Quem sabe como utilizar SB para criar OOP EAs, por favor crie um EA como um portfólio de 20 TS idênticos. E partilhar os resultados do desempenho de uma tal carteira de TS no Testador.
Como exemplo, para mim um único TS (sobre ordens pendentes) leva um segundo a passar. Uma carteira de 20 desses ofícios demora > 30 minutos. Ou seja, o abrandamento não é 20 vezes, mas 2000 vezes - duas ordens de magnitude a mais do que deveria ser.
Acontece que o testador não é adequado para a negociação de carteiras.
Cada TS em cada tick corre em ciclos através de todas as encomendas à procura do seu próprio?
Sim, mas não é isso que está a causar a desaceleração. Por exemplo, se corrermos no Optimizer, a velocidade aumenta 10 vezes exactamente.
Então o que é que abranda? As partes internas do testador (verificação do accionamento da ordem, margem, etc.)?
Fiz uma única lista de encomendas e acesso a ela a partir de todos os TCs, o que acelerou visivelmente o trabalho.
O optimizador difere do único na medida em que não há registo para cada peido. Muito provavelmente, o abate de árvores cria a maior parte dos atrasos.
Isto aceleraria consideravelmente o trabalho.
No Terminal um EA do cesto de 20 EAs funciona perfeitamente.
Ainda não posso verificar, os computadores estão ocupados, mas o tempo de testar a carteira TS está definitivamente a aumentar
Tenho um "corte" de TCs por tempo de funcionamento da EA, tempo de funcionamento da EA raramente se sobrepõem - e a tarefa é avaliar uma carteira já optimizada nos TCs de teste, se a carteira estiver a perder - o teste é terminado, em geral é possível trabalhar no testador
há uma suspeita de que as encomendas pendentes aumentam o tempo de teste e precisamente - o cálculo da margem é uma operação muito "cara", o meu profiler coloca a maior parte do tempo na chamada OrderCalcMargin() - é altamente provável que a mesma verificação seja feita pelo testador para as encomendas pendentes
é necessário testar com um teste EA para encontrar a verdade
Não utilizo esta função em lado nenhum. E corro em modo pips, onde o próprio testador ignora o cálculo da margem.
o que poderia ser, onde escavar?
teste em todos os símbolos na visão geral do mercado:
todos os agentes terminaram e o temporizador continua...
o mais estranho é que antes do início do teste, havia 31 na visão geral, bem como no ponto de paragem. mas outros 8 abriram por si próprios, bastante estranhos, nunca abri uma troca sobre eles, de exóticos.
Após reiniciar o computador, o número de aberturas é 42. aparecem após premir "start". o teste chega ao fim. as mesmas operações são adicionadas (à primeira vista, não as verifiquei todas). o registo é o mesmo de sempre - ligado, sincronizado...
São utilizados para novo cálculo em lucro ou margem na moeda de depósito (o testador adiciona-os automaticamente na abertura da posição)?