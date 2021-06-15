1200 assinantes!!! - página 36
Os seus sinais estão disponíveis no site, independentemente do seu corretor. Eu não sei qual é o problema?
Na ausência da capacidade de automatizar a busca do sinal certo para as condições exigidas.
A primeira coisa que implementei através do parsing foi usar todos os scripts estatísticos do kodobase aplicados ao estado do sinal. Isto inclui a adição do histórico de comércio de sinais ao gráfico por vários scripts de terceiros e a análise de vários índices do comércio de sinais por scripts de terceiros, etc. Ou seja, o sinal foi tratado como uma história de negociação comum. Os scripts de terceiros (mesmo os antigos), graças às novas funcionalidades do MQL, funcionaram com a adição de um inluder. É muito conveniente aplicar todos os anos de kodobase aos sinais.
Mas o estado estava analisando, quando a webrequest ainda era capaz de fazer login na MQL5.com. Agora esta oportunidade também foi tirada. Eu não tenho uma maneira fácil de carregar CSV via browser, e depois carregar para análise.
É por esta razão que é impossível procurar sinais em todo o serviço.
Faz sentido encontrar os sinais certos para o seu desempenho comercial primeiro, e depois encontrar o corretor certo para eles.
Não, nós temos um entendimento diferente - você deve trabalhar com sinais no ambiente que está disponível para você.
Não há tarefa para dar acesso a toda a base de sinais a partir do terminal.
Existe uma secção sobre a gestão dos sinais de negociação da MQL5. Mas não mostra o histórico dos sinais.
Um grupo de funções concebidas para gerir os sinais de negociação. Estas funções permitem:
Função
Ação
SignalBaseGetDouble
Retorna o valor de uma propriedade de tipo duplo para o sinal selecionado
SignalBaseGetInteger
Retorna o valor de uma propriedade do tipo inteiro para o sinal selecionado
SignalBaseGetString
Retorna o valor da propriedade do tipo string-type para um sinal selecionado
SignalBaseSelect
Selecciona um sinal para trabalhar a partir da base de sinais de negociação disponíveis no terminal
SignalBaseTotal
Devolve a quantidade total de sinais disponíveis no terminal
SignalInfoGetDouble
Retorna o valor da propriedade do tipo duplo a partir das configurações de cópia do sinal de negociação
SignalInfoGetInteger
Retorna um valor do tipo inteiro das configurações de cópia do sinal de negociação
SignalInfoGetString
Retorna o valor de uma propriedade string a partir das configurações de cópia de sinal de negociação
SignalInfoSetDouble
Define o valor de uma propriedade dupla nas configurações de cópia do sinal de negociação
SignalInfoSetInteger
Define o valor de uma propriedade do tipo inteiro nas configurações de cópia de sinais de negociação.
SinalSubscrição
Define a assinatura da cópia do sinal de negociação
SignalUnsubscribe
Anular a subscrição da cópia do sinal de negociação
Os sinais filtrados pela compatibilidade com a conta de negociação atual estão disponíveis no terminal.
Esta última restrição impede a possibilidade de analisar os sinais manualmente. Sim, deve ser feito para usuários manuais do terminal, mas o programador tem que ir ao site da MQL5.com para a análise do software, que é exatamente o que a maioria dos negociantes fazem. Isto resulta em carga adicional no servidor Web e bicicletas sob a forma de analisadores web mal escritos. No entanto, a notória "compatibilidade" só é necessária para duas funções da lista: SignalSubcribe SignalUnsubscribe.
Eu estava sonhando como seria legal escrever um programa em MQL5 que seleciona sinais por critérios personalizados e cria uma pequena lista desses sinais diretamente no gráfico do MetaTrader 5. E quantas oportunidades estariam abertas para investidores profissionais que procuram sinais de negociação com as características especificadas!
Você tem uma percepção unilateral.
Pense nos outros e imediatamente a sua imagem do mundo é estilhaçada até ao seu âmago. E se você for mais fundo no nível de percepção, você será iluminado.
Eu também me pergunto como alguns sinais chegam ao topo, noMT5.
Pergunto-me como conseguiram chegar a uma fórmula de classificação tal que o sinal "A" está na página 4 e "B" na página 1 .
Podes explicar, por favor?
O sinal B ganhou pelo menos devido ao pequeno número de negociações, como vimos repetidamente no ranking MT4, o que também está um pouco errado, porque quanto mais negociações o trader fez e em lucro indica alguma estabilidade, enquanto que quanto menos e em lucro, indica aleatoriedade ou mesmo um histórico de sorteio como exemplo do sinal que está entre 11 e 20 posições no topo da MT4.
Isso não é verdade.
Posso mostrar-lhe muitos sinais do mesmo nível, um sinal tem 10 vezes mais trocas do que outro. Você também deve levar em conta o número de semanas.