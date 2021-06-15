1200 assinantes!!! - página 37
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sem conhecer a fórmula, você pode falar sobre a classificação "até ficar azul na cara" - especialmente se houver coeficientes de ponderação.
Porquê estudar toda a classificação quando se pode tirar sinais adjacentes do mostruário MT5:
Sem conhecer a fórmula, você pode falar sobre a classificação "até ficar azul na cara" - especialmente se houver coeficientes de ponderação.
Porquê estudar toda a classificação quando se pode tirar sinais adjacentes do mostruário MT5:
Bem, os primeiros são realmente melhores pelo preço, não concorda? Talvez para a classificação seja um dos factores decisivos.
Dei meu exemplo apenas para mostrar que , sem conhecer a fórmula, é inútil falar sobre classificação.
Além disso, ao que parece, a classificação mistura qualidades de sinal objetivo (negociação) com qualidades subjetivas (número de assinantes, preço).
Se as qualidades subjetivas superam as objetivas -- então é ainda mais inútil falar sobre classificação.
Dei meu exemplo apenas para mostrar que , sem conhecer a fórmula, é inútil falar sobre classificação.
Além disso, ao que parece, a classificação mistura qualidades de sinal objetivo (negociação) com qualidades subjetivas (número de assinantes, preço).
Se as qualidades subjetivas superam as objetivas, é ainda mais inútil falar de classificação.
O fato é que os assinantes não estão interessados em fórmulas. 90% estão interessados em 1. lucratividade, 2. máximo drawdown, 3. número de semanas.
Se aparecerem sinais que não tenham nenhum assinante no topo, significa que a fórmula está incorrecta. Parece que a função rand() é usada na fórmula.
A questão é também que os assinantes não estão interessados na fórmula. 90% estão interessados em 1. rentabilidade, 2.
Se não houver assinantes nos sinais superiores, isso significa que a fórmula está incorreta. Parece que a função rand() é aplicada à fórmula.
Não sabemos no que os assinantes estão interessados.
Além disso -- como demonstrado pelo sinal em discussão -- eles estão apenas interessados no "número de assinantes" -- ou em nada -- eles foram apenas avisados desse sinal, então eles se inscreveram.
Mas o fato de que o sinal é avaliado usando uma fórmula complexa de múltiplos fatores - isso é absolutamente correto - e aqui os MCs fizeram um trabalho tremendo, isso é inegável.
Que os MCs têm métricas combinadas de qualidade e marketing - não é tudo tão simples e há variações.
Em qualquer caso -- sem conhecer a fórmula de classificação -- não há discussão substantiva.
No que os assinantes estão interessados... não sabemos.
Não só que -- como o sinal em discussão mostrou -- eles estão interessados apenas no "número de assinantes" -- ou eles não estão interessados em nada -- eles foram apenas avisados deste sinal, então eles se inscreveram.
Mas o fato de que o sinal é avaliado usando uma fórmula complexa de múltiplos fatores - isso é absolutamente correto - e aqui os MCs fizeram um trabalho tremendo, isso é inegável.
Que os MCs combinaram métricas qualitativas e de marketing - não é tudo tão simples e há variações.
Em qualquer caso -- sem conhecer a fórmula de classificação -- não há discussão substantiva.
No que os assinantes estão interessados, você pode não saber, mas nós sabemos. Se eles não subscrevem sinais, então a fórmula está errada.
Você pode comprar 10 ou mesmo centenas de assinantes sem qualquer fórmula.
No que os assinantes estão interessados, talvez você não saiba, mas nós sabemos. ...
Se você sabe no que os assinantes estão interessados, por que você não está no topo?
minha conclusão - sem marketing, você não pode chegar ao topo - desde que o topo leve em conta indicadores subjetivos (número de assinantes, preço, etc.) - não há nada a fazer no serviço para o bem dos assinantes.
Se você sabe no que os assinantes estão interessados, por que você não está no topo?
Minha conclusão é que sem marketing, você não pode chegar ao topo - desde que o topo leve em conta indicadores subjetivos (número de assinantes, preço, etc.) - não há nada a fazer no serviço para o bem dos assinantes.
Eu já estive no topo, e após 4 meses acumulei mais de 20 assinantes. O número deles começou a crescer dramaticamente.
E quanto mais eles se inscreveram para um sinal barato (na maioria 20-40$), mais fizeram perguntas estúpidas e estúpidas. Tudo isto vai desequilibrá-lo, especialmente se você for um programador funcional.
E se você acha que alguém tem 1200 assinantes e é muito bom, eu acho que não.
Por tal preço, mexer com os assinantes durante todo o dia e ter esse tipo de responsabilidade não vale a pena. Eles só são bons de lado.
Você tem uma percepção unilateral.
Pense nos outros e imediatamente a sua imagem do mundo é estilhaçada até ao seu âmago. E se você for mais fundo no nível de percepção, você será iluminado.
Alguém destruiria a sua imagem do mundo se ele pensasse em nós).
calar-se
E quanto mais subscrever o sinal barato (na sua maioria 20-40 dólares), mais faz perguntas estúpidas e estúpidas. Tudo isto irá desequilibrá-lo, especialmente se você for um programador que trabalha.
Petros, estás muito inquieto. Se 100 assinantes a 20 dólares por sinal e 1.600 dólares por mês - te derrubam, então talvez como disse o poeta:
Se estiveres frágil... directamente para o caixão.
Responder a perguntas não é como escrever um programa. As pessoas escrevem-me e fazem-me perguntas e eu sei quanto tempo leva.
Esta não é a primeira vez que você faz questão de queeu seja adiado pelas perguntas dos assinantes e, portanto, não se preocupe novamente com isso.