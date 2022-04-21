MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 70

Falta-nos muito funcionalidade para marcar uma linha no separador de optimização, a caixa de verificação ocupará muito provavelmente espaço (outra coluna ?) mas pelo menos destacar os passes de interesse a cores é uma funcionalidade muito útil

por exemplo duplo clique na linha da coluna Pathway poderia itálico o passe de interesse para optimização

Penso que seria bastante funcional - ordenado clicando no cabeçalho, fazendo duplo clique na linha lançada uma única passagem, pensa que a passagem é bem sucedida - marcado com um duplo clique na coluna mais à esquerda, depois avalie melhor as passagens de interesse

HH: E pode apenas permitir a edição do passe da coluna, em vez de destacar a fonte - basta clicar para gravar Best, World, Super World!! eh sonhos

 
Igor Makanu:

Sim, isso seria útil. Talvez criar um suplemento GUI em cima do Testador, como outrora fizeram no Terminal.

O testador desistiu.
2020.04.05 19:12:11.806 Tester  USDCAD: preliminary downloading of history ticks canceled
Não é claro porque é que cancelou o próprio ressalto do tick.
 

A genética dá uma imagem como esta.

Algo semelhante só foi observado antes quando se faz várias genéticas consecutivas. A imagem parece ser de seis corridas. Mas é uma genética em seis núcleos.

Qual poderia ser a razão?

 

Como pode a MQL+WinAPI recuperar esta informação?


Preciso dele para os screeners.


ZZZ Agora estou a fazer o material bruto: abro/fecho uma posição e calculo a comissão resultante.

 
fxsaber:

Como pode a MQL+WinAPI recuperar esta informação?


Preciso dele para os screeners.


Estou actualmente a fazer o material bruto: abro/fecho uma posição e calculo a comissão resultante.

Pode-se fazer um lote que fará testes curtos em testador em todos os símbolos e obter a comissão, mas é uma solução completamente de porta traseira, suponho eu.

 
Andrey Dik:

Podia-se fazer um lote que efectuasse testes curtos no testador em todas as personagens e obter comissões dessa forma, mas suponho que essa é uma solução completamente retrógrada

É isso que estou a fazer. Não é necessário o lote, pois existe um modo Optimizar para todos os caracteres.

 
Os ficheiros opcionais de optimização de todos os caracteres não abrem no Testador. A optimização normal é óptima.
 
fxsaber:

A genética dá uma imagem como esta.

Algo semelhante só foi observado antes quando se faz várias genéticas consecutivas. A imagem parece ser de seis corridas. Mas é uma genética em seis núcleos.

Qual poderia ser a razão?

Existem prazos nos parâmetros de entrada?

Rashid Umarov:

Existem prazos nos parâmetros de entrada?

Não. O código é por carraças, não tem nada a ver com barras.

