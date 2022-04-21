MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 71

fxsaber:
Os ficheiros opcionais de optimização de todos os caracteres não abrem no Testador. A optimização normal é óptima.
Posso ter mais detalhes? Passo a passo
 
Slava:
Pode dar-me mais detalhes? Passo a passo

Optimizei para todas as personagens.

Testador->Revisão->Resultados anteriores->Seleccionar qualquer ficheiro opt- com optimização por todos os caracteres.

Nada acontece.

 
Parece que o optimizador avariou completamente. Estou a tentar gerir um ginnet, e ele dá 500 conjuntos de 10000 e morre. Apenas o tempo de optimização aumenta. As tarefas são adicionadas em agentes, mas a execução fica parada.
É uma confusão. Quando é que o irão reparar. No outro dia, parecia estar bem. Mas hoje não é.
Anatoliy Dzhumko:
Parece que o optimizador avariou completamente. Estou a tentar executar um gynetic, e dá 500 conjuntos de 10000 e morre. Apenas o tempo de optimização aumenta. Nos agentes são acrescentadas tarefas, mas a execução fica parada.
É uma confusão. Quando é que o irão reparar. No outro dia, parecia estar bem. Hoje em dia não é.
Já limpei tudo. Reinstalou tudo várias vezes e ainda assim.
 
Anatoliy Dzhumko:
Já limpei tudo. Reinstalou tudo várias vezes e ainda assim.

Ninguém sabe o que está no seu AE. Não tenho notado quaisquer problemas com o meu.

 
Anatoliy Dzhumko:
Já limpei tudo. Reinstalou tudo várias vezes e ainda assim.

"Ainda" está soletrado. E, por favor, não usem má linguagem. Retirou a rudeza do seu posto.

 
Peço desculpa a todos. Iniciou outra coruja. Está bem. Devo estar sobrecarregado de trabalho, estou a ficar cansado.
 

Porque é que o gráfico de trás para a frente de uma EA no Terminal mostra as trocas com setas de aréola?


E a outra EA não mostra areolas?

 
fxsaber:

Porque é que o gráfico de trás para a frente de uma EA no Terminal mostra as trocas com setas de aréola?


E a outra EA não mostra areolas?

O botão de visualização do candelabro/barra é premido de forma diferente


 
Igor Makanu:

botão view jap.candle / bars pressão diferente

Obrigado, não sabia disso.

