DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCSortedSet<T>Remove 

Remove

Supprime l'occurrence de l'élément spécifié du set trié.

bool Remove(
    item     // l'élément par valeur
   );

Paramètres

item

[in] La valeur de l'élément à supprimer.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.