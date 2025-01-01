DocumentazioneSezioni
Ottiene l'elemento minimo dall'insieme ordinato.

bool TryGetMin(
   T&  min     // la variabile per scrivere il valore
   );

Parametri

&min

[out] La variabile in cui verrà scritto il valore minimo.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.