Penso que sim, se o sinal está no topo, significa que é digno disso pelas características que são usadas para analisar o próprio sinal.

Quanto a melhorar o serviço em termos de avaliação adequada dos sinais pelos assinantes, você pode fazer uma linha para o número de assinantes, por exemplo 100+.

 
Sergey Golubev:
Provavelmente contas de demonstração inscritas para um sinal pago (você pode fazer isso).
Uma conta demo pode ser de 6M ou 10M, por exemplo.
Não tem de ser uma conta demo! Se um assinante tem $100 (10 000$) na sua conta de centavos, a linha de fundos dos assinantes será mostrada como 10 000$ e não 100$.
 
Uma coisa eu não entendo! Observando este sinal desde o início de Janeiro de 2017 o aumento foi de 2501% e agora 2756% de onde veio o aumento de 255% se o lucro para o mês corrente é de apenas 10,02%?
 
Ramil Sungatov:
Já tentou dividir um número por outro? )
 
O que quero dizer é que não acho que isto esteja certo... precisas de um verdadeiro impulso...
 
Ramil Sungatov:
O meu ponto de vista é que, na minha opinião, isto não está certo... precisas de um aumento real...

Só tens de tratar da terminologia.

O problema é que a grande maioria que lê a palavra "crescimento" entende "retorno " [por exemplo, aquihttp://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto]-- e é assim que eles interpretam o indicador que é destacado na vitrine e chamado "crescimento" -- e é a má interpretação do indicador que cria confusão na compreensão.

O que se entende por "incremento" é descrito em "Help about Signals service" oficial na primeira página e esclarecido exatamente por mim aquihttps://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979.

 

A propósito, em um recurso bem conhecido - ambos os números são dados - e não há confusão aqui:

 
Andrey F. Zelinsky:

A propósito, em um recurso bem conhecido - ambos os números são dados - e não há confusão aqui:

Concordo plenamente com vocêhttps://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 Nomeadamente:"Sticking out" nas estatísticas do sinal a) engana os assinantes ou b) pressiona-os a assumir riscos injustificados na "expectativa de um milagre".

O crescimento absoluto também deve estar presente, por uma questão de clareza!

Ramil Sungatov:
Uma coisa eu não entendo! Observando este sinal desde o início de janeiro de 2017 o crescimento foi de 2501%, e agora é de 2756%. De onde veio o crescimento de 255%, se o lucro do mês atual é de apenas 10,02%?

2501*1,1002=2751

quase partidas

 
Ramil Sungatov:
Você não precisa de uma demonstração! Se um assinante tem 100$ (10 000$) na sua conta de centavos, a linha de fundos dos assinantes será mostrada como 10 000$ em vez de 100$.

qual é a ligação entre $100 na conta e os fundos do subscritor?

Os fundos dos assinantes de uma conta de centavos são exibidos em US$, não em centavos, foi o que Renat disse.

Não importa, os assinantes negoceiam onde quiserem e em todas as contas, é por isso que tudo é exibido em $.

