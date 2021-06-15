1200 assinantes!!! - página 35

Novo comentário
 

Há dois exemplos de trabalho com Sinais no Mercado:

 
Renat Fatkhullin:

Veja mais de perto: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties- os assinantes e os balanços dos fornecedores estão lá.

Talvez aumentemos o número de indicadores.

Sim, eu escrevi-o de memória. O principal é que a essência é compreendida. Idealmente, é bom poder obter todos os dados analisados do site.
 
Rashid Umarov:

Há dois exemplos de trabalho com Sinais no Mercado:

Obrigado, mas é para principiantes. Até a minha primeira solução tinha muito mais informação (através de análise).
 
Alexandr Bryzgalov:
existem esses sinais, mas atualizar uma vez por dia me desencoraja de trabalhar com eles.
A base de sinais no terminal é atualizada uma vez a cada 3 horas, e estará no próximo lançamento uma vez por hora.
 
Renat Fatkhullin:

Talvez aumentemos o número de indicadores.

Se você introduzir o indicador "pode/não pode subscrever o corretor atual", será possível mostrar TODOS os sinais, não apenas aqueles que são adequados para o corretor atual. Ainda assim, é lógico estudar primeiro todo o serviço da MQL, e não apenas aquela parte que é adequada para a conta do corretor.
 
Andrey F. Zelinsky:
Claro que sim. Eu sou o presidente do Telepath Clubhttps://www.mql5.com/ru/forum/133408. Você é bem-vindo como membro permanente.

1. Presidente do clube abolk. Primeiro-Ministro YuraZ

Eu sou o delegado? --- eu não fazia ideia que tinha sido um motor principal durante 5 anos

Andrey - talvez seja altura de fazermos roque e depois daqui a 5 anos voltas a colocar as peças no tabuleiro e voltas a balançar - voltas a ser o presidente?



 
Yuriy Zaytsev:

1. Presidente do clube abolk. Primeiro-Ministro YuraZ

Eu sou o delegado? --- Eu não sabia que era PM há 5 anos.

1. Se você não sabia quem você era, significa que estava fora do circuito ou em estado de suspensão telepática.

2. Não há deputados no clube - todos os sócios são personalidades independentes e respeitadas - e não há necessidade de fazer roque, mudar de papel, porque não há nenhum.

 
fxsaber:
Se você entrar na lata/não pode assinar o corretor atual, então haverá a oportunidade certa de mostrar TODOS os sinais, não apenas os que se encaixam no corretor atual. Ainda assim, é lógico estudar primeiro todo o serviço a partir do MQL, em vez de apenas a parte que se encaixa na conta do corretor.
Os sinais filtrados pela compatibilidade com a conta de negociação atual estão disponíveis no terminal.
 
Renat Fatkhullin:
Os sinais filtrados pela compatibilidade com a conta de negociação atual estão disponíveis no terminal.

Esta é a razão pela qual é impossível procurar por sinais em todo o serviço.

É lógico primeiro encontrar sinais apropriados para os seus indicadores de negociação e depois encontrar um corretor apropriado para eles.

Por exemplo, o meu corretor dá estatisticamente um deslize abismal com um bom sinal. Portanto, vou abrir uma conta com um corretor que tenha menos deslizamentos de acordo com as estatísticas.

Isto é, primeiro vem a selecção do sinal e depois o corretor. Não ao contrário.

É como com o histórico personalizado. Vamos usá-lo para compreender quais as condições de negociação necessárias para o TS. E só então a busca por um corretor é feita para o TS. E não o contrário, quando há um corretor que está longe de ser ideal para o TS e se tenta em vão espremer algo para fora do TS rejeitando-o.

 
fxsaber:

É por esta razão que é impossível procurar sinais em todo o serviço.

É lógico primeiro encontrar sinais adequados de acordo com o seu desempenho comercial, e depois encontrar um corretor apropriado para eles.

Em outras palavras, o sinal é selecionado primeiro, e depois o corretor. Não o inverso

Você tem sinais disponíveis no site, independentemente do corretor. Qual é o problema?
1...282930313233343536373839404142...230
Novo comentário