- Propriedades do Terminal Cliente
- Propriedades de um Programa MQL5 em Execução
- Propriedades do Ativo
- Propriedades da Conta
- Estatísticas de Teste
Depois que o teste é finalizado, diferentes parâmetros das estatísticas dos resultados das negociações são calculados. Os valores dos parâmetros podem ser obtidos usando a função TesterStatistics(), através da especificação do parâmetro ID a partir da enumeração ENUM_STATISTICS.
Embora dois tipo de parâmetros (int e double) serem usados nos cálculos das estáticas, a função retorna todos os valores na forma double. Todos os valores estatísticos do tipo double são expressos na moeda corrente por default, a mesmo que especificado de outro modo.
|
ID
|
Descrição do parâmetro estatístico
|
Tipo
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
O valor do depósito inicial
|
double
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Dinheiro sacado da conta
|
double
|
STAT_PROFIT
|
Lucro líquido após o teste, a soma de STAT_GROSS_PROFIT e STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS é sempre menor ou igual a zero)
|
double
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Lucro total, a soma de todas as negociações lucrativas (positivas). O valor é maior ou igual a zero
|
double
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Prejuízo total, a soma de todas as negociações negativas. O valor é menor ou igual a zero
|
double
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Lucro máximo - o maior valor dentre todas as negociações lucrativas O valor é maior ou igual a zero
|
double
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Prejuízo Máximo - o menor valor dentre todos as negociações (trades) perdedoras O valor é menor ou igual a zero
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Lucro máximo em uma série de negociações lucrativas. O valor é maior ou igual a zero
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
O número de negociações que formaram oSTAT_CONPROFITMAX(lucro máximo em uma série de negociações lucrativas)
|
int
|
STAT_MAX_CONWINS
|
O lucro total da mais longa série de negociações lucrativas
|
double
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
O número de negociações na mais longa série de negociações lucrativasSTAT_MAX_CONWINS
|
int
|
STAT_CONLOSSMAX
|
Prejuízo máximo em uma série de negociações perdedoras. O valor é menor ou igual a zero
|
double
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
O número de negociações (trades) que formaram oSTAT_CONLOSSMAX(máximo prejuízo em uma série de negociações perdedoras)
|
int
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
O total de prejuízo da mais longa série de negociações perdedoras
|
double
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
O número de negociações na mais longa série de negociações perdedoras STAT_MAX_CONLOSSES
|
int
|
STAT_BALANCEMIN
|
Valor do saldo mínimo
|
double
|
STAT_BALANCE_DD
|
Máxima queda de saldo em termos monetários Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas; aqui o maior valor é tomado
|
double
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Queda de saldo como uma percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo em termos monetários (STAT_BALANCE_DD).
|
double
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Máxima queda de saldo com uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo pode sofrer numerosas quedas, para cada qual a valor da queda relativa em percentagem é calculada. O maior valor é retornado
|
double
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Queda de saldo em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo como uma percentagem (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
|
double
|
STAT_EQUITYMIN
|
Mínimo valor do saldo a mercado
|
double
|
STAT_EQUITY_DD
|
Máxima queda do saldo a mercado em termos monetários. Em um processo de negociação, numerosas quedas podem ocorrer no saldo a mercado; aqui o maior valor é tomado
|
double
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
Queda em percentagem que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em termos monetários (STAT_EQUITY_DD).
|
double
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Máxima queda do saldo a mercado como uma percentagem. Em um processo de negociação, um saldo a mercado pode sofrer numerosas quedas, para cada qual o valor da queda relativa em percentagem é calculado. O maior valor é retornado
|
double
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Queda do saldo a mercado em termos monetários que foi registrada no momento da máxima queda do saldo a mercado em percentagem (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
double
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
Recompensa esperada
|
double
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
Fator de lucro, igual a razão de STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Se STAT_GROSS_LOSS=0, o fator de lucro é igual aDBL_MAX
|
double
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Fator de recuperação, igual a razão de STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD
|
double
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Razão Sharpe
|
double
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
Valor mínimo do nível de margem
|
double
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
O valor do critério de otimização customizado calculado retornado através da função OnTester()
|
double
|
STAT_DEALS
|
Número de operações (deals)
|
int
|
STAT_TRADES
|
Número de negociações (trades)
|
int
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Negociações compradas lucrativas
|
int
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Negociações perdedoras
|
int
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Negociações Vendidas
|
int
|
STAT_LONG_TRADES
|
Negociações Compradas
|
int
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Negociações vendidas lucrativas
|
int
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Negociações compradas lucrativas
|
int
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Comprimento médio de uma série de negociações lucrativas
|
int
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Comprimento médio de uma série de negociações perdedores
|
int
|
STAT_COMPLEX_CRITERION
|
Critério de otimização complexo
|