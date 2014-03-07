Como Adicionar Novas Linguagens de IU na Plataforma MetaTrader 5

Introdução



A interface do usuário da plataforma MetaTrader 5 é traduzido em vários idiomas. O terminal do cliente tem o maior suporte para vários idiomas - além do Inglês, tem sido traduzido em russo, alemão, francês, espanhol, italiano, português, polonês, chinês, árabe e turco. Algumas dessas linguagens estão disponíveis em outros componentes da plataforma - MetaEditor, Administrator e Manager.

Não se preocupe se a sua língua materna não está entre as suportados. O MetaTrader 5 incorpora originalmente o suporte Unicode completo, e o utilitário MultiLanguage Pack especial é usado para traduzir a interface do usuário. Este utilitário permite que qualquer pessoa traduza os componentes do cliente da plataforma MetaTrader 5 para qualquer idioma do mundo.

Neste artigo, vamos considerar todo o processo de adição de um novo idioma da interface do usuário. Você vai aprender como fazer o download, instalar e começar a usar o utilitário MultiLanguage Pack do MetaTrader 5 Nós cobriremos as especificidades de uso e, em seguida, veremos o resultado final.







MultiLanguage Pack - Download, instalação e configuração



A versão mais recente do MultiLanguage Pack do MetaTrader 5 sempre pode ser baixada a partir do site de corporação do software da MetaQuotes no seguinte link: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5mlpsetup.exe. O procedimento de instalação é padrão e não causa nenhum problema. Por padrão, o utilitário está instalado na pasta "C:\Program Files\MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\" e todos os atalhos necessários são adicionados ao menu iniciar.

A instalação também inclui o manual do utilizador em formato CHM e dois projetos de tradução: o terminal do cliente MetaTrader 5 ("\MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\Projects\terminal5.prl") e o MetaEditor 5 ("\MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\Projects\metaeditor5.prl").



Um projeto de tradução inclui todos as linguagens disponíveis da interface do usuário de um produto MetaTrader 5. Quando você primeiro inicia o MultiLanguage Pack o projeto de tradução do terminal do cliente é aberto por padrão e tem a seguinte aparência.

Arquivos de projeto de tradução têm extensão PRL e estão associados com a aplicação MultiLanguage Pack do MetaTrader 5 por padrão.

Os projetos de tradução do MetaTrader 5 são constantemente atualizados para refletir as últimas alterações na interface do usuário. Se por qualquer motivo você tem que reiniciar uma tradução iniciada previamente, você sempre pode obter a versão mais recente dos projetos de tradução baixando o MultiLanguage Pack atualizado

MultiLanguage Pack - Interface de usuário



O MultiLanguage Pack tem uma interface de usuário simples e amigável. Ele consiste do menu principal (1), barra de ferramentas (2), navegador do projeto (3) e área de trabalho (4).





O menu principal fornece comandos básicos do gerenciamento de projetos. Alguns deles são duplicados na barra de ferramentas. Alguns comandos são convocados a partir dos menus de contexto correspondentes.

Muitos comandos têm seus atalhos de teclado. Você pode encontrar a descrição completa de todos os comandos e atalhos disponíveis no guia do usuário.

O navegador do projeto oferece navegação por meio de um projeto e contém subprojetos de idiomas. Cada subprojeto é uma tradução em um idioma particular, contendo três grupos de recursos principais: Strings, menus e diálogos.

Menus. A seção dos menus incorpora textos de todos os menus (principal e de contexto) que aparecem no programa. A estrutura dos menus tem uma hierarquia clara: todos os menus e seus itens são numerados e os submenus são representados como subseções. O (&) comercial - é um caractere especial que antecede a letra selecionada no nome de um item do menu. Esta letra sendo pressionada junto com a tecla Alt ativa um comando ou abre um submenu enquanto a letra é sublinhada.

Diálogos. A seção de diálogos lista todas as caixas de diálogo ou suas partes (etiquetas). As strings do texto em caixas de diálogo também são numeradas.

Strings. As strings contém todos os outros textos que não se enquadram nos menus ou nas categorias de diálogos. Estes podem ser nomes de botões, caixas de diálogo e suas etiquetas, cabeçalhos de coluna, dicas de ferramentas, textos na barra de status, textos de várias mensagens, etc.

A área de trabalho é usada para realmente traduzir os elementos da interface do usuário. O processo de tradução é muito simples: selecione um idioma, em seguida um subgrupo de recursos e então comece a traduzir linha por linha na área de trabalho.

Enquanto você está traduzindo, você pode ver como uma caixa de diálogo ou um menu se parecerá usando o recurso de pré-visualização. Este comando está disponível no menu principal, na barra de ferramentas e através do pressionamento da tecla F8. A pré-visualização não está disponível para as Strings.





