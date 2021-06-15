1200 assinantes!!! - página 42
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Penso que sim, se o sinal está no topo, significa que é digno disso pelas características que são usadas para analisar o próprio sinal.
Quanto a melhorar o serviço em termos de avaliação adequada dos sinais pelos assinantes, você pode fazer uma linha para o número de assinantes, por exemplo 100+.
Provavelmente contas de demonstração inscritas para um sinal pago (você pode fazer isso).
Uma conta demo pode ser de 6M ou 10M, por exemplo.
O meu ponto de vista é que, na minha opinião, isto não está certo... precisas de um aumento real...
Só tens de tratar da terminologia.
O problema é que a grande maioria que lê a palavra "crescimento" entende "retorno " [por exemplo, aquihttp://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto]-- e é assim que eles interpretam o indicador que é destacado na vitrine e chamado "crescimento" -- e é a má interpretação do indicador que cria confusão na compreensão.
O que se entende por "incremento" é descrito em "Help about Signals service" oficial na primeira página e esclarecido exatamente por mim aquihttps://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979.
A propósito, em um recurso bem conhecido - ambos os números são dados - e não há confusão aqui:
A propósito, em um recurso bem conhecido - ambos os números são dados - e não há confusão aqui:
Concordo plenamente com vocêhttps://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 Nomeadamente:"Sticking out" nas estatísticas do sinal a) engana os assinantes ou b) pressiona-os a assumir riscos injustificados na "expectativa de um milagre".
O crescimento absoluto também deve estar presente, por uma questão de clareza!
Uma coisa eu não entendo! Observando este sinal desde o início de janeiro de 2017 o crescimento foi de 2501%, e agora é de 2756%. De onde veio o crescimento de 255%, se o lucro do mês atual é de apenas 10,02%?
2501*1,1002=2751
quase partidas
Você não precisa de uma demonstração! Se um assinante tem 100$ (10 000$) na sua conta de centavos, a linha de fundos dos assinantes será mostrada como 10 000$ em vez de 100$.
qual é a ligação entre $100 na conta e os fundos do subscritor?
Os fundos dos assinantes de uma conta de centavos são exibidos em US$, não em centavos, foi o que Renat disse.
Não importa, os assinantes negoceiam onde quiserem e em todas as contas, é por isso que tudo é exibido em $.