No modo pips, a equidade é retirada do tecto.


EA para reprodução.

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

int OnInit() { return(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0, 0) == -1); }
 

Gostaria de acrescentar à mensagem acima que no backtest o lucro líquido e o lucro total também são reportados incorrectamente, e, como consequência, o mesmo acontece com o pagamento esperado. O saldo final está incorrecto no registo.

exchange buy 1.00 PLZL at 6659.0 (6460.0 / 6659.0 / 6460.0)                             
deal #2  buy 1.00 PLZL at 6659.0 done (based on order #2)                                
 deal performed [#2  buy 1.00 PLZL at 6659.0]                             
order performed buy 1.00 at 6659.0 [#2  buy 1.00 PLZL at 6659.0]                         

position closed due end of test at 7093.0 [#2  buy 1.00 PLZL 6659.0]                             
deal #3  sell 1.00 PLZL at 7093.0 done (based on order #3)                               
 deal performed [#3  sell 1.00 PLZL at 7093.0]                            
order performed sell 1.00 at 7093.0 [#3  sell 1.00 PLZL at 7093.0]                               
final balance 104340.00 pips                            

Nas encomendas e comércios, o lucro e o saldo também são incorrectos. Talvez, possa haver algo mais que eu não tenha notado de imediato.

Parece que em algum outro lugar há um recálculo desnecessário de/para os tijolos e morcegos.

Ivan Titov:
Envio tanto em pedido comercial como em função chamada o mesmo volume (outros parâmetros também são os mesmos). Mas a função retorna um valor, e a margem livre diminui por outro valor após a execução do pedido de troca. Não há outras ordens pendentes ou posições em aberto.

Por favor, código mql5 que pode ser compilado e executado. Descrição em que personagem e em que servidor, em que data.

 

Porque é que o provador visual mostra o mesmo lucro com lotes diferentes e os mesmos preços de abertura e fecho?



 
Ivan Titov:

Porque é que lotes diferentes e os mesmos preços de abertura e fecho mostram o mesmo lucro no testador visual?



Porque alguém definiu o parâmetro sem pensar:


 
Vladimir Karputov:

Por favor, código mql5 que pode ser compilado e executado. Descrição em que símbolo e em que servidor, em que data.

Código e screenshots do teste em anexo. Otkritie broker, Open-Demo: Conta demo


Esclarecimento para #258:

O terminal não aparece durante cerca de 5 minutos da primeira vez que arranca. Isto não aconteceu no início. Isto acontece se um provador tiver sido aberto.

 

Coloquei o Win10 no VirtualBox, coloquei o agente, mas no terminal anfitrião não posso transferir o trabalho para o agente, o agente está "pronto" e a optimização não está a decorrer, diário de bordo do testador:

.........................................................................................................

2019.11.22 18:32:47.821 Agent_192.168.1.5:2000 conectando a 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:50.118 Agent_192.168.1.5:2000 conectando a 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:52.317 Agent_192.168.1.5:2000 conectando a 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:54.421 Agent_192.168.1.5:2000 conectando a 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:56.385 Testador cache de resultados utilizada 0 vezes

2019.11.22 18:32:56.385 Testador optimização genética terminada no passe 0 (de 158327079526)

2019.11.22 18:32:56.385 estatísticas optimização feita em 1 minuto 33 segundos

2019.11.22 18:32:56.385 Agent_192.168.1.5:2000 ligação fechada

2019.11.22 18:32:56.385 Testador parado pelo utilizador

Aqui está uma imagem do agente na máquina virtual e do registo:

o que é que estou a fazer mal?

porque é que o endereço registado do agente 0.0.0.0 em vez de 192.168.1.5 está configurado no gestor do metatester64?

 
@Vladimir Karputov, por favor, agilize a consideração do problema, um trabalho importante depende dele.
Por favor, exibir milissegundos ao visualizar o histórico de comércio de passagem única.
