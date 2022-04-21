MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 79

Novo comentário
 

Vi no testador de estratégias, não vejo a comissão quando a transacção é concluída.

Estou a utilizar a biblioteca de <Trade / PositionInfo.mqh> e não consigo obter a comissão através dela.

Ver imagem:

Testador de Estratégia:

Por favor, digam-me o que posso fazer para atrair a comissão para o meu testador de estratégia.

Espero obter uma resposta.

 
jaffer wilson:

Vi no testador de estratégias, não vejo a comissão quando a transacção é concluída.

Estou a utilizar a biblioteca de <Trade / PositionInfo.mqh> e não consigo obter a comissão através dela.

Ver imagem:

Testador de Estratégia:

Por favor, digam-me o que posso fazer para atrair a comissão para o meu testador de estratégia.

Espero obter uma resposta.

Enquanto a posição estiver aberta - nem sempre será possível ver a comissão. Nesse caso, é necessário observar a comissão sobre o comércio de"saída do mercado".


Adicionado: há outro tipo de comissão - quando se entra no mercado. Depois é preciso procurar uma "entrada no mercado".

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок
  • www.mql5.com
Сделка является отражением факта совершения торговой операции на основании ордера, содержащего торговый приказ. Каждая сделка описывается свойствами, позволяющими получить информацию о ней. Для чтения значений свойств используются функции вида Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая...
 
Vladimir Karputov :

Enquanto a posição estiver aberta, nem sempre será possível ver a comissão. Nesse caso, é necessário observar a comissão sobre o comércio de "saída do mercado ".


Adicionado: há outro tipo de comissão - quando se entra no mercado. Depois é preciso procurar uma "entrada no mercado".

Mas essa não é a resposta à pergunta. Não vejo comissão no testador de estratégia de transacção concluída? Há aí zero quando procuro a história. Mesmo na lista histórica, a comissão não é mostrada. Pode ver nas imagens que partilhei.

 
jaffer wilson:

Mas isso não responde à pergunta. Não vejo a comissão no testador de estratégia das transacções concluídas? Há aí zero quando olho para a história. Mesmo na lista histórica, a comissão não é mostrada. Pode ver nas imagens que partilhei.

Isto é um problema com o servidor comercial.

Aqui estou eu numa conta real a gerir o testador - e consigo ver perfeitamente as comissões:


 

Mas sobre o símbolo do Forex:


 
jaffer wilson:

Mas isso não responde à pergunta. Não vejo a comissão no testador de estratégia das transacções concluídas? Há aí zero quando olho para a história. Mesmo na lista histórica, a comissão não é mostrada. Pode ver nas imagens que partilhei.

Depende do seu corretor.

 
Obrigado pelas suas respostas. Penso que preciso de contactar o meu corretor. O corretor diz que é um problema do MT5. O MT5 diz que é um problema de corretor. Muito bem ... e o meu problema permanece aí. Sem solução.....
 
jaffer wilson:
Obrigado pelas suas respostas. Penso que preciso de contactar o corretor. O corretor diz que é um problema do MT5. O MT5 diz que é um problema de corretor. Muito bem ... e o meu problema permanece aí. Sem solução.....

É esta a sua primeira vez no mercado? Despejar este "corretor" e fugir dele o mais depressa possível.

É um analfabetismo elementar por parte do pessoal técnico do "corretor" - não podem instalar o servidor comercial.

 


Permitir neste modo de Optimização escolher o caminho para os símbolos a calcular.

Por exemplo, quer fazer Optimização apenas em símbolos de futuros ou em certos símbolos personalizados. Para o fazer, tem de mudar o Market Watch cada vez que o faz.

[Tester]
Symbol= // Путь к группе символов. Пусто или название символа - все символы из Обзора рынка.
Period=M1
Optimization=3
Model=4
FromDate=2020.07.20
ToDate=2020.07.26
ForwardMode=0
Deposit=100000000
Currency=EUR
ProfitInPips=1
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6

Se for possível colocar uma máscara (por exemplo, EUR*) no ini, isso seria bom.

Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 023.
 

Após seleccionar o item do menu 'Run Single Test' na tabela de Optimização, passa-se a uma única passagem. Infelizmente, é agora necessário lembrar qual das linhas desta tabela corresponde aos separadores do passe único. Se a fila desejada fosse pouco realçada após a selecção deste item do menu, seria muito mais confortável trabalhar com os resultados da Optimização. Por favor, considere essa possibilidade.

Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 024.
1...72737475767778798081828384
Novo comentário