MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCSortedSet<T>TryGetMin AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse TryGetMin Ottiene l'elemento minimo dall'insieme ordinato. bool TryGetMin( T& min // la variabile per scrivere il valore ); Parametri &min [out] La variabile in cui verrà scritto il valore minimo. Valore di ritorno Restituisce true in caso di successo, altrimenti false. Comparer TryGetMax