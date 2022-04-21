MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 73

uma nova reviravolta em todos os modos de caracteres:

fez 31 passes (por registo também) em tabela apenas 24 filas.

31 - os novos deixaram de ser adicionados por conta própria

robô não recompilou.

ACRESCENTADO: ordenado - há uma série fora de alcance por vários caracteres. não reparei antes que tais passes fossem ignorados. não há erros num único passe, o teste passa até ao fim...

 
Andrey Khatimlianskii:

São utilizados para converter em lucro ou margem em moeda de depósito (o testador adiciona-os automaticamente ao abrir uma posição)?

não, eles são exóticos como SGDNOK, PLNTRY

 
Optimizou uma EA que abre um grande número de posições. Com a opção "Calcular o lucro em pips (para acelerar...)" não está a acelerar, mas sim a abrandar a optimização...
 
Igor Zakharov:

Não, há exóticos como SGDNOK, PLNTRY

E para que são optimizados? O que está na sua especificação?

Se "contar o lucro em pips", aparecem símbolos adicionais?

 
fxsaber:

Um optimista difere de um único optimista na medida em que não há registo para cada peido. É provável que o abate de árvores crie uma grande proporção da travagem.

No Terminal um EA de um cesto de 20 EAs funciona bem.

Saída síncrona? Muito possível. Uma pergunta para as meta-cotações.
 
Pergunta aos programadores: como é organizada a impressão do log de teste: directamente (DNS), ou atrasada (OMC)?
 
Andrey Khatimlianskii:

Quais estão a ser optimizados? O que está na sua especificação?

Se "contar o lucro em pips", aparecem caracteres extra?

deixou de jogar (não reiniciou! o computador dormiu em modo de hibernação). novo dia, novas piadas: falta uma variedade fora do alcance no passe de grupo em passe único... Terá de resolver o problema, ver como se jogam todas estas piadas.

E assim os símbolos habituais, método de cálculo do lucro - FX

ACRESCENTADO:

Fez testes únicos no USDRUB, reparou em 3 novos símbolos:

como se pode ver têm CHF em comum, mas USDRUB e

 

não notado anteriormente: na especificação do símbolo:

e o verificador não hesita em abrir às 0:00, ou seja, com uma cotação mas não com uma barra de comércio

 
É possível incluir tais linhas do registo detalhado de optimização
        genetic pass (0, 199) returned result 0 in 0:00:00.292

adicionar um conjunto apropriado de valores (sem nomes) de parâmetros de entrada?

 

Uma característica interessante da genética. Nas profundidades do algoritmo, substituí a multiplicação por um com um factor de optimização, cujo intervalo de optimização inclui o mesmo.


Quando activei a optimização deste parâmetro na genética, não consegui sequer aproximar-me do resultado mostrado pela genética antes de introduzir o parâmetro.


Será que entendo correctamente que, numa situação destas, a introdução de um novo parâmetro acrescenta tantos novos extremos locais que não há forma de atingir o "velho" máximo? Ou seja, isto indica que o parâmetro introduz ruídos, em vez de introduzir algo claro.


É correcto considerar o novo parâmetro de entrada como lixo?

