts
This completely revolutionary expert uses 3 secret strategies for multi-currency trading (6 currency pairs) on the forex market. Combined with 2 indicators (Stockhastik and RSI), a false signal filter and grid coverage. EA uses an adaptive trailing stop. Recommended pairs: GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP and AUDCAD Timeframe depends on the type of risk you wish to use. Recommended M15 High risk, M30 Moderate risk H1 Low risk Monitoring 1 : https://www.mql5.com/fr/signals/2210517?source=
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Experts
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Experts
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Experts
Cette stratégie de rupture génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit une limite au sein d'une certaine fourchette de prix. Pour élaborer cette stratégie, nous avons utilisé des données historiques d'une qualité de 99,9 % sur les 15 dernières années. Les signaux les plus pertinents ont été sélectionnés et les faux signaux éliminés. Le conseiller expert réalise une analyse technique et ne retient que les cassures présentant les meilleurs résultats. Il utilise un système de
Amazing Wise MT5
Amazing Traders
Experts
This completely revolutionary expert uses 3 secret strategies for multi-currency trading (6 currency pairs) on the forex market.   Combined with 2 indicators (Stockhastik and RSI), a false signal filter and grid coverage. EA uses an adaptive trailing stop. You can disable grid coverage and add a Stop Loss and Tp if you need them. Recommended pairs: GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP and AUDCAD Timeframe depends on the type of risk you wish to use. Recommended M15 High risk, M30 Moderate r
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário