Aplicação da transformada de Fisher e da transformada inversa de Fisher à análise de mercado no MetaTrader 5

Introdução

Este artigo apresenta a aplicação da transformada de Fisher e da transformada inversa de Fisher aos mercados financeiros.



A teoria de transformada de Fisher é colocada em prática pela implementação da versão MQL5 do indicador RSI suavizado de transformada inversa de Fisher, apresentada na edição de outubro de 2010 da revista "Stocks and Commodities". A lucratividade do indicador é testada retroativamente pelo Expert Advisor que utiliza sinais baseados no indicador de Fisher.



O artigo é baseado nos livros de J.F.Ehlers e em artigos encontrados na Internet. Todas as referências são citadas ao final do artigo.





1. Função densidade de probabilidade (PDF) de Gauss vs. ciclos de mercado



Uma suposição comum é que os preços têm função densidade de probabilidade normal.



Isto significa que os desvios de preço em relação à média podem ser descritos como uma curva de Gauss bem conhecida:



Figura 1. Curva de Gauss

Eu falei sobre função densidade de probabilidade normal. Para entender totalmente o que isso significa, vamos introduzir diversas ideias e fórmulas matemáticas. Esperamos que tudo isso seja compreensível para a maioria dos leitores.



No dicionário Merriam-Webster, probabilidade é definida como:



A razão entre o número de resultados em um conjunto exaustivo de resultados igualmente prováveis que produzem um determinado evento e o número total de resultados possíveis ou A chance de um determinado evento ocorrer.

Uma variável aleatória é uma variável cujo valor resulta de uma medição em algum tipo de processo aleatório. Em nosso caso, a variável aleatória é o preço de um ativo.

Finalmente, PDF é a sigla de Função densidade de probabilidade - uma função que descreve a probabilidade de uma variável aleatória X (outra vez, preço, em nosso caso) assumir um valor dentro de uma determinada gama de valores possíveis. Um valor de variável aleatória resultante de uma distribuição de Gauss ou distribuição normal é uma distribuição de probabilidade que é frequentemente utilizada para descrever variáveis aleatórias do mundo real que tendem a se agrupar ao redor de um valor médio único.

Matematicamente falando, a probabilidade de a variável aleatória X assumir um valor que esteja no intervalo [a,b] é definida como integral.





Isto representa a área sob a curva f(x), de "a" a "b". A probabilidade é contada de 0 a 100% ou de 0 a 1,00, de forma que há um limite que estabelece que a área total sob a curva f(x) deve ser igual a 1 (soma das probabilidades):





Agora, vamos voltar à parte inferior da Figura 1:

Figura 2. Desvios padrão da curva de Gauss

Aqui você pode ver qual é a porcentagem de valores que está a uma distância de +/- 1-3 de desvio padrão (sigmas) em relação à média. Com a PDF de Gauss, 68,27% das ocorrências estão dentro de +/- 1 desvio padrão em relação à média, 95,45% estão dentro de +/- 2 desvios padrão, e 99,73% estão dentro de +/- 3 desvios padrão.



Você pensa que o mesmo acontece com dados reais do mercado? Não é bem assim. Quando observamos os preços de mercado, podemos supor que o gráfico parece uma onda quadrada - após quebrar os níveis de resistência ou eis de suporte em que ordens de alto valor são agrupadas, os preços tendem a subir ou cair para o próximo nível de suporte/resistência. é esta a razão pela qual o mercado pode ser modelado com grande semelhança a uma onda quadrada ou senoidal.

Por favor, observe o gráfico da onda senoidal abaixo:





Figura 3. Gráfico da onda senoidal

Você deve notar que, na realidade, a maioria das negociações são similarmente posicionadas perto dos níveis de suporte e resistência, o que parece bem natural. Agora eu representarei o gráfico de densidade de uma onda senoidal. Você pode imaginar que estamos girando a Figura 3 em 90 graus para a direito e deixar todos os círculos do gráfico caírem:

Figura 4. Gráfico de densidade da onda senoidal

Você pode notar que a densidade é maior nas posições das extremidades esquerda e direita. Isto parece compatível com a afirmação anterior de que a maioria das negociações são feitas muito próximas dos níveis de resistência e suporte. Vamos verificar quais são as porcentagens de ocorrências, traçando um histograma:





Figura 5. Histograma de densidade da onda senoidal

Isso parece uma curva de Gauss? Não exatamente. A primeira e a terceira barra parecem ter mais ocorrências.



J.F. Ehlers, em seu livro "Сybernetic analysis for stocks and futures", descreveu um experimento em que ele analisou títulos do Tesouro norte-americano durante um período de 15 anos. Ele aplicou um canal normalizado de 10 barras e mediu a posição do preço dentro de 100 binários e contou o número de vezes que o preço estava em cada binário. Os resultados desta distribuição de probabilidade lembram os de uma onda senoidal.





2. Transformada de Fisher e sua aplicação em séries temporais

Agora que sabemos que a PDF de um ciclo de mercado não se parece com uma curva de Gauss e sim com uma PDF de onda senoidal e que a maioria dos indicadores supõe que a PDF de ciclo de mercado seja uma curva de Gauss, precisamos encontrar uma maneira de "corrigir" isso. A solução é utilizar a transformada de Fisher. A transformada de Fisher faz com que a PDF de qualquer forma de onde se aproxime a uma onda de Gauss.



A equação para a transformada de Fisher é:

,

Figura 6. Transformada de Fisher

Eu mencionei que a saída da transformada de Fisher é aproximadamente a PDF de Gauss. Para explicar isto, vale a pena observar a Figura 6.



Quando os dados de entrada estão perto da sua média, o ganho é aproximadamente um (veja o gráfico para |X<0,5|). Por outro lado, quando a entrada normalizada se aproxima de qualquer um dos limites, a saída é amplificada consideravelmente (vejo o gráfico para 0,5<|x|<1). Na prática, você poderá pensar no crescimento de uma cauda "praticamente gaussiana", quando a maioria dos desvios ocorre - isto é exatamente o que acontece à PDF transformada.

Como aplicar a transformada de Fisher à negociação? Primeiramente, devido à restrição |x|<1, os preços devem ser normalizados dentro deste período. Quando os preços normalizados estão sujeitos à transformada de Fisher, os movimentos extremos de preço tornam-se relativamente raros. Isso significa que a transformada de Fisher captura os movimentos extremos de preço e permite negociarmos de acordo com esses extremos.





3. Transformada de Fisher em MQL5

O código-fonte do indicador de transformada de Fisher está descrito no livro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures", de Ehler.

Ele já foi implementado em MQL4 e eu o converti para MQL5. O indicador utiliza preços medianos (H+L)/2. Eu utilizei a função iMA() para extrair os preços medianos do histórico.



Primeiramente, os preços são normalizados dentro do intervalo de 10 barras e os preços normalizados são submetidos à transformada de Fisher.

#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://www.investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "MQL5 version of Fisher Transform indicator" #property indicator_buffers 4 #property indicator_level1 0 #property indicator_levelcolor Silver #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_width1 1 #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Blue #property indicator_width2 1 double Value1[]; double Fisher[]; double Trigger[]; input int Len= 10 ; double medianbuff[]; int hMedian; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Fisher, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Trigger, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,Value1, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,medianbuff, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (Fisher, true ); ArraySetAsSeries (Trigger, true ); ArraySetAsSeries (Value1, true ); ArraySetAsSeries (medianbuff, true ); hMedian = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ); if (hMedian== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , _Symbol , EnumToString ( PERIOD_CURRENT ), GetLastError ()); return (- 1 ); } return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int nLimit= MathMin (rates_total-Len- 1 ,rates_total-prev_calculated); int copied = CopyBuffer (hMedian, 0 , 0 ,nLimit,medianbuff); if (copied!=nLimit) return (- 1 ); nLimit--; for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) { double price=medianbuff[i]; double MaxH = price; double MinL = price; for ( int j= 0 ; j<Len; j++) { double nprice=medianbuff[i+j]; if (nprice > MaxH) MaxH = nprice; if (nprice < MinL) MinL = nprice; } Value1[i]= 0.5 * 2.0 *((price-MinL)/(MaxH-MinL)- 0.5 )+ 0.5 *Value1[i+ 1 ]; if (Value1[i]> 0.9999 ) Value1[i]= 0.9999 ; if (Value1[i]<- 0.9999 ) Value1[i]=- 0.9999 ; Fisher[i]= 0.25 * MathLog (( 1 +Value1[i])/( 1 -Value1[i]))+ 0.5 *Fisher[i+ 1 ]; Trigger[i]=Fisher[i+ 1 ]; } return (rates_total); }

Por favor, perceba que são gerados sinais agudos.



A linha de sinal é simplesmente o preço transformado de Fisher atrasado em uma barra:

Figura 7. Indicador de transformada de Fisher

4. Transformada inversa de Fisher e sua aplicação em indicadores de ciclo

A equação da transformada inversa de Fisher é obtida através da solução da equação da transformada de Fisher para x em termos de y.

,



Figura 8. Transformada inversa de Fisher

A resposta de transferência desta função é inversa à da transformada de Fisher.



Para |x|>2, a entrada é comprimida para não exceder um (para números negativos, -1, e para positivos, +1) e para |x|<1 ela é quase uma relação linear, o que significa que a saída tem mais ou menos as mesmas características da entrada.



Este é o resultado quando a transformada de Fisher é aplicada a dados de entrada adequadamente preparados. Há uma grande probabilidade de a saída ser -1 ou +1. Isto faz com que a transformada inversa de Fisher seja perfeita para aplicá-la aos indicadores do oscilador. A transformada inversa de Fisher pode melhorá-los ao fornecer sinais agudos de compra ou venda.

5. Exemplo de transformada inversa de Fisher em MQL5

Para verificação da transformada inversa de Fisher que implementei na versão MQL5 do indicador RSI suavizado de transformada inversa de Fisher de Sylvain Vervoort, apresentada na edição de outubro de 2010 da revista "Stocks and Commodities" e criação de um módulo de sinais de negociação e Expert Advisor baseados neste indicador.



O indicador de transformada inversa de Fisher já foi implementado em diversas plataformas de negociação. Os códigos fonte estão disponíveis em traders.com e na Base de códigos MQL5.com.



Porque não havia nenhuma função iRSIOnArray no MQL5, eu a adicionei ao código do indicador. A única diferença em relação ao indicador original é o RSIPeriod padrão definido em 21 e o EMAPeriod definido em 34, visto que isso ocasionou o melhor comportamento para as minhas configurações (EURUSD 1H). Você poderá querer alterar para RSIPeriod padrão 4 e EMAPeriod 4.



#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://www.investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #include <MovingAverages.mqh> #property description "MQL5 version of Silvain Vervoort's Inverse RSI" #property indicator_minimum - 10 #property indicator_maximum 110 #property indicator_buffers 16 #property indicator_level1 12 #property indicator_level2 88 #property indicator_levelcolor Silver #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 LightSeaGreen #property indicator_width1 2 int ma_period= 10 ; int ma_shift= 0 ; ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_LWMA ; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ; double wma0[]; double wma1[]; double wma2[]; double wma3[]; double wma4[]; double wma5[]; double wma6[]; double wma7[]; double wma8[]; double wma9[]; double ema0[]; double ema1[]; double rainbow[]; double rsi[]; double bufneg[]; double bufpos[]; double srsi[]; double fish[]; int hwma0; int wma1weightsum; int wma2weightsum; int wma3weightsum; int wma4weightsum; int wma5weightsum; int wma6weightsum; int wma7weightsum; int wma8weightsum; int wma9weightsum; extern int RSIPeriod= 21 ; extern int EMAPeriod= 34 ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,fish, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,wma0, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,wma1, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,wma2, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,wma3, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,wma4, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,wma5, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,wma6, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,wma7, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,wma8, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,wma9, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,rsi, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 12 ,ema0, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 13 ,srsi, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 14 ,ema1, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 15 ,rainbow, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (fish, true ); ArraySetAsSeries (wma0, true ); ArraySetAsSeries (wma1, true ); ArraySetAsSeries (wma2, true ); ArraySetAsSeries (wma3, true ); ArraySetAsSeries (wma4, true ); ArraySetAsSeries (wma5, true ); ArraySetAsSeries (wma6, true ); ArraySetAsSeries (wma7, true ); ArraySetAsSeries (wma8, true ); ArraySetAsSeries (wma9, true ); ArraySetAsSeries (ema0, true ); ArraySetAsSeries (ema1, true ); ArraySetAsSeries (rsi, true ); ArraySetAsSeries (srsi, true ); ArraySetAsSeries (rainbow, true ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); hwma0= iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ,ma_shift,ma_method,applied_price); if (hwma0== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , _Symbol , EnumToString ( PERIOD_CURRENT ), GetLastError ()); return (- 1 ); } return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int nLimit; if (rates_total!=prev_calculated) { CopyBuffer (hwma0, 0 , 0 ,rates_total-prev_calculated+ 1 ,wma0); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma0,wma1,wma1weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma1,wma2,wma2weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma2,wma3,wma3weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma3,wma4,wma4weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma4,wma5,wma5weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma5,wma6,wma6weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma6,wma7,wma7weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma7,wma8,wma8weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma8,wma9,wma9weightsum); if (prev_calculated== 0 ) nLimit=rates_total- 1 ; else nLimit=rates_total-prev_calculated+ 1 ; for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) rainbow[i]=( 5 *wma0[i]+ 4 *wma1[i]+ 3 *wma2[i]+ 2 *wma3[i]+wma4[i]+wma5[i]+wma6[i]+wma7[i]+wma8[i]+wma9[i])/ 20.0 ; iRSIOnArray(rates_total,prev_calculated, 11 ,RSIPeriod,rainbow,rsi,bufpos,bufneg); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 12 ,EMAPeriod,rsi,ema0); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 13 ,EMAPeriod,ema0,ema1); for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) srsi[i]=ema0[i]+(ema0[i]-ema1[i]); for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) fish[i]=(( MathExp ( 2 *srsi[i])- 1 )/( MathExp ( 2 *srsi[i])+ 1 )+ 1 )* 50 ; } return (rates_total); } int iRSIOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const int period, const double &price[], double &buffer[], double &bpos[], double &bneg[]) { int i; ArrayResize (bneg,rates_total); ArrayResize (bpos,rates_total); if (period<= 1 || rates_total-begin<period) return ( 0 ); bool as_series_price= ArrayGetAsSeries (price); bool as_series_buffer= ArrayGetAsSeries (buffer); if (as_series_price) ArraySetAsSeries (price, false ); if (as_series_buffer) ArraySetAsSeries (buffer, false ); double diff= 0.0 ; if (rates_total<=period) return ( 0 ); int ppos=prev_calculated- 1 ; if (ppos<=begin+period) { for (i= 0 ; i<begin; i++) { buffer[i]= 0.0 ; bpos[i]= 0.0 ; bneg[i]= 0.0 ; } double SumP= 0.0 ; double SumN= 0.0 ; for (i=begin;i<=begin+period;i++) { buffer[i]= 0.0 ; bpos[i]= 0.0 ; bneg[i]= 0.0 ; diff=price[i]-price[i- 1 ]; SumP+=(diff> 0 ?diff: 0 ); SumN+=(diff< 0 ?-diff: 0 ); } bpos[begin+period]=SumP/period; bneg[begin+period]=SumN/period; if (bneg[begin+period]> 0.0000001 ) buffer[begin+period]= 0.1 *(( 100.0 - 100.0 /( 1 +bpos[begin+period]/bneg[begin+period]))- 50 ); ppos=begin+period+ 1 ; } for (i=ppos;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { diff=price[i]-price[i- 1 ]; bpos[i]=(bpos[i- 1 ]*(period- 1 )+((diff> 0.0 )?(diff): 0.0 ))/period; bneg[i]=(bneg[i- 1 ]*(period- 1 )+((diff< 0.0 )?(-diff): 0.0 ))/period; if (bneg[i]> 0.0000001 ) buffer[i]= 0.1 *(( 100.0 - 100.0 /( 1 +bpos[i]/bneg[i]))- 50 ); } if (as_series_price) ArraySetAsSeries (price, true ); if (as_series_buffer) ArraySetAsSeries (buffer, true ); return (rates_total); }

Figura 9. Indicador de transformada inversa de Fisher

Porque eu simplesmente apresentei as equações das transformadas, você pode estar curioso para saber a origem da transformada e da transformada inversa de Fisher.



Quando eu pesquisava materiais para escrever o artigo, fiquei interessado em como Fisher obteve as duas transformadas, mas não encontrei nada na Internet.



Porém, quando observei as duas transformadas, os dois gráficos me lembraram de algum tipo de função trigonométrica ou hiperbólica (você consegue notar alguma semelhança?). Porque essas funções podem ser derivadas da fórmula de Euler e expressas em termos do número "e" de Euler, eu retornei aos livros de cálculo e verifiquei isto novamente:

,

,



e como agora sabemos disso, a tanh pode ser obtida por:

,

e...

Sim, essas são exatamente as mesmas equações que apresentei acima. A transformada de Fisher foi desmistificada! A transformada de Fisher é simplesmente a arctanh(x) e a transformada inversa de Fisher é o seu inverso, a tanh(x)!





6. Módulo de sinais de negociação

Para verificação da transformada inversa de Fisher, eu criei um módulo de sinais de negociação baseado no indicador de transformada inversa de Fisher.



Você pode considerar útil observar o módulo de negociação com base em um indicador personalizado. Eu utilizei a instância de classe CiCustom para segurar o indicador inverso de Fisher e substituí quatro métodos virtuais da classe CExpertSignal: CheckOpenLong() e CheckOpenShort() são responsáveis por gerar sinais quando não há posições abertas e CheckReverseLong() e CheckReverseShort() são responsáveis por reverter posições abertas.

#property tester_indicator "SmoothedRSIInverseFisherTransform.ex5" #include <Expert\ExpertSignal.mqh> class CSignalInverseFisherRSISmoothed : public CExpertSignal { protected : CiCustom m_invfish; double m_stop_loss; public : CSignalInverseFisherRSISmoothed(); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual bool ValidationSettings(); virtual bool CheckOpenLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); virtual bool CheckReverseLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); virtual bool CheckOpenShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); virtual bool CheckReverseShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); protected : bool InitInvFisher(CIndicators *indicators); double InvFish( int ind) { return (m_invfish.GetData( 0 ,ind)); } }; void CSignalInverseFisherRSISmoothed::CSignalInverseFisherRSISmoothed() { } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::ValidationSettings() { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); return ( true ); } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::InitInvFisher(CIndicators *indicators) { printf ( __FUNCTION__ + ": initializing Inverse Fisher Indicator" ); if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!indicators.Add( GetPointer (m_invfish))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } MqlParam invfish_params[]; ArrayResize (invfish_params, 2 ); invfish_params[ 0 ].type= TYPE_STRING ; invfish_params[ 0 ].string_value= "SmoothedRSIInverseFisherTransform" ; invfish_params[ 1 ].type= TYPE_INT ; invfish_params[ 1 ].integer_value= PRICE_CLOSE ; if (!m_invfish.Create(m_symbol.Name(),m_period, IND_CUSTOM , 2 ,invfish_params)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } m_invfish.NumBuffers( 18 ); return ( true ); } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitInvFisher(indicators)) return ( false ); m_stop_loss = 0.0010 ; printf ( __FUNCTION__ + ": all inidicators properly initialized." ); return ( true ); } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckOpenLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { printf ( __FUNCTION__ + " checking signal" ); int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; tp = 0.0 ; if (InvFish(idx+ 2 )< 12.0 && InvFish(idx+ 1 )> 12.0 ) { printf ( __FUNCTION__ + " BUY SIGNAL" ); return true ; } else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckReverseLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { long tickCnt[ 1 ]; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 || tickCnt[ 0 ]!= 1 ) return false ; int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; if ((InvFish(idx+ 1 )> 88.0 && InvFish(idx)< 88.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )> 88.0 && InvFish(idx+ 1 )< 88.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )> 12.0 && InvFish(idx+ 1 )< 12.0 )) { printf ( __FUNCTION__ + " REVERSE LONG SIGNAL" ); return true ; } else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckOpenShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { printf ( __FUNCTION__ + " checking signal" ); int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; sl = 0.0 ; if (InvFish(idx+ 2 )> 88.0 && InvFish(idx+ 1 )< 88.0 ) { printf ( __FUNCTION__ + " SELL SIGNAL" ); return true ;} else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckReverseShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { long tickCnt[ 1 ]; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 || tickCnt[ 0 ]!= 1 ) return false ; int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; if ((InvFish(idx+ 1 )< 12.0 && InvFish(idx)> 12.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )< 12.0 && InvFish(idx+ 1 )> 12.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )< 88.0 && InvFish(idx+ 1 )> 88.0 )) { printf ( __FUNCTION__ + " REVERSE SHORT SIGNAL" ); return true ; } else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; }