MultiLanguage Pack - Como Funciona



O processo de obtenção de um novo idioma da IU pode ser representada como o fluxograma a seguir.





1. Adicionando um idioma. A plataforma MetaTrader 5 apoia plenamente a codificação Unicode, logo, a interface do usuário de seus componentes pode ser facilmente traduzida para qualquer idioma do mundo. Depois de adicionar um idioma, os recursos do idioma de origem inglesa são copiados para um subprojeto do idioma alvo. Depois disso, os recursos tornam-se disponíveis para a tradução.

2. Tradução. Este é o estágio mais demorado. O idioma padrão na plataforma MetaTrader 5 é o inglês, e todas as traduções são realizadas de forma consistente linha por linha. Uma vez terminada, você precisa compilar seu projeto.

3. Compilação. A compilação de um projeto cria arquivos alvo para cada idioma. Arquivos alvo tem a extensão LNG e tem o seguinte esquema de nomenclatura: _.lng. Por exemplo, o arquivo do idioma da tradução do terminal do cliente em russo será nomeado "terminal_russian.lng". Arquivos de idiomas compilados devem ser colocados na subpasta "\Languages"​​ de um produto do MetaTrader 5.

Por exemplo, se o terminal do cliente está instalado na pasta "C:\Program Files\MetaTrader 5\", então as traduções de sua interface de usuário devem ser colocadas na pasta ""C:\Program Files\MetaTrader 5\Languages\". Você deve substituir os arquivos LNG cada vez que atualizar traduções em um projeto.

4. Verificando traduções. Certamente, você tem que verificar a qualidade das suas traduções. Além dos erros de ortografia, as traduções muitas vezes não se encaixam no espaço alocado. Neste caso, você deve expressar as suas traduções mais laconicamente, ou abreviar algumas palavras, sem perder o seu significado. Isto é especialmente verdadeiro para Strings, visto que a pré-visualização não está disponível para elas.

5. Publicação de tradução. Quando a tradução da interface está concluída e testado, você pode enviá-la para a corporação do software da MetaQuotes usando o comando "enviar". Após a verificação técnica, sua tradução pode ser incluída em uma distribuição padrão de um produto MetaTrader 5.





Exemplo de tradução



Considere todas as etapas de tradução da interface do usuário no exemplo de MetaEditor. Para isso, vamos precisar do projeto de tradução MetaEditor 5 que é instalado junto com o MultiLanguage Pack. Como exemplo, vamos adicionar traduções alemãs de vários elementos da IU.

1. Adicionando um idioma

Adicionando um novo idioma ao projeto. Para fazer isso, selecione "adicionar novo idioma" no menu "editar", ou clique no botão na barra de ferramentas, ou pressione Ctrl + A.

Na caixa de diálogo "adicionar novo idioma", selecione "alemão" e clique em OK. Uma nova filial de idioma é então criada no navegador do projeto.

2. Tradução

Considerar o processo de tradução de vários elementos da IU.

Menus



Expanda a categoria "menus", em seguida, selecione o menu [128]. Traduza o primeiro item do menu.

A marca & antes do N designa o atalho correspondente utilizado com a tecla Alt. Logo após o nome do comando, vem o símbolo de escape \t e, em seguida, o atalho Ctrl+N. No MetaEditor 5, a interface de usuário da tradução ficará da seguinte forma.

A letra N é enfatizada quando usado em conjunto com a tecla Alt. O caractere de tabulação separa o texto de comando a partir do texto de atalho, diretamente alinhando o último.

Sempre manter a posição do caractere de tabulação (\t) e o texto de atalho. No entanto, a posição do sinal & não coincide necessariamente com o texto original. O ponto principal é que as teclas de atalho devem ser exclusivas para cada comando dentro de um menu.

Se um texto traduzido é exatamente repetido em outros recursos, o MultiLanguage Pack irá propor que você substitua as traduções em locais apropriados. No nosso caso, ele se oferece para traduzir o mesmo item de menu no menu [133].





Mensagem na barra de status e botão na barra de ferramentas

No grupo de Strings navegue até a linha 57600 e traduza. Este recurso contém o texto que aparece na barra de status, quando você passar o mouse sobre o comando "Novo", que já foi traduzido. Após a descrição do comando vem o texto familiar das teclas de atalho. Em seguida, vem o caráter de escape

designando a nova linha, e o texto de um botão na barra de ferramentas.

No MetaEditor 5, a IU da tradução ficará da seguinte forma.

