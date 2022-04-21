MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 79
Vi no testador de estratégias, não vejo a comissão quando a transacção é concluída.
Estou a utilizar a biblioteca de <Trade / PositionInfo.mqh> e não consigo obter a comissão através dela.
Ver imagem:
Testador de Estratégia:
Por favor, digam-me o que posso fazer para atrair a comissão para o meu testador de estratégia.
Espero obter uma resposta.
Enquanto a posição estiver aberta - nem sempre será possível ver a comissão. Nesse caso, é necessário observar a comissão sobre o comércio de"saída do mercado".
Adicionado: há outro tipo de comissão - quando se entra no mercado. Depois é preciso procurar uma "entrada no mercado".
Mas essa não é a resposta à pergunta. Não vejo comissão no testador de estratégia de transacção concluída? Há aí zero quando procuro a história. Mesmo na lista histórica, a comissão não é mostrada. Pode ver nas imagens que partilhei.
Isto é um problema com o servidor comercial.
Aqui estou eu numa conta real a gerir o testador - e consigo ver perfeitamente as comissões:
Mas sobre o símbolo do Forex:
Depende do seu corretor.
Obrigado pelas suas respostas. Penso que preciso de contactar o corretor. O corretor diz que é um problema do MT5. O MT5 diz que é um problema de corretor. Muito bem ... e o meu problema permanece aí. Sem solução.....
É esta a sua primeira vez no mercado? Despejar este "corretor" e fugir dele o mais depressa possível.
É um analfabetismo elementar por parte do pessoal técnico do "corretor" - não podem instalar o servidor comercial.
Permitir neste modo de Optimização escolher o caminho para os símbolos a calcular.
Por exemplo, quer fazer Optimização apenas em símbolos de futuros ou em certos símbolos personalizados. Para o fazer, tem de mudar o Market Watch cada vez que o faz.
Se for possível colocar uma máscara (por exemplo, EUR*) no ini, isso seria bom.Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 023.
Após seleccionar o item do menu 'Run Single Test' na tabela de Optimização, passa-se a uma única passagem. Infelizmente, é agora necessário lembrar qual das linhas desta tabela corresponde aos separadores do passe único. Se a fila desejada fosse pouco realçada após a selecção deste item do menu, seria muito mais confortável trabalhar com os resultados da Optimização. Por favor, considere essa possibilidade.Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 024.