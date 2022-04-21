MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 71
Os ficheiros opcionais de optimização de todos os caracteres não abrem no Testador. A optimização normal é óptima.
Pode dar-me mais detalhes? Passo a passo
Optimizei para todas as personagens.
Testador->Revisão->Resultados anteriores->Seleccionar qualquer ficheiro opt- com optimização por todos os caracteres.
Nada acontece.
Parece que o optimizador avariou completamente. Estou a tentar executar um gynetic, e dá 500 conjuntos de 10000 e morre. Apenas o tempo de optimização aumenta. Nos agentes são acrescentadas tarefas, mas a execução fica parada.
Já limpei tudo. Reinstalou tudo várias vezes e ainda assim.
Ninguém sabe o que está no seu AE. Não tenho notado quaisquer problemas com o meu.
"Ainda" está soletrado. E, por favor, não usem má linguagem. Retirou a rudeza do seu posto.
Porque é que o gráfico de trás para a frente de uma EA no Terminal mostra as trocas com setas de aréola?
E a outra EA não mostra areolas?
O botão de visualização do candelabro/barra é premido de forma diferente
Obrigado, não sabia disso.