Caixa de diálogo

No grupo de diálogos abra a caixa de diálogo da página de introdução [349]. Traduzir todas as linhas nesta caixa de diálogo.

Para sua conveniência, você pode usar o recurso de pré-visualização para ver como a caixa de diálogo traduzida se parecerá.

E é assim que ela irá parecer no programa.

O texto de alguns botões padrão (Voltar, Avançar, Cancelar, etc.) depende do idioma do sistema operacional. Estes botões específicos não estão disponíveis para tradução no MultiLanguage Pack.

Durante o processo de tradução, você pode encontrar strings que contêm caracteres especiais, como %s, %d,

, \t, etc. Tenha cuidado, pois esses caracteres têm um significado especial quando exibem strings de texto na interface do usuário. Por exemplo,%s é substituído por uma linha de texto,%d é substituído por um número inteiro,

significa uma quebra de linha, etc. Você pode encontrar a lista completa de palavras intraduzíveis no apêndice B do guia do usuário.





3. Compilação

Compilar o projeto. Para fazer isso, clique no botão ou selecione "compilar projeto" a partir do menu "ferramentas", ou pressione a tecla F9.

Na mesma pasta com o seu arquivo de projeto (no nosso exemplo é "C:\Program Files \MetaTrader 5 MultiLanguage Pack\Projects") o MultiLanguage Pack gera arquivos LNG alvo para todos os idiomas do projeto. Cada compilação subsequente de arquivos alvo existentes é atualizada.





4. Verificando traduções

Infelizmente, o MultiLanguage Pack não tem corretor ortográfico embutido. No entanto, você pode exportar as suas traduções e verificar se existem erros de ortografia em qualquer processador como o Microsoft Word. Para fazer isso, no navegador do projeto clique com botão direito do mouse sobre o subprojeto do idioma e selecione "salvar como texto".

Todos os recursos para o idioma selecionado (strings, menus e diálogos), são exportados para o arquivo de texto especificado.





5. Publicação de tradução

Verificar cuidadosamente sua tradução. Certifique-se de que todos os elementos de IU são exibidos corretamente e sem erros.

Pressione o botão na barra de ferramentas ou selecione "enviar para MetaQuotes ServiceDesk" no menu de "ferramentas".

Digite seu nome e e-mail para contatá-lo e, em seguida, clique no botão "enviar".

Sua tradução será enviada como uma solicitação de entrada para o nosso software de grupos de trabalho TeamWox. Depois de uma verificação técnica, sua tradução será incluída na entrega padrão de um produto MetaTrader 5.

Por favor, use a função padrão de publicação de traduções e NãO envie suas traduções como arquivos LNG compilados por e-mail.





Dicionário

Para aumentar a velocidade e consistência das traduções, o MultiLanguage Pack oferece o recurso Dictionary. O dicionário permite traduzir rapidamente frases repetitivas. Se você tem certeza de ter traduzido uma determinada string antes, você pode tentar substituir rapidamente a tradução, selecionando o comando "traduzir a partir do dicionário" do menu de contexto (ou pressione Ctrl+D).

Se uma string tem uma tradução, ela será substituída automaticamente.

As traduções são gravadas no dicionário para todas os idiomas quando o projeto é compilado.

O dicionário permite-lhe traduzir a interface de usuário no modo de lotes. Para fazer isso, clique no botão na barra de ferramentas ou selecione o mesmo comando a partir do menu "editar".

Nesta janela você pode selecionar as linhas para as quais você deseja usar traduções a partir do dicionário e clicar em "aplicar".







Dicas úteis

Sempre traduzir de acordo com o contexto.

Use o recurso de busca (os comandos "localizar" e "localizar o próximo" do menu "editar").

Procurando diferenças maiúsculas e minúsculas. Além disso, a frase que você está procurando pode conter caracteres especiais como &, \t,

, etc.

Lembre-se da importância dos caracteres especiais.

A tecla Tab permite que você alterne entre o navegador de projeto e a área de trabalho.

Para começar a editar a linha do texto, você pode usar a tecla F2, além de um duplo clique.

Para facilitar a navegação na área de trabalho use os comandos "próximo" (Alt+direita) e "Anterior" (Alt+Esquerda).

O comando "estatísticas", disponível no menu "ferramentas" e na barra de ferramentas, exibe estatísticas detalhadas sobre o número de palavras traduzidas para cada idioma.





Conclusão



Esperamos que este artigo lhe inspire a traduzir a interface de usuário do MetaTrader 5 para a sua língua nativa. A corporação do software de MetaQuotes tem interesse no maior número possível de idiomas suportados em seus produtos, e fornece todas as ferramentas necessárias para isso.