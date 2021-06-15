1200 assinantes!!! - página 38

Andrey F. Zelinsky:

Petros, estás muito inquieto. Se 100 assinantes a 20 dólares por sinal e 1.600 dólares por mês - te derrubam, então talvez como disse o poeta:

Se estiveres frágil... directamente para o caixão.

Responder a perguntas não é como escrever um programa. As pessoas escrevem-me e fazem-me perguntas e eu sei quanto tempo leva.

Esta não é a primeira vez que você diz que meus assinantesme desequilibrariam com suas perguntas - por favor, não se preocupe mais com isso.

Desculpe, não pensei que um programador com a sua experiência ficasse satisfeito com 1,6 mil por mês.
 
Andrey F. Zelinsky:

No que os assinantes estão interessados... não sabemos.

Além disso -- como este sinal mostrou -- eles estão apenas interessados no "número de assinantes" -- ou em nada -- eles foram apenas avisados deste sinal, então eles se inscreveram.


25 novamente... o fato de o sinal trazer lucro aos assinantes não conta... "oh ótimo" disse que eles só estão interessados no número de assinantes ou na publicidade....sempre sem exemplo do homem a seguir - mas um homem "um especialista em tudo", especialmente em psicologia humana"... ah sim... "presidente de telepatas" provavelmente entrou em cada uma das 1330 cabeças de assinantes e viu um padrão - ao assinar eles só olham para a linha "número de assinantes" - agora tudo está no seu lugar.... e ainda assim eles podem dizer tudo e qualquer coisa, e mesmo assim avaliar unilateralmente este sinal - mas mostrar "seu modelo" - enquanto os contos de "mas eu tenho um" santo FC forex_graal "e ele funciona - mas eu não vou mostrar, mas é 100 vezes melhor do que o discutido" - já fraco para acreditar nisso ... como Stanislavsky disse: "Eu não acredito nisso! - Infelizmente, eu tenho uma opinião... puramente subjectiva, claro... como você tem...
 
Spaider85:

não arranques o teu coração.

você se registrou no fórum apenas para escrever algo neste tópico https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all-- 7 posts e todos aqui -- seu primeiro post neste tópico foi alguns minutos depois de ter se registrado.

a minha opinião -- Taras Gonchar e você -- ou um e o mesmo -- ou um passeio.

p.s. Eu já lhe disse antes e vou repetir novamente -- ninguém está interessado no sinal de Taras -- ninguém está interessado em uma pergunta: "como posicionar seu sinal no topo" -- ninguém se importa com mais nada - se alguém dá um exemplo do sinal, é só para mostrar.

 
Você me lisonjeia chamando-me Taras, cuide do seu coração - não leve tudo tão perto... você tem a sua opinião - eu tenho a minha, somos pessoas diferentes e estamos apenas tendo uma conversa, agora por exemplo um diálogo - e como você sabe "num diálogo nasce a verdade"... nem mais nem menos... tudo é muito simples - "todo mundo tem uma opinião"...
 
Spaider85:
Lisonjeia-me ao chamar-me Taras.

Vou contar-te um pequeno segredo. Não quero saber de ti, nem do Taras, nem do seu sinal.

você continua dizendo algo em resposta aos meus posts -- eu recebo um empurrão do seu post, eu fico distraído

Eu não leio as vossas mensagens na íntegra ou mesmo de todo - porque elas têm (de momento) zero conteúdo construtivo sobre o assunto

por isso decidi responder-vos porque tenho uma ténue esperança de que parem de comunicar comigo e de reagir às minhas mensagens.

 
Talvez eu tenha perdido a sua atenção ... e agora tenho tanta esperança depois de falar com você) De qualquer forma - boa sorte!) Vou tentar não te distrair mais)
 
Alexandr Bryzgalov:

Alguém iria destruir a sua imagem do mundo ao pensar em nós )

Cale a boca

Ou então o que se passa com o balneário em Izhevsk outra vez? :-)

Hi. Eu não estou a dizer nada. Do coração. Romano. Saúde para a sua mulher e filho.

 
Alexandr Bryzgalov:

Alguém iria destruir a sua imagem do mundo ao pensar em nós )

calar-se

Como é que a arbitragem está a fazer?
 
Tenham outra luta.
 
Artyom Trishkin:
Tenham outra luta!
OOOOOO!!! Artyom, olá!
