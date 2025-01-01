MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCSortedSet<T>Remove AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Remove Rimuove il verificarsi dell'elemento specificato dal set ordinato. bool Remove( T item // il valore dell'elemento ); Parametri item [in] Il valore dell'elemento da eliminare. Valore di ritorno Restituisce true in caso di successo, altrimenti false. Clear ExceptWith