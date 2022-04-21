MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 67
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A fim de lidar mais eficazmente com os problemas/arranjos no Testador, são necessários os seus registos e os registos de todos os Agentes. Salvá-los a todos num arquivo e publicá-los aqui é bastante difícil para muitas pessoas. Especialmente aqueles que não possuem um gestor de ficheiros.
Sugiro que, neste menu
Proponho que acrescentemos uma opção "guardar todos os registos em arquivo". Para guardar um arquivo ZIP de todos os registos, incluindo os caminhos das subpasta.
Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 013.
@Slava, o que significa este registo de agente? Este é o fragmento completo do início ao fim.
Houve uma quebra na comunicação. Quando a ligação é interrompida, o testador deve terminar.
Na próxima ligação de entrada do terminal do cliente verificou-se que o testador ainda não estava terminado. Por conseguinte, a ligação de entrada foi rejeitada.
Sem proibição
Rashid, por favor verifique agora. O fxsaber diz ter sido novamente autobanned.
Ele não tem qualquer proibição.
Removi a configuração da ligação Jamdisk na pasta de teste MT5.
Com a versão 2347 parece que o testador de estratégias pode agora executar os testes de optimização normalmente.
Os resultados de todos os testes de optimização são agora exactamente os mesmos que os testes individuais.
Removi a definição do ramdisk de ligação da pasta de teste MT5.
Com a versão 2347, parece que o testador de estratégias pode agora executar testes de optimização normalmente.
Os resultados de todos os testes de optimização são agora exactamente os mesmos que os dos testes individuais.
@fxsaber @Slava
Ele não tem qualquer proibição.
Tudo regressou agora ao normal. A situação problemática parece ser a seguinte.
Ambas as vezes entrei nela durante uma longa sessão de dactilografia de um grande poste com uploads de fotografias.
Longo - provavelmente mais de uma hora (distraiu-se muitas vezes, depois voltou). Provavelmente, um sistema de segurança que se instala com este comportamento.
Para esclarecer, o site torna-se inacessível durante muitas horas. Foto acima.
403 erro não é uma proibição
Tive um erro 403 no meu PC no ano passado, mas li o fórum no meu Android durante cerca de 5 horas sem qualquer problema.
Reiniciei o modem e tudo funcionava bem ao mesmo tempo.
403 erro não é uma proibição
Tive um erro 403 no meu PC no ano passado, mas li o fórum no meu Android durante cerca de 5 horas sem qualquer problema.
Reiniciei o modem e tudo começou a funcionar bem imediatamente.
O Android deve ter sido com um IP diferente.
O router não é obrigado a alterar o IP após reiniciar. É compreensível que o bloqueio de PI esteja a acontecer.