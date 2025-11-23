Auto Grid trades
- Utilitários
- Makarii Gubaydullin
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Auto Grid: criação automatizada de ordens em grid com base nas suas negociações existentes.
Automatize estratégias de trading complexas com sistemas de grid sofisticados que detectam novas posições e criam automaticamente arrays de ordens otimizadas.
Utilitário multifuncional: 66+ funcionalidades, incluindo a ferramenta Auto Grid | contate-me se tiver alguma dúvida | Versão para MT5
A. Detecção e Monitoramento Inteligente de Negociações:
- Varredura de símbolo específico ou carteira abrangente
- Detecção avançada de tipos de ordem com categorização precisa
- Início de monitoramento estratégico: imediato, atrasado ou baseado em condições
- Integração de número mágico para compatibilidade com estratégias algorítmicas
B. Configuração Sofisticada de Grid:
- Posicionamento Estratégico de Ordens: Múltiplas metodologias de posicionamento
- Lógica de Direção Inteligente: Criação de ordens na mesma, oposta ou baseada no mercado
- Quantidade de Ordem de Precisão: Densidade e estrutura de grid personalizável
- Sistemas de Offset Avançados: Espaçamento fixo ou progressão percentual dinâmica
- Gerenciamento Abrangente de Níveis: Herança de SL/TP com consistência de tamanho ou preço
- Dimensionamento de Lotes Sofisticado: Fixo, aumento progressivo ou redução estratégica
- Controle de Expiração: Prazos personalizados ou herança de ordem original
C. Automação Avançada de Estratégia de Saída:
- Múltiplas metodologias de fechamento para execução precisa de estratégia
- Terminação baseada em condições com opções abrangentes de trigger
- Otimização de carteira com sistemas de preservação de melhor entrada
Gerenciamento Avançado de Automação
- Ativação de estratégia com um clique com implementação imediata
- Monitoramento abrangente de status com relatórios detalhados
- Sistema de predefinições para implantação e otimização rápida de estratégias
Configurações de entrada adicionais (interface):
- Tamanho da fonte
- Tamanho do painel (percentual)
- Tema escuro / claro
Algo Trading deve estar permitido.