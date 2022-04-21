MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 61
Personalização, agentes próprios, sincronização sem erros em carraças reais. EA para reprodução.
Resultado.
Pelo valor da primeira linha, é imediatamente claro que o valor é um disparate: não pode ser tão diferente dos valores das outras linhas.
E a gerir um único.
99% de lixo em carraças durante a optimização da AG. Informe-me se foi capaz de o reproduzir ou não.Cadeia de pesquisa: Oshibka 005.
A propósito, qual é a razão para os Agentes ainda pendurados na memória depois do Terminal estar fechado?
Não deveriam.
São enforcados durante muito tempo? Alguns segundos é aceitável.
Mostrar os registos do terminal e do testador depois de fechar o terminal. E registos de agentes após o seu encerramento.
Esperou um minuto (não conseguiu apagar a pasta do Testador). Acabou por pregá-los à mão. Não o repetiu.
...
Caros administradores, Saber parece estar em autobahn, por favor resolvam-no. Ele não pode postar no fórum e o site é geralmente bloqueado para ele.
Obrigado.
Se ainda não o descobriu, sugira a reinicialização do router. Não está riscada, por isso não está proibida.
ok
Fui recentemente banido durante N anos quando entrei, e quase tive um ataque cardíaco. Percebi a tempo que era porque estava ligado através do meu telemóvel. Tenho um IP dinâmico banido. É estúpido proibir por IP, sabendo que eles mudam, e ainda por cima, pode haver um monte de pessoas num só endereço.
Não reproduzível
1. Descompacte o arquivo numa pasta com um terminal limpo.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Novo MetaTrader 5 build 2340: Gestão de definições de contas no Strategy Tester e melhor integração com Python
fxsaber, 2020.02.20 14:57
2. Executar o guião fxsaber\ Crie o Símbolo.ex5.
Dentro de alguns segundos, aparecerá um gráfico do símbolo personalizado.
2. abrir o Testador (CTRL+R) e seleccionar a configuração marcada.
3. Clique em Start na janela Apareceu o Testador.
4. Quando os primeiros resultados da Optimização estiverem disponíveis prima Stop.
5. Alterar a data de início do intervalo para 2019.11.01 nas Definições do Testador e premir Start.
6. Delirious values in Optimization results (da fonte, pode-se ver que eles não podem diferir uns dos outros em mais de 50).
Repetidos estes passos repetidamente. 100% reproduziu o problema. Quem o vai experimentar, avise-me.