Propriedades de Sinal

As seguintes enumerações são usadas ao trabalhar com sinais de negociação e configurações da cópia de sinal.

Enumeração de propriedades do tipo double do sinal de negociação:

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

ID

Descrição

SIGNAL_BASE_BALANCE

Saldo da conta

SIGNAL_BASE_EQUITY

Saldo da conta

SIGNAL_BASE_GAIN

Ganho da conta

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Retirada máxima da conta

SIGNAL_BASE_PRICE

Preço de assinatura do sinal

SIGNAL_BASE_ROI

Retorno do Investimento (%)

Enumeração de propriedades do tipo integer do sinal de negociação

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

ID

Descrição

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Data de publicação (data em que estará disponível para assinar)

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Data de início da monitorização

SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED

Data da última atualização da estatística de negociação do sinal

SIGNAL_BASE_ID

ID do sinal

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Alavancagem da conta

SIGNAL_BASE_PIPS

Lucro em pips

SIGNAL_BASE_RATING

Posição na classificação

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Número de assinantess

SIGNAL_BASE_TRADES

Número de negociações

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Tipo de conta (0-real, 1-demo, 2-concurso)

Enumeração de propriedades do tipo string do sinal de negociação:

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

ID

Descrição

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Login do autor

SIGNAL_BASE_BROKER

Nome da corretora (empresa)

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Server da corretora

SIGNAL_BASE_NAME

Nome do sinal

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Moeda base do sinal

Enumeração de propriedades do tipo double das configurações de cópia do sinal:

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

ID

Descrição

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Limite patrimonial

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Deslizamento (usado ao colocar ordens de mercado em sincronização de posições e cópia de negociações)

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Porcentagem máxima do depósito utilizado (%), r/o

Enumeração de propriedades do tipo integer das configurações de cópia do sinal:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

ID

Descrição

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

O sinalizador permite a sincronização sem caixa de diálogo de confirmação

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Copia as flags Stop Loss e Take Profit

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Porcentagem de depósito (%)

SIGNAL_INFO_ID

ID do sinal, r/o

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

Permissão da flag "Copiar negociações por assinaturas"

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Flag "Concordar com os termos de uso do serviço de Sinais", r/o

Enumeração de propriedades do tipo string das configurações de cópia do sinal:

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

ID

Descrição

SIGNAL_INFO_NAME

Nome do sinal, r/o

