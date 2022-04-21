MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 63
Antes de pressionar Stop, vejo nos registos e na tabela de Optimização que os passes errados já foram contados. Depois pressiono Stop, porque não vale a pena continuar.
Compreendeu mal a pergunta.
Sim, como regra, deve carregar em Stop pelo menos uma vez na Optimização anterior. Mas assim que se atinge uma Optimização errada, todos os que se seguem também se tornam errados (já não altero o intervalo de tempo).
Talvez alguém se ligue à repetição. Estranho que não funcione para si, mas joga rapidamente num Terminal limpo para mim.
Jogado exactamente com a paragem premida.
Descobrindo-o
Reproduzido exactamente com uma prensa da paragem.
Lidar com isso
Enforcar-me por ter apanhado o esquivo Joe.
Acontece frequentemente que se começa a optimizar e se esquece de ter algo em conta. É preciso parar, corrigir e começar exactamente o que se pretendia inicialmente.
Assim, esta variante errada do lançamento Optimization é deixada pendurada sob a forma de cache desnecessária, cintilando diante dos seus olhos na lista de caches, etc.
Sugiro que pense sobre esta opção. Se o botão Stop tiver sido clicado, mostrar um X junto a ele, que apaga esta entrada de cache de lixo quando clicado.A cadeia de pesquisa é: Uluchshenie 008.
Um grande pedido ao abrir um único gráfico de passagem no comentário do gráfico, para dar não só os dados da EA, mas também o nome do ficheiro tst correspondente.
Um pedido semelhante para as cartas de Optimização. Pelo menos indique algures o nome do ficheiro opt-file.Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 009.
Há muito tempo que não sou capaz de utilizar correctamente o testador de estratégias do MT5.
Antes de hoje, pude utilizar a versão 2280 no meu núcleo de CPU local e obter os resultados correctos.
Assim, durante muito tempo, tive de esperar pacientemente que as optimizações fossem feitas no computador local, enquanto que muito poder computacional implantado na LAN era desperdiçado.
Tenho tanta esperança que as metaquotas corrijam bugs na nova versão de lançamento, tornando o testador de estratégia uma ferramenta que pelo menos funcione.
E hoje recebi finalmente a versão 2340.
Depois descobri que mesmo as tarefas de optimização no núcleo do CPU local não estavam a obter os resultados certos.
Lamento não ter traduzido o meu posto de inglês para russo, porque receio que a qualidade da tradução do software não seja boa.
Várias das últimas páginas deste tópico são dedicadas a este problema. Os programadores conseguiram reproduzir o bug ontem e estão a corrigi-lo.
As últimas páginas deste tópico foram dedicadas a este problema. Os programadores conseguiram reproduzir o bug ontem e estão a trabalhar na sua reparação.
Fico tão contente por ouvir isso! Agora começo a rezar.
Obrigado por toda a sua ajuda!
Sem proibição
Tenho uma DLL escrita em C#. Estava a funcionar ontem!
Hoje em dia, ao tentar gerir uma tal EA (simplificada ao mínimo):
Cede no tronco:
Aparentemente o problema é que, por alguma razão, o ex5 file(((( é procurado por
Olá, peço desculpa por não postar em russo, pois não conheço esta língua.
O meu post está relacionado com o ingrama de edição de DLL publicado.'Acabei de actualizar o MetaTrader 2340 e reparei que quebrou o carregamento personalizado de DLL C++ noStrategy Tester. Tenho uma EA que utiliza uma DLL personalizada e deixou de funcionar porque o Testador de Estratégia não é capaz de carregar a DLL. Antes da versão 2340, tudo estava a funcionar correctamente. Estou a usar o modo de visualização.
Escrevi uma simples EA com um test.dll para reproduzir este erro. O teste DLL exporta apenas uma função, que é "void __stdcall test(int & x)".
2020.02.21 22:57:17.607 Ficheiro do testador C:\Users\Luis\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Experts\TestExpert\TestDLL.dll.ex5 erro aberto [2]
Aqui está o código EA:
E aqui está o código DLL (C++)
Anexei a amostra da EA para reproduzir esta edição. Como resolver este problema?
Obrigado