7. Expert Advisor

Para verificação da transformada inversa de Fisher, eu criei um EA padrão que utiliza o módulo de sinais de negociação apresentado anteriormente.



Além disso, adicionei o módulo de rastreamento de ordem do tipo stop, extraído do artigo "MQL5 Wizard: Como criar um módulo de rastreamento de posições abertas".

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Expert\Expert.mqh> #include <Expert\Signal\MySignal\InverseFisherRSISmoothedSignal.mqh> #include <Expert\Trailing\SampleTrailing.mqh> #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh> input string Expert_Title = "InvRSIFishEA" ; ulong Expert_MagicNumber = 7016 ; bool Expert_EveryTick = true ; input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose= 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ; input int Signal_Expiration = 0 ; input double Signal__Weight = 1.0 ; input double Money_FixLot_Percent = 10.0 ; input double Money_FixLot_Lots = 0.2 ; CExpert ExtExpert; int OnInit () { if (!ExtExpert.Init( Symbol (), Period (),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing expert" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 1 ); } CSignalInverseFisherRSISmoothed *signal= new CSignalInverseFisherRSISmoothed; if (signal== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating signal" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 2 ); } ExtExpert.InitSignal(signal); signal.ThresholdOpen(Signal_ThresholdOpen); signal.ThresholdClose(Signal_ThresholdClose); signal.PriceLevel(Signal_PriceLevel); signal.StopLevel(Signal_StopLevel); signal.TakeLevel(Signal_TakeLevel); signal.Expiration(Signal_Expiration); CSampleTrailing *trailing= new CSampleTrailing; trailing.StopLevel( 0 ); trailing.Profit( 20 ); if (trailing== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 4 ); } if (!ExtExpert.InitTrailing(trailing)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 5 ); } CMoneyFixedLot *money= new CMoneyFixedLot; if (money== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 6 ); } if (!ExtExpert.InitMoney(money)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 7 ); } money.Percent(Money_FixLot_Percent); money.Lots(Money_FixLot_Lots); if (!ExtExpert.ValidationSettings()) { ExtExpert.Deinit(); return (- 8 ); } if (!ExtExpert.InitIndicators()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing indicators" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 9 ); } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { ExtExpert.Deinit(); } void OnTick () { ExtExpert. OnTick (); } void OnTrade () { ExtExpert. OnTrade (); } void OnTimer () { ExtExpert. OnTimer (); }

Devo admitir que o EA não foi lucrativo para todos os ativos e períodos de tempo, mas eu o ajustei para dar ótimos resultados para o período EURUSD 1H.



Encorajo os leitores a tentar alterar o módulo de sinais e as configurações do indicador. Você poderá encontrar um EA mais lucrativo do que o que foi apresentado neste artigo.

Figura 10. EA da transformada inversa de Fisher





Figura 11. Gráfico de equilíbrio do EA da transformada inversa de Fisher





Conclusão

Espero que este artigo tenha apresentado uma boa introdução à transformada e à transformada inversa de Fisher e que tenha mostrado uma forma de construir um módulo de sinais de negociação com base em um indicador personalizado.



Eu utilizei o indicador RSI suavizado de transformada inversa de Fisher de Sylvain Vervoort, mas, na realidade, você pode facilmente aplicar a transformada inversa de Fisher a qualquer oscilador e construir o EA com base neste artigo.



Também encorajo os leitores a ajustar as configurações para criar EAs lucrativos com base no EA apresentado por mim. Abaixo, forneço os links externos para mais referências.





Referências