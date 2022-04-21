MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 66
Ele é de um fórum chinês (também não entende inglês).
Na parte inglesa, nós (muitas vezes mas nem sempre) clicamos em editar no post, fazemos uma tradução automática do post da sua língua para inglês com o tradutor incorporado, depois clicamos em Actualizar post.
Depois um conselho: escreva-o na sua língua materna e abaixo - a sua tradução para inglês. Dessa forma será mais fácil para o leitor corrigir erros de tradução automática.
2345 - partiu as caches de teste. O nome da EA (na imagem do ecrã antes dos pontos destacados) já não se encontra no nome dos ficheiros correspondentes.
Por esta razão, não é possível ver os resultados de optimizações anteriores utilizando ferramentas GUI - estão em falta na lista de selecção dropdown.
Há também zeros dentro dos ficheiros, em vez do nome da EA.
optar.
tst.
Z drive?
Também utiliza a ferramenta mklink do Windows para ligar a pasta de teste MT5 a uma pasta na RAM?
Poderá ser esta a causa dos estranhos erros que nos atormentam há tanto tempo?
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testador de estratégias
MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias
fxsaber, 2019.09.16 14:11
Executo este ficheiro de lote na pasta Terminal uma vez depois de reiniciar o meu computador.
Depois disso, os ficheiros de registo não são criados. A olho nu, ainda não reparei em nenhum atraso do Testador. Parece ser uma boa solução.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Serviços. Já está a funcionar?
fxsaber, 2019.06.07 06:37Escreveu um serviço útil
Ao lançar o Terminal, um aviso aparece imediatamente se a pasta do Testador estiver em falta.
Grande ajuda se o Tester no RAMDrive estiver presente.
O seguinte insecto continua a aparecer. Quem tem o mesmo problema?
Depois de executar a genética, os resultados da optimização aparecem.
Poking nos resultados de optimização para cada resultado, executamos uma única execução deste resultado no testador para verificar a suavidade da curva, etc.
Depois de várias corridas de singulares a partir dos "resultados de optimização" exactos, a corrida única cai e só a sobrecarga do terminal ajuda, ou seja, a corrida única não arranca, o botão Start não reage (não há acção quando o pressiono). Ao mesmo tempo, no registo normal escreve algo como - passe (e há "número" por exemplo passe 14, passe 255, etc.) Já são 3 anos que estou farto, quando por vezes depois de 4-8 corridas com 1 resultado genético tenho de reiniciar o terminal, carregar novamente o histórico do resultado do teste e depois reiniciar as corridas a partir dele.Qualquer pessoa pode reproduzir-se a partir do que eu recebo - Fazer genética, e espreitar os resultados genéticos para corridas únicas. Por vezes o testador falhará rapidamente e outras vezes falhará dezenas de vezes (mas com menos frequência).
Qualquer pessoa pode reproduzir-se a partir do que eu recebo - Fazer genética, e pesquisar os resultados genéticos de uma só corrida. Por vezes o testador falha rapidamente e outras vezes falha dezenas de vezes (mas com menos frequência).
Trabalho muito com o testador. Mas não me lembro de tal comportamento.
O problema que encontrei foi que, na maioria dos casos, não consegui obter os resultados correctos dos testes da tarefa de optimização.
No entanto, todos os testes individuais estão correctos.
Isto não tem nada a ver com optimização genética ou optimização total, a maioria das tarefas de optimização apenas devolvem resultados ridículos.
Provavelmente relacionado com algum mecanismo de gestão de cache ou mecanismo de gestão de memória, o testador de estratégia teve um ou mais erros graves na função de optimização a começar antes da versão 2280.
Re-teste agora em cima da hora e vou escrever um pouco mais sobre o assunto. Eu próprio não testei grandes volumes durante muito tempo.
Talvez as últimas versões sejam mais estáveis, não consegui encontrá-la, na versão antiga (2085) suficientemente depressa repetida. O verdadeiro início não está completamente parado, apenas em algumas linhas, os resultados do teste não começaram de forma alguma.
Mais uma vez, não é bem o problema que escrevi acima, mas como uma opção.
Por exemplo, obtive as seguintes informações sobre o build 2085.
Alguém consegue decifrar o que está escrito no diário de bordo do agente?
Compreendi que o problema pode estar com agentes.
Sim, é esse o caso dos registos.
Escrevi aqui há pouco sobre o problema:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2485#comment_12092720
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2486#comment_12118579
https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page3#comment_12072667
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2483#comment_12072438
https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page12#comment_12342692 por 2093 construir