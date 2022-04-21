MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 60
Teste/optimização em carraças reais?
Agentes próprios ou da nuvem?
Se testes com um símbolo personalizado, então os agentes de nuvens caem. Assim, os agentes são os seus próprios, e pode puxar os seus troncos e ver nos registos como a história foi sincronizada
Personalização, agentes proprietários, sincronização sem erros em carraças reais. Conselheiro especializado para a repetição.
Ter de olhar para o registo de optimização do agente no qual foi emitido o valor absurdo.
Veja-se o valor único. É correcto e muito diferente de todos os valores Optimizer, e não apenas de um. Isto é, o erro está literalmente em todas as linhas do Optimizer.
Vou olhar para os registos. Seria bom para si que o gerisse por conta própria.Realçou o valor correcto. Percorreu o diário de bordo. Apenas o Core1 tem o valor correcto.
Completamente localizado. O passe único no Core1 não corresponde ao passe único no Core2. Por isso, ainda não consigo dizer qual deles está correcto.
O que há nos registos dos agentes? É aí que a sincronização da história é escrita.
Experimentou caracteres diferentes, uma vez que nem sempre se reproduz. Registos de Agentes na Optimização.
Núcleo1.
Core2.
E num destes agentes obteve os resultados errados?
Não tinha nenhum registo dessa situação, pois tinha proibido escrever registos. Assim, tive de começar outra cópia do Terminal a partir do zero e repetir a experiência, onde os registos estão todos escritos.
Acima estão os registos de Optimização. Aí cada Agente contou dois passes, após os quais o botão Stop foi premido, porque os resultados do OnTester estão a divagar para cada um dos Agentes.
Os registos dos dois agentes acima mencionados. Vou tentar criar uma situação que possa reproduzir por si próprio.
É exactamente isso que estou a perguntar sobre os registos dos Agentes. Os resultados foram errados para ambos os agentes?
Preciso de ver registos de agentes com resultados correctos e registos de agentes com resultados incorrectos
Ambos os agentes tiveram os resultados errados para os passes de optimização. Quase consegui reproduzi-lo num terminal limpo. Publicá-lo-ei daqui a pouco.
ZS A propósito, qual é a razão pela qual os Agentes continuam pendurados na memória depois de fecharem o Terminal?