- Propriedades de Sinal
As seguintes enumerações são usadas ao trabalhar com sinais de negociação e configurações da cópia de sinal.
Enumeração de propriedades do tipo double do sinal de negociação:
|
ID
|
Descrição
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Saldo da conta
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Saldo da conta
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Ganho da conta
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Retirada máxima da conta
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Preço de assinatura do sinal
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Retorno do Investimento (%)
Enumeração de propriedades do tipo integer do sinal de negociação
|
ID
|
Descrição
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Data de publicação (data em que estará disponível para assinar)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Data de início da monitorização
|
SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED
|
Data da última atualização da estatística de negociação do sinal
|
SIGNAL_BASE_ID
|
ID do sinal
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Alavancagem da conta
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Lucro em pips
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Posição na classificação
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Número de assinantess
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Número de negociações
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Tipo de conta (0-real, 1-demo, 2-concurso)
Enumeração de propriedades do tipo string do sinal de negociação:
|
ID
|
Descrição
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Login do autor
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Nome da corretora (empresa)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Server da corretora
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Nome do sinal
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Moeda base do sinal
Enumeração de propriedades do tipo double das configurações de cópia do sinal:
|
ID
|
Descrição
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Limite patrimonial
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Deslizamento (usado ao colocar ordens de mercado em sincronização de posições e cópia de negociações)
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Porcentagem máxima do depósito utilizado (%), r/o
Enumeração de propriedades do tipo integer das configurações de cópia do sinal:
|
ID
|
Descrição
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
O sinalizador permite a sincronização sem caixa de diálogo de confirmação
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Copia as flags Stop Loss e Take Profit
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Porcentagem de depósito (%)
|
SIGNAL_INFO_ID
|
ID do sinal, r/o
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
Permissão da flag "Copiar negociações por assinaturas"
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
Flag "Concordar com os termos de uso do serviço de Sinais", r/o
Enumeração de propriedades do tipo string das configurações de cópia do sinal:
|
ID
|
Descrição
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Nome do sinal, r/o
