STAT_INITIAL_DEPOSIT O valor do depósito inicial double

STAT_WITHDRAWAL Dinheiro sacado da conta double

STAT_PROFIT Lucro líquido após o teste, a soma de STAT_GROSS_PROFIT e STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS é sempre menor ou igual a zero) double

STAT_GROSS_PROFIT Lucro total, a soma de todas as negociações lucrativas (positivas). O valor é maior ou igual a zero double

STAT_GROSS_LOSS Prejuízo total, a soma de todas as negociações negativas. O valor é menor ou igual a zero double

STAT_MAX_PROFITTRADE Lucro máximo - o maior valor dentre todas as negociações lucrativas O valor é maior ou igual a zero double

STAT_MAX_LOSSTRADE Prejuízo Máximo - o menor valor dentre todos as negociações (trades) perdedoras O valor é menor ou igual a zero double

STAT_CONPROFITMAX Lucro máximo em uma série de negociações lucrativas. O valor é maior ou igual a zero double

STAT_CONPROFITMAX_TRADES O número de negociações que formaram oSTAT_CONPROFITMAX(lucro máximo em uma série de negociações lucrativas) int

STAT_MAX_CONWINS O lucro total da mais longa série de negociações lucrativas double

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES O número de negociações na mais longa série de negociações lucrativasSTAT_MAX_CONWINS int

STAT_CONLOSSMAX Prejuízo máximo em uma série de negociações perdedoras. O valor é menor ou igual a zero double

STAT_CONLOSSMAX_TRADES O número de negociações (trades) que formaram oSTAT_CONLOSSMAX(máximo prejuízo em uma série de negociações perdedoras) int

STAT_MAX_CONLOSSES O total de prejuízo da mais longa série de negociações perdedoras double

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES O número de negociações na mais longa série de negociações perdedoras STAT_MAX_CONLOSSES int

STAT_BALANCEMIN Valor do saldo mínimo double

STAT_BALANCE_DD Máxima queda de saldo em termos monetários Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas; aqui o maior valor é tomado double

STAT_BALANCEDD_PERCENT Queda de saldo como uma percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo em termos monetários (STAT_BALANCE_DD). double

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT Máxima queda de saldo com uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas, para cada qual a valor da queda relativa em percentagem é calculada. O maior valor é retornado double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE Queda de saldo em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo como uma percentagem (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT). double

STAT_EQUITYMIN Mínimo valor do saldo a mercado double

STAT_EQUITY_DD Máxima queda do saldo a mercado em termos monetários. Em um processo de negociação, numerosas quedas podem ocorrer no saldo a mercado; aqui o maior valor é tomado double

STAT_EQUITYDD_PERCENT Queda em percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em termos monetários (STAT_EQUITY_DD). double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT Máxima queda do saldo a mercado como uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo a mercado pode sofrer numerosas quedas, para cada qual o valor da queda relativa em percentagem é calculado. O maior valor é retornado double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE Queda do saldo a mercado em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em percentagem (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT). double

STAT_EXPECTED_PAYOFF Recompensa esperada double

STAT_PROFIT_FACTOR Fator de lucro, igual a razão de STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Se STAT_GROSS_LOSS=0, o fator de lucro é igual aDBL_MAX double

STAT_RECOVERY_FACTOR Fator de recuperação, igual a razão de STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD double

STAT_SHARPE_RATIO Razão Sharpe double

STAT_MIN_MARGINLEVEL Valor mínimo do nível de margem double

STAT_CUSTOM_ONTESTER O valor do critério de otimização customizado calculado retornado através da função OnTester() double

STAT_DEALS Número de operações (deals) int

STAT_TRADES Número de negociações (trades) int

STAT_PROFIT_TRADES Negociações compradas lucrativas int

STAT_LOSS_TRADES Negociações perdedoras int

STAT_SHORT_TRADES Negociações Vendidas int

STAT_LONG_TRADES Negociações Compradas int

STAT_PROFIT_SHORTTRADES Negociações vendidas lucrativas int

STAT_PROFIT_LONGTRADES Negociações compradas lucrativas int

STAT_PROFITTRADES_AVGCON Comprimento médio de uma série de negociações lucrativas int

STAT_LOSSTRADES_AVGCON Comprimento médio de uma série de negociações perdedores int