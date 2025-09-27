Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Corea del Sud (CPI) a/a (South Korea Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Basso
|1.7%
|2.4%
|
2.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.0%
|
1.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) della Corea del Sud a/a riflette le variazioni dei prezzi per un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista dei consumatori nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include le spese in tutti i principali segmenti di consumo privato, come cibo, abbigliamento, pagamenti, spese di alloggio, salute, comunicazione, ecc. La crescita dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni del won sudcoreano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Corea del Sud (CPI) a/a (South Korea Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
