- Expressões
- Operações Aritméticas
- Operações de Atribuição
- Operações de Relação
- Operações Booleanas
- Operações Binárias
- Outras Operações
- Regras de Precedência
Operações aritméticas incluem operações aditivas e multiplicativas:
Soma de variáveis i = j + 2;
Operações de incremento e decremento são aplicadas somente a variáveis, elas não podem ser aplicadas a constantes. O prefixo de incremento (++i) e decremento (--k) são aplicados à variável imediatamente antes desta variável ser usada em uma expressão.
Pós-incremento (i++) e pós-decremento (k--) são aplicados à variável imediatamente depois da variável ser usado em uma expressão.
Observação importante
int i=5;
Problemas computacionais podem ocorrer na movimentação da expressão acima de um ambiente de programação para outro (por exemplo, do Borland C++ para MQL5). Geralmente, a ordem de computação depende da implementação do compilador. Na prática, existem duas formas de implementar o pós-decremento (pós-incremento):
- O pós-decremento (pós-incremento) é aplicado à variável depois de se calcular a expressão toda.
- O pós-decremento (pós-incremento) é aplicado à variável imediatamente na operação.
Atualmente, a primeira forma de calcular o pós-decremento (pós-incremento) está implementado no MQL5. Mas mesmo conhecendo esta peculiaridade, não se recomenda experiências com seu uso.
Exemplos:
int a=3;
