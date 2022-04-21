MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 61

Novo comentário
 
fxsaber:

Personalização, agentes próprios, sincronização sem erros em carraças reais. EA para reprodução.


Resultado.

Pelo valor da primeira linha, é imediatamente claro que o valor é um disparate: não pode ser tão diferente dos valores das outras linhas.


E a gerir um único.


99% de lixo em carraças durante a optimização da AG. Informe-me se foi capaz de o reproduzir ou não.

Cadeia de pesquisa: Oshibka 005.
Não jogável
 
fxsaber:

A propósito, qual é a razão para os Agentes ainda pendurados na memória depois do Terminal estar fechado?

Não deveriam.

São enforcados durante muito tempo? Alguns segundos é aceitável.

Mostrar os registos do terminal e do testador depois de fechar o terminal. E registos de agentes após o seu encerramento.

 
Slava:

Não deveriam.

Têm estado pendurados há muito tempo? Alguns segundos é aceitável.

Mostrar os registos do terminal e do testador depois de fechar o terminal. E registos de agentes após o seu encerramento.

Esperou um minuto (não conseguiu apagar a pasta do Testador). Acabou por pregá-los à mão. Não o repetiu.

 
fxsaber:

...

Caros administradores, Saber parece estar em autobahn, por favor resolvam-no. Ele não pode postar no fórum e o site é geralmente bloqueado para ele.

Obrigado.

 
Andrey Dik:

Caros administradores, Saber parece estar em autobahn, por favor resolvam-no. Ele não pode publicar no fórum e o site está bloqueado para ele.

Obrigado.

Se ainda não o descobriu, sugira a reinicialização do router. Não está riscada, por isso não está proibida.

 
Alexey Viktorov:

Se ainda não o descobriu, sugira a reinicialização do router. Não está riscada, por isso não está proibida.

ok

 
Alexey Viktorov:

Se ainda não o descobriu, aconselha-se a reiniciar o router. Não está riscada, por isso não está proibida.

Fui recentemente banido durante N anos quando entrei, e quase tive um ataque cardíaco. Percebi a tempo que era porque estava ligado através do meu telemóvel. Tenho um IP dinâmico banido. É estúpido proibir por IP, sabendo que eles mudam, e ainda por cima, pode haver um monte de pessoas num só endereço.

 
Andrey Dik:

Caros administradores, Saber parece estar em autobahn, por favor resolvam-no. Ele não pode publicar no fórum e o site está bloqueado para ele.

Obrigado pela ajuda!

 
Slava:
Não reproduzível

1. Descompacte o arquivo numa pasta com um terminal limpo.


2. Executar o guião fxsaber\ Crie o Símbolo.ex5.


Dentro de alguns segundos, aparecerá um gráfico do símbolo personalizado.


2. abrir o Testador (CTRL+R) e seleccionar a configuração marcada.



3. Clique em Start na janela Apareceu o Testador.



4. Quando os primeiros resultados da Optimização estiverem disponíveis prima Stop.


5. Alterar a data de início do intervalo para 2019.11.01 nas Definições do Testador e premir Start.


6. Delirious values in Optimization results (da fonte, pode-se ver que eles não podem diferir uns dos outros em mais de 50).


Repetidos estes passos repetidamente. 100% reproduziu o problema. Quem o vai experimentar, avise-me.

 
Proponho que se permita que a optimização seja feita a partir de um passe. Neste momento, o mínimo são dois.
1...545556575859606162636465666768...84
Novo comentário