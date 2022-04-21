MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 70
Falta-nos muito funcionalidade para marcar uma linha no separador de optimização, a caixa de verificação ocupará muito provavelmente espaço (outra coluna ?) mas pelo menos destacar os passes de interesse a cores é uma funcionalidade muito útil
por exemplo duplo clique na linha da coluna Pathway poderia itálico o passe de interesse para optimização
Penso que seria bastante funcional - ordenado clicando no cabeçalho, fazendo duplo clique na linha lançada uma única passagem, pensa que a passagem é bem sucedida - marcado com um duplo clique na coluna mais à esquerda, depois avalie melhor as passagens de interesse
HH: E pode apenas permitir a edição do passe da coluna, em vez de destacar a fonte - basta clicar para gravar Best, World, Super World!! eh sonhos
Sim, isso seria útil. Talvez criar um suplemento GUI em cima do Testador, como outrora fizeram no Terminal.
A genética dá uma imagem como esta.
Algo semelhante só foi observado antes quando se faz várias genéticas consecutivas. A imagem parece ser de seis corridas. Mas é uma genética em seis núcleos.
Qual poderia ser a razão?
Como pode a MQL+WinAPI recuperar esta informação?
Preciso dele para os screeners.
ZZZ Agora estou a fazer o material bruto: abro/fecho uma posição e calculo a comissão resultante.
Pode-se fazer um lote que fará testes curtos em testador em todos os símbolos e obter a comissão, mas é uma solução completamente de porta traseira, suponho eu.
É isso que estou a fazer. Não é necessário o lote, pois existe um modo Optimizar para todos os caracteres.
Existem prazos nos parâmetros de entrada?
Não. O código é por carraças, não tem nada a ver com barras.