Constantes de Negociação (Trade)
As várias constantes usadas para programar estratégias de negociação estão divididas nos seguintes grupos:
- Propriedades de banco de dados de histórico — recebimento de informações gerais sobre um ativo;
- Propriedades de ordem — obtenção de informações sobre ordens de negociação;
- Propriedades de posição — obtenção de informações sobre posições correntes;
- Propriedades de uma operação (deal) — obtenção de informações sobre operações (deals);
- Tipos de operações de negociação (trade) — descrição das operações de negociação disponíveis;
- Tipos de transação de negociação - descrição dos possíveis tipos de transações de negociação;
- Ordens de negociação no DOM (Profundidade de Mercado) — separação de ordens de acordo com a direção de uma operação solicitada.