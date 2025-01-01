Propriedades de Sinal

As seguintes enumerações são usadas ao trabalhar com sinais de negociação e configurações da cópia de sinal.

Enumeração de propriedades do tipo double do sinal de negociação:

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

ID Descrição SIGNAL_BASE_BALANCE Saldo da conta SIGNAL_BASE_EQUITY Saldo da conta SIGNAL_BASE_GAIN Ganho da conta SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN Retirada máxima da conta SIGNAL_BASE_PRICE Preço de assinatura do sinal SIGNAL_BASE_ROI Retorno do Investimento (%)

Enumeração de propriedades do tipo integer do sinal de negociação

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

ID Descrição SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED Data de publicação (data em que estará disponível para assinar) SIGNAL_BASE_DATE_STARTED Data de início da monitorização SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED Data da última atualização da estatística de negociação do sinal SIGNAL_BASE_ID ID do sinal SIGNAL_BASE_LEVERAGE Alavancagem da conta SIGNAL_BASE_PIPS Lucro em pips SIGNAL_BASE_RATING Posição na classificação SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS Número de assinantess SIGNAL_BASE_TRADES Número de negociações SIGNAL_BASE_TRADE_MODE Tipo de conta (0-real, 1-demo, 2-concurso)

Enumeração de propriedades do tipo string do sinal de negociação:

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

ID Descrição SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN Login do autor SIGNAL_BASE_BROKER Nome da corretora (empresa) SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER Server da corretora SIGNAL_BASE_NAME Nome do sinal SIGNAL_BASE_CURRENCY Moeda base do sinal

Enumeração de propriedades do tipo double das configurações de cópia do sinal:

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

ID Descrição SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT Limite patrimonial SIGNAL_INFO_SLIPPAGE Deslizamento (usado ao colocar ordens de mercado em sincronização de posições e cópia de negociações) SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT Porcentagem máxima do depósito utilizado (%), r/o

Enumeração de propriedades do tipo integer das configurações de cópia do sinal:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

ID Descrição SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED O sinalizador permite a sincronização sem caixa de diálogo de confirmação SIGNAL_INFO_COPY_SLTP Copia as flags Stop Loss e Take Profit SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT Porcentagem de depósito (%) SIGNAL_INFO_ID ID do sinal, r/o SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED Permissão da flag "Copiar negociações por assinaturas" SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE Flag "Concordar com os termos de uso do serviço de Sinais", r/o

Enumeração de propriedades do tipo string das configurações de cópia do sinal:

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

ID Descrição SIGNAL_INFO_NAME Nome do sinal, r/o

