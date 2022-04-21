MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 65

Andrey Khatimlianskii:

Porque permitimos que qualquer pessoa possa obter ajuda e comunicar na nossa parte do fórum, independentemente da sua língua ou país de residência.

Porque não há nada de errado em ver o texto original na língua da pessoa que pergunta em vez de uma tradução automática descuidada e imprecisa que leva a um mal-entendido.

Porque o inglês é uma língua de comunicação internacional, e todos podem conhecê-la se o quiserem (é simples). E todos podem traduzir e ajudar se o desejarem.

Porque "a destruição está nas cabeças, não nas casas de banho" - quem quiser ver "dois pesos e duas medidas" irá vê-los e escrever o "resort" depreciativo.

Andrew, aconselho-o a reler o seu próprio perfil e a tentar corresponder-lhe. Obrigado.

 
Porque as pessoas são forçadas a entrar no fórum Russiam para obter alguma publicidade de Metaquotes.

Deve perguntar-lhes por que razão é este o caso.

 
Nem o inglês nem o russo são a minha língua materna, por isso preciso de mais ou menos utilizar software de tradução para postar no fórum.


Se o software de tradução mostrar quaisquer erros óbvios ou distorções ao traduzir as minhas palavras para inglês, sei como corrigi-los o melhor que posso.

No entanto, no processo de tradução de qualquer das línguas para russo, se houver erros, não consigo encontrá-los ou saber como corrigi-los.


Lamento muito se algum inconveniente for causado a alguém.

Obrigado.


 
MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译

 
Artyom Trishkin:

Obrigado, não preciso dos vossos conselhos.

Os moderadores vivem segundo algumas regras próprias não escritas, que não são absolutamente conducentes a uma comunicação normal.

Tropeço periodicamente, entro no modo só de leitura durante algum tempo, depois sou apanhado de novo só para ajudar um novato que passa, e arrasto.

Vai-te foder e às tuas regras.


Alain Verleyen:

Porque as pessoas têm de ir ao fórum Russiam para obter alguma publicidade de Metaquotes.

Tem de lhes perguntar porque é que isto é assim?

Não me importo de comunicar em qualquer língua em qualquer parte do fórum. É uma pena que os MQs não leiam muito dos fios de inglês.

 
O meu comentário não é sobre si, mas sobre o trabalho dos moderadores. É bem-vindo a perguntar aqui em inglês.

 
Andrey Khatimlianskii:

O meu comentário não é sobre si, mas sobre o trabalho dos moderadores. É bem-vindo a perguntar aqui em inglês.

É de um fórum chinês (ele também não entende inglês).
Na parte inglesa nós (muitas vezes mas nem sempre) clicamos em editar no post, fazemos uma tradução automática do post da sua língua para inglês com o tradutor incorporado, depois clicamos em Actualizar post.
 
Andrey Khatimlianskii:

Obrigado, não preciso dos vossos conselhos.

Foi você mesmo que seguiu o meu conselho com isto:

Porque é que um moderador não entra aqui e apaga a mensagem, deixando-a em vez disso:

? Duplo padrão?

Portanto, não o tome como uma imposição - você é o primeiro a pregar e expressar o seu "eh" - ninguém lhe pediu para mostrar o seu verdadeiro "eh", não o que está escrito no seu perfil.

Eu tiro a minha licença - não é agradável.

 
Andrey Khatimlianskii:

Obrigado, não preciso dos vossos conselhos.

Os moderadores vivem segundo algumas regras próprias não escritas, que não são absolutamente conducentes a uma comunicação normal.

Tropeço periodicamente, entro no modo só de leitura durante algum tempo, depois sou apanhado de novo só para ajudar um novato que passa, e arrasto.

Vai-te foder e às tuas regras.


Não me importo de comunicar em qualquer língua em qualquer parte do fórum. É uma pena que os MQs não leiam muito dos fios de inglês.

Proibição por uma semana

