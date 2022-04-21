MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 69
Provavelmente tem 10 TCs idênticos. Então os números de TC no conjunto devem estar em ordem ascendente.
Não, não nos entendemos, abrirei um tópico com um exemplo no código mais tarde, então o problema será mais claramente visível
Acabou por ser ainda pior. A função FrameInputs falha (4001, erro interno inesperado).
Estou convencido de que não é o número de parâmetros, mas o número de variantes de enumeração.
Vamos ter de sobrecarregar a optimização. Isto torna a genética menos útil.
CorrigimosFrameInputs para a genética "grande".
Obrigado pela mensagem
Se a hora do servidor comercial tiver passado da meia-noite e a hora local não tiver passado. Então não é possível correr as últimas 24 horas no Testador.
Por exemplo, agora num servidor comercial 00:20 do dia seguinte. Mas no meu computador são 23:20. O testador recusa-se a executar carraças para o dia anterior.
Por favor, permitir em tais situações, fazer o backtest durante as últimas 24 horas por hora do servidor.
Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 015.
Tenho notado durante muito tempo que o valor de Drawdown de algumas cordas de Optimização Genética no torrão, não corresponde ao valor de Drawdown do teste único para as mesmas cordas.
Alguns sim, e outros não.
Deve estar a olhar para MaxDrawDown, não Relative
Tudo isto porque não diz que tipo de Drawdown é.
Aparentemente, é oEquity Drawdown Maximal:
Este mal-entendido advém do facto de, após a optimização, eu escolher aquele com o lucro máximo, mas com o mínimo de levantamento de fundos, em relação ao saldo actual.
No testador o levantamento relativo é sempre maior ou igual ao levantamento máximo.
Uma vez que o meu lote mínimo para abrir uma encomenda depende do tamanho do saldo e é determinado automaticamente, isto levanta a questão:
Como escolher o lote de abertura de ordem máxima em que o saque relativo é igual ao saque máximo? Isto, claro, depende também da estratégia escolhida.
Aqui está uma estatística interessante de teste único sobre carraças reais, com um depósito de 5000, desde o início do ano.
Existem diferentes lotes mínimos para abrir uma encomenda com 5000 depósito.
Seria melhor se o Drawdown relativo por meios fosse acrescentado à tabela de optimização.
Os registos no testador quando se executa uma única passagem é... bem, para não ser sarcástico - isto é apenas um escárnio
um simples passe demora 2 segundos, no final do passe eu mostro algumas linhas de informação de serviço no OnTester()
depois preciso de começar o próximo passe, mas não, espero 2-3 segundos até que todo o registo seja impresso para ler a minha informação
o facto de um único passe do testador levar 2 Mb.... educadamente silencioso - quem olharia para 2 MB de informação sobre transacções ? - sim, pode ser necessário, mas penso que deveria ser uma opção adicional, não permanente como agora
como sabe, se for um programador, faça o menu de contexto do separador "Mostrar encomendas" verificá-lo e remover a opção de mostrar tudo excepto encomendas - há anos que pedimos isto,
Se quisermos ver apenas informações sobre o início e o fim de um teste no registo - seria muito conveniente analisar a estratégia baseada no registo (poderíamos dividir cada teste pela linha "_______________"), seria fixe!
seria separar cada teste com uma linha "_______________
Mm-hmm,
Se souber como utilizá-lo, pode clicar numa dúzia de passagens simples e depois analisar ou analisar o registo sem olhar para o gráfico e para os separadores de backtest para seleccionar as TCs necessárias
fez uma pesquisa automática para uma carteira TS, precisa de olhar para o separador "Graph" do testador .... não haveria problema, mas precisamos de olhar para cerca de 10 000 imagens "Gráficas
precisam da capacidade de salvar um testador de tal função de horário
ZS: esta opção existe e eu ainda não encontrei? - Caso contrário, ficaria grato por uma opção personalizada para gerar tais gráficos
Em geral, nada impede que seja você mesmo a gerá-lo de transacções no final do teste, mas a característica regular será certamente mais conveniente.