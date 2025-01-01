DocumentaçãoSeções
Depois que o teste é finalizado, diferentes parâmetros das estatísticas dos resultados das negociações são calculados. Os valores dos parâmetros podem ser obtidos usando a função TesterStatistics(), através da especificação do parâmetro ID a partir da enumeração ENUM_STATISTICS.

Embora dois tipo de parâmetros (int e double) serem usados nos cálculos das estáticas, a função retorna todos os valores na forma double. Todos os valores estatísticos do tipo double são expressos na moeda corrente por default, a mesmo que especificado de outro modo.

ENUM_STATISTICS

ID

Descrição do parâmetro estatístico

Tipo

STAT_INITIAL_DEPOSIT

O valor do depósito inicial

double

STAT_WITHDRAWAL

Dinheiro sacado da conta

double

STAT_PROFIT

Lucro líquido após o teste, a soma de STAT_GROSS_PROFIT e STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS é sempre menor ou igual a zero)

double

STAT_GROSS_PROFIT

Lucro total, a soma de todas as negociações lucrativas (positivas). O valor é maior ou igual a zero

double

STAT_GROSS_LOSS

Prejuízo total, a soma de todas as negociações negativas. O valor é menor ou igual a zero

double

STAT_MAX_PROFITTRADE

Lucro máximo - o maior valor dentre todas as negociações lucrativas O valor é maior ou igual a zero

double

STAT_MAX_LOSSTRADE

Prejuízo Máximo - o menor valor dentre todos as negociações (trades) perdedoras O valor é menor ou igual a zero

double

STAT_CONPROFITMAX

Lucro máximo em uma série de negociações lucrativas. O valor é maior ou igual a zero

double

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

O número de negociações que formaram oSTAT_CONPROFITMAX(lucro máximo em uma série de negociações lucrativas)

int

STAT_MAX_CONWINS

O lucro total da mais longa série de negociações lucrativas

double

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

O número de negociações na mais longa série de negociações lucrativasSTAT_MAX_CONWINS

int

STAT_CONLOSSMAX

Prejuízo máximo em uma série de negociações perdedoras. O valor é menor ou igual a zero

double

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

O número de negociações (trades) que formaram oSTAT_CONLOSSMAX(máximo prejuízo em uma série de negociações perdedoras)

int

STAT_MAX_CONLOSSES

O total de prejuízo da mais longa série de negociações perdedoras

double

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

O número de negociações na mais longa série de negociações perdedoras STAT_MAX_CONLOSSES

int

STAT_BALANCEMIN

Valor do saldo mínimo

double

STAT_BALANCE_DD

Máxima queda de saldo em termos monetários Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas; aqui o maior valor é tomado

double

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Queda de saldo como uma percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo em termos monetários (STAT_BALANCE_DD).

double

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Máxima queda de saldo com uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas, para cada qual a valor da queda relativa em percentagem é calculada. O maior valor é retornado

double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Queda de saldo em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo como uma percentagem (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

double

STAT_EQUITYMIN

Mínimo valor do saldo a mercado

double

STAT_EQUITY_DD

Máxima queda do saldo a mercado em termos monetários. Em um processo de negociação, numerosas quedas podem ocorrer no saldo a mercado; aqui o maior valor é tomado

double

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Queda em percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em termos monetários (STAT_EQUITY_DD).

double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Máxima queda do saldo a mercado como uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo a mercado pode sofrer numerosas quedas, para cada qual o valor da queda relativa em percentagem é calculado. O maior valor é retornado

double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Queda do saldo a mercado em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em percentagem (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

double

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Recompensa esperada

double

STAT_PROFIT_FACTOR

Fator de lucro, igual a razão de STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Se STAT_GROSS_LOSS=0, o fator de lucro é igual aDBL_MAX

double

STAT_RECOVERY_FACTOR

Fator de recuperação, igual a razão de STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD

double

STAT_SHARPE_RATIO

Razão Sharpe

double

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Valor mínimo do nível de margem

double

STAT_CUSTOM_ONTESTER

O valor do critério de otimização customizado calculado retornado através da função OnTester()

double

STAT_DEALS

Número de operações (deals)

int

STAT_TRADES

Número de negociações (trades)

int

STAT_PROFIT_TRADES

Negociações compradas lucrativas

int

STAT_LOSS_TRADES

Negociações perdedoras

int

STAT_SHORT_TRADES

Negociações Vendidas

int

STAT_LONG_TRADES

Negociações Compradas

int

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Negociações vendidas lucrativas

int

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Negociações compradas lucrativas

int

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Comprimento médio de uma série de negociações lucrativas

int

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Comprimento médio de uma série de negociações perdedores

int

STAT_COMPLEX_CRITERION

Critério de otimização complexo

 

 