1. Descompacte o arquivo para a pasta Terminal vazia.
2. Executar o guião fxsaber\ Crie o Símbolo.ex5.
Dentro de alguns segundos aparecerá o gráfico do símbolo personalizado.
2. abrir o Testador (CTRL+R) e seleccionar a configuração marcada.
3. Clique em Start na janela Apareceu o Testador.
4. Quando os primeiros resultados da Optimização estiverem disponíveis prima Stop.
5. Alterar a data de início do intervalo para 2019.11.01 nas Definições do Testador e premir Start.
6. Delirious values in Optimization results (da fonte, pode-se ver que eles não podem diferir um do outro em mais de 50).
Repetidos estes passos repetidamente. 100% reproduziu o problema. Quem o vai experimentar, avise-me.
Vou tentar.
Por sua vez, tente com os carrapatos com que tentei reproduzir. MetaQuotes-Demo server
1. Criado a partir do diálogo terminal um símbolo personalizado baseado em CHFJPY (alterou apenas o nome)
2. exportou carraças CHFJPY durante vários anos para o arquivo csv-file
3. importaram estas carraças em CHFJPY.custom
4. Dirigiu o seu Expert Advisor para a optimização genética. Em diferentes combinações
Reproduzido. Com esta gama de entradas.
Os resultados não devem diferir mais de 50 um do outro.
Ordenar por ordem ascendente, depois comparar as linhas mais altas e mais baixas.
SZZ Repetição dos passos 3-6 a partir daqui. Com as mesmas datas.
Experimentei o CHFJPY original no MQ-Demo. Reproduziu-o!
Fazendo a mesma coisa. Não se reproduz.
Vamos ter alguns registos de agentes de teste!
Anexou todos os registos.
Reproduziu o problema num CHFJPY normal, nem sequer num personalizado
Sim, numa regular. Fiquei curioso sobre as carraças nos passes ali, por isso acrescentei algumas linhas à EA.
Depois peguei em dois ficheiros e comparei-os utilizando o guião.
Resultado.
A optimização foi realizada a partir de 2019.06.01. Nos resultados vê-se claramente que os primeiros ticks são de uma data diferente. E estas datas são diferentes umas das outras.
ZS Fez uma verificação extra. Os carrapatos registados em cada delírio não mudam: o primeiro carrapato é igual ao último. Em geral, os passes GA seguem uma estranha sequência de carraças.
Em geral, os passes GA seguem algumas estranhas sequências de carrapatos.
Reproduzido em modo de força bruta total. O problema afecta todos os modos Optimizar.
O efeito ocorre apenas quando se completa a optimização anterior antecipadamente a partir do botão "Stop"? Ou também com rescisão normal?
Antes de pressionar Stop, vejo nos registos e na tabela de Optimização que os passes errados já foram contados. Depois pressiono Stop, porque não vale a pena continuar.
Interpretei mal a pergunta.
Sim, como regra, deve carregar em Stop pelo menos uma vez na Optimização anterior. Mas assim que se atinge uma Optimização errônea, todos os próximos se tornam errôneos também (não altero mais o intervalo de tempo).
Talvez alguém se ligue à repetição. Estranho que não funcione para si, mas para mim num Terminal limpo joga rapidamente.
ZS Seria bom ter algum tipo de beta fechado com o máximo de exploração no lado dos Agentes. Então, os registos na minha máquina podem ter localizado o problema.