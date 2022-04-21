MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 73
uma nova reviravolta em todos os modos de caracteres:
fez 31 passes (por registo também) em tabela apenas 24 filas.
31 - os novos deixaram de ser adicionados por conta própria
robô não recompilou.
ACRESCENTADO: ordenado - há uma série fora de alcance por vários caracteres. não reparei antes que tais passes fossem ignorados. não há erros num único passe, o teste passa até ao fim...
São utilizados para converter em lucro ou margem em moeda de depósito (o testador adiciona-os automaticamente ao abrir uma posição)?
não, eles são exóticos como SGDNOK, PLNTRY
Não, há exóticos como SGDNOK, PLNTRY
E para que são optimizados? O que está na sua especificação?
Um optimista difere de um único optimista na medida em que não há registo para cada peido. É provável que o abate de árvores crie uma grande proporção da travagem.
No Terminal um EA de um cesto de 20 EAs funciona bem.
deixou de jogar (não reiniciou! o computador dormiu em modo de hibernação). novo dia, novas piadas: falta uma variedade fora do alcance no passe de grupo em passe único... Terá de resolver o problema, ver como se jogam todas estas piadas.
E assim os símbolos habituais, método de cálculo do lucro - FX
ACRESCENTADO:
Fez testes únicos no USDRUB, reparou em 3 novos símbolos:
como se pode ver têm CHF em comum, mas USDRUB e
não notado anteriormente: na especificação do símbolo:
e o verificador não hesita em abrir às 0:00, ou seja, com uma cotação mas não com uma barra de comércio
adicionar um conjunto apropriado de valores (sem nomes) de parâmetros de entrada?
Uma característica interessante da genética. Nas profundidades do algoritmo, substituí a multiplicação por um com um factor de optimização, cujo intervalo de optimização inclui o mesmo.
Quando activei a optimização deste parâmetro na genética, não consegui sequer aproximar-me do resultado mostrado pela genética antes de introduzir o parâmetro.
Será que entendo correctamente que, numa situação destas, a introdução de um novo parâmetro acrescenta tantos novos extremos locais que não há forma de atingir o "velho" máximo? Ou seja, isto indica que o parâmetro introduz ruídos, em vez de introduzir algo claro.
É correcto considerar o novo parâmetro de entrada como lixo?