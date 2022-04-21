MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 65
Porque é que um moderador não entra aqui a correr e apaga o posto, deixando-o em vez disso:
? Duplo padrão?
Porque permitimos que qualquer pessoa possa obter ajuda e comunicar na nossa parte do fórum, independentemente da sua língua ou país de residência.
Porque não há nada de errado em ver o texto original na língua da pessoa que pergunta em vez de uma tradução automática descuidada e imprecisa que leva a um mal-entendido.
Porque o inglês é uma língua de comunicação internacional, e todos podem conhecê-la se o quiserem (é simples). E todos podem traduzir e ajudar se o desejarem.
Porque "a destruição está nas cabeças, não nas casas de banho" - quem quiser ver "dois pesos e duas medidas" irá vê-los e escrever o "resort" depreciativo.
Andrew, aconselho-o a reler o seu próprio perfil e a tentar corresponder-lhe. Obrigado.
Porque as pessoas são forçadas a entrar no fórum Russiam para obter alguma publicidade de Metaquotes.
Deve perguntar-lhes por que razão é este o caso.
MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译
Obrigado, não preciso dos vossos conselhos.
Os moderadores vivem segundo algumas regras próprias não escritas, que não são absolutamente conducentes a uma comunicação normal.
Tropeço periodicamente, entro no modo só de leitura durante algum tempo, depois sou apanhado de novo só para ajudar um novato que passa, e arrasto.
Vai-te foder e às tuas regras.
Não me importo de comunicar em qualquer língua em qualquer parte do fórum. É uma pena que os MQs não leiam muito dos fios de inglês.
O meu comentário não é sobre si, mas sobre o trabalho dos moderadores. É bem-vindo a perguntar aqui em inglês.
Na parte inglesa nós (muitas vezes mas nem sempre) clicamos em editar no post, fazemos uma tradução automática do post da sua língua para inglês com o tradutor incorporado, depois clicamos em Actualizar post.
...
MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译 -
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
O Testador de Estratégia MetaTrader 5: bugs, bugs, sugestões de melhoria
Sergey Golubev, 2020.02.27 13:35
Foi você mesmo que seguiu o meu conselho com isto:
Portanto, não o tome como uma imposição - você é o primeiro a pregar e expressar o seu "eh" - ninguém lhe pediu para mostrar o seu verdadeiro "eh", não o que está escrito no seu perfil.
Eu tiro a minha licença - não é agradável.
Proibição por uma semana