No modo pips, a equidade é retirada do tecto.
EA para reprodução.
Gostaria de acrescentar à mensagem acima que no backtest o lucro líquido e o lucro total também são reportados incorrectamente, e, como consequência, o mesmo acontece com o pagamento esperado. O saldo final está incorrecto no registo.
Nas encomendas e comércios, o lucro e o saldo também são incorrectos. Talvez, possa haver algo mais que eu não tenha notado de imediato.
Parece que em algum outro lugar há um recálculo desnecessário de/para os tijolos e morcegos.
Envio tanto em pedido comercial como em função chamada o mesmo volume (outros parâmetros também são os mesmos). Mas a função retorna um valor, e a margem livre diminui por outro valor após a execução do pedido de troca. Não há outras ordens pendentes ou posições em aberto.
Por favor, código mql5 que pode ser compilado e executado. Descrição em que personagem e em que servidor, em que data.
Porque é que o provador visual mostra o mesmo lucro com lotes diferentes e os mesmos preços de abertura e fecho?
Porque alguém definiu o parâmetro sem pensar:
Por favor, código mql5 que pode ser compilado e executado. Descrição em que símbolo e em que servidor, em que data.
Código e screenshots do teste em anexo. Otkritie broker, Open-Demo: Conta demo
Esclarecimento para #258:
O terminal não aparece durante cerca de 5 minutos da primeira vez que arranca. Isto não aconteceu no início. Isto acontece se um provador tiver sido aberto.
Coloquei o Win10 no VirtualBox, coloquei o agente, mas no terminal anfitrião não posso transferir o trabalho para o agente, o agente está "pronto" e a optimização não está a decorrer, diário de bordo do testador:
.........................................................................................................
2019.11.22 18:32:47.821 Agent_192.168.1.5:2000 conectando a 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:50.118 Agent_192.168.1.5:2000 conectando a 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:52.317 Agent_192.168.1.5:2000 conectando a 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:54.421 Agent_192.168.1.5:2000 conectando a 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:56.385 Testador cache de resultados utilizada 0 vezes
2019.11.22 18:32:56.385 Testador optimização genética terminada no passe 0 (de 158327079526)
2019.11.22 18:32:56.385 estatísticas optimização feita em 1 minuto 33 segundos
2019.11.22 18:32:56.385 Agent_192.168.1.5:2000 ligação fechada
2019.11.22 18:32:56.385 Testador parado pelo utilizador
Aqui está uma imagem do agente na máquina virtual e do registo:
o que é que estou a fazer mal?
porque é que o endereço registado do agente 0.0.0.0 em vez de 192.168.1.5 está configurado no gestor do metatester64?