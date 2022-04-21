MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 67

Novo comentário
 

A fim de lidar mais eficazmente com os problemas/arranjos no Testador, são necessários os seus registos e os registos de todos os Agentes. Salvá-los a todos num arquivo e publicá-los aqui é bastante difícil para muitas pessoas. Especialmente aqueles que não possuem um gestor de ficheiros.

Sugiro que, neste menu

Proponho que acrescentemos uma opção "guardar todos os registos em arquivo". Para guardar um arquivo ZIP de todos os registos, incluindo os caminhos das subpasta.

Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 013.

 
@Slava, o que significa este registo de agente? Este é o fragmento completo do início ao fim.

журнал агента

2020.03.02 21:40:07.936 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:40:08.044 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:40:08.044 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:40:09.925 127.0.0.1       prepare for shutdown
 
Askr:
@Slava, o que significa este registo de agente? Este é o fragmento completo do início ao fim.

Houve uma quebra na comunicação. Quando a ligação é interrompida, o testador deve terminar.

Na próxima ligação de entrada do terminal do cliente verificou-se que o testador ainda não estava terminado. Por conseguinte, a ligação de entrada foi rejeitada.

[Excluído]  
Rashid Umarov:

Sem proibição

Rashid, por favor verifique agora. O fxsaber diz ter sido novamente autobanned.
 
trader_number_one:
Rashid, por favor verifique agora. O fxsaber diz ter sido novamente autobanned.

Ele não tem qualquer proibição.

 
Encontrei um novo erro no testador de estratégias: https://www.mql5.com/ru/forum/334182
Объект не работает в тестере стратегий MQL5
Объект не работает в тестере стратегий MQL5
  • 2020.03.04
  • www.mql5.com
У меня есть следующий пример кода. Я пытаюсь запустить его в тестере стратегий. Это не работает. В реальном режиме это работает...
 

Removi a configuração da ligação Jamdisk na pasta de teste MT5.

Com a versão 2347 parece que o testador de estratégias pode agora executar os testes de optimização normalmente.

Os resultados de todos os testes de optimização são agora exactamente os mesmos que os testes individuais.


Removi a definição do ramdisk de ligação da pasta de teste MT5.

Com a versão 2347, parece que o testador de estratégias pode agora executar testes de optimização normalmente.

Os resultados de todos os testes de optimização são agora exactamente os mesmos que os dos testes individuais.



@fxsaber @Slava



 
Rashid Umarov:

Ele não tem qualquer proibição.

Tudo regressou agora ao normal. A situação problemática parece ser a seguinte.


Ambas as vezes entrei nela durante uma longa sessão de dactilografia de um grande poste com uploads de fotografias.

Longo - provavelmente mais de uma hora (distraiu-se muitas vezes, depois voltou). Provavelmente, um sistema de segurança que se instala com este comportamento.

Para esclarecer, o site torna-se inacessível durante muitas horas. Foto acima.

 
fxsaber:

403 erro não é uma proibição

Tive um erro 403 no meu PC no ano passado, mas li o fórum no meu Android durante cerca de 5 horas sem qualquer problema.

Reiniciei o modem e tudo funcionava bem ao mesmo tempo.

 
Igor Makanu:

403 erro não é uma proibição

Tive um erro 403 no meu PC no ano passado, mas li o fórum no meu Android durante cerca de 5 horas sem qualquer problema.

Reiniciei o modem e tudo começou a funcionar bem imediatamente.

O Android deve ter sido com um IP diferente.

O router não é obrigado a alterar o IP após reiniciar. É compreensível que o bloqueio de PI esteja a acontecer.

1...606162636465666768697071727374...84
Novo comentário