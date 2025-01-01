Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCSortedSet<T>Remove AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Remove Supprime l'occurrence de l'élément spécifié du set trié. bool Remove( T item // l'élément par valeur ); Paramètres item [in] La valeur de l'élément à supprimer. Valeur de Retour Retourne true en cas de succès, sinon false. Clear ExceptWith