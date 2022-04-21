MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 64
Parece que ao iniciar o teste (ou seja, clicando em "Start" no Testador de Estratégia), o agente Testador não está a copiar os ficheiros necessários (incluindo a DLL) para a sua pasta interna MQL{Libraries folder. Identifiquei dois eventos:
Se eu tiver um ficheiro "Test.dll" no meu EA, então
1) Strategy Tester queixa-se de que o ficheiro Test.dll.ex5 não foi encontrado
2) O agente Test não copia Test.dll para a sua pasta interna e, portanto, o Testador de Estratégia queixa-se de que Test.dll não pode ser encontrado
% appdata% Roaming Metaquotes Tester <MT5 ID> Agente-127.0.0.1-3000 MQL5 Bibliotecas
Não houve proibição
Havia um grave bloqueio de IP - o servidor não estava disponível. Era impossível entrar através de um anonimizador, porque a palavra-chave era suposto estar errada.
Em geral, protecção automática padrão contra utilizadores inescrupulosos.
Tenho o mesmo erro no Testador de Estratégia!
2020.02.25 02:03:35.725 Testador file ***.dll.ex5 open error [2]
Se renomear a biblioteca (adicionar a extensão .ex5), obtém outro erro:
2020.02.25 02:09:32.567 2020.02.18 00:00:00 Não é possível chamar 'Receive_Information', '***.dll' não está carregado
2020.02.25 02:09:32.568 2020.02.18 00:00:00 chamada de função de importação não resolvida
Reproduzido exactamente com o botão de paragem premido.
Se precisar de fazer uma optimização responsável, é provavelmente melhor fazê-lo depois de reiniciar o Terminal, sem premir o botão Stop.
Possivelmente. Mas não devemos depender disso.
Este comportamento (com o premir do botão de paragem) foi corrigido, e a correcção está incluída no último lançamento
Depois é preciso procurar novamente a razão pela qual o passe de optimização não é o mesmo que o passe único.
Então temos de procurar novamente a razão pela qual o passe de optimização não é o mesmo que o passe único.
O perito em testes está a contar milissegundos de carraças dando discrepâncias?
Foi com isso que detectámos o problema, e depois verificámo-lo com o mesmo Conselheiro Especialista
Esta EA em 2340 não mostrou mais discrepâncias.
O desajuste do passe ocorreu na EA ao vivo. Vou utilizar o método que se provou da última vez.
fxsaber, 2020.02.20 08:57
Comparei as estatísticas de tempo obtidas durante a optimização da AG. E a pilha da passagem única.
No estado quadro, a execução passa por carraças que não estão na história: reparei imediatamente que há muitos acordos/ordens, que são executados em exactamente um segundo.
Por exemplo, um único passe na história tem uma entrada em 2019.06.04 02:00:00.206, e um passe de enquadramento em 2019.06.04 02:00:00.000(a história do tick não tem tick nessa altura).
Demora muito tempo a fazer isto...
Mas na grande maioria dos casos, todos os resultados devolvidos pela tarefa de optimização estão errados.
P: quantidade de encomendas reais pendentes
Porque é que um moderador não entra aqui a correr e apaga o posto e deixa-o em vez disso:
