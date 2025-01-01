Operações Aritméticas

Operações aritméticas incluem operações aditivas e multiplicativas:

Soma de variáveis i = j + 2;

Diferença de variáveis i = j - 3;

Mudança de sinal x = - x;

Produto de variáveis z = 3 * x;

Quociente de divisão i = j / 5;

Resto de divisão minutes = time % 60;

Adicionando 1 ao valor da variável i++;

Adicionando 1 ao valor da variável ++i;

Subtraindo 1 ao valor da variável k--;

Subtraindo 1 do valor da variável --k;

Operações de incremento e decremento são aplicadas somente a variáveis, elas não podem ser aplicadas a constantes. O prefixo de incremento (++i) e decremento (--k) são aplicados à variável imediatamente antes desta variável ser usada em uma expressão.

Pós-incremento (i++) e pós-decremento (k--) são aplicados à variável imediatamente depois da variável ser usado em uma expressão.

Observação importante

int i=5;

int k = i++ + ++i;

Problemas computacionais podem ocorrer na movimentação da expressão acima de um ambiente de programação para outro (por exemplo, do Borland C++ para MQL5). Geralmente, a ordem de computação depende da implementação do compilador. Na prática, existem duas formas de implementar o pós-decremento (pós-incremento):

O pós-decremento (pós-incremento) é aplicado à variável depois de se calcular a expressão toda. O pós-decremento (pós-incremento) é aplicado à variável imediatamente na operação .

Atualmente, a primeira forma de calcular o pós-decremento (pós-incremento) está implementado no MQL5. Mas mesmo conhecendo esta peculiaridade, não se recomenda experiências com seu uso.

Exemplos:

int a=3;

a++; // expressão válida

int b=(a++)*3; // expressão inválida

Também Veja

