Operações aritméticas incluem operações aditivas e multiplicativas:

Soma de variáveis                       i = j + 2;
Diferença de variáveis                  i = j - 3;
Mudança de sinal                        x = - x;
Produto de variáveis                    z = 3 * x;
Quociente de divisão                    i = j / 5;
Resto de divisão                        minutes = time % 60;
Adicionando 1 ao valor da variável      i++;
Adicionando 1 ao valor da variável      ++i;
Subtraindo 1 ao valor da variável       k--;
Subtraindo 1 do valor da variável       --k;

Operações de incremento e decremento são aplicadas somente a variáveis, elas não podem ser aplicadas a constantes. O prefixo de incremento (++i) e decremento (--k) são aplicados à variável imediatamente antes desta variável ser usada em uma expressão.

Pós-incremento (i++) e pós-decremento (k--) são aplicados à variável imediatamente depois da variável ser usado em uma expressão.

Observação importante

int i=5;
int k = i++ + ++i;

Problemas computacionais podem ocorrer na movimentação da expressão acima de um ambiente de programação para outro (por exemplo, do Borland C++ para MQL5). Geralmente, a ordem de computação depende da implementação do compilador. Na prática, existem duas formas de implementar o pós-decremento (pós-incremento):

  1. O pós-decremento (pós-incremento) é aplicado à variável depois de se calcular a expressão toda.
  2. O pós-decremento (pós-incremento) é aplicado à variável imediatamente na operação.

Atualmente, a primeira forma de calcular o pós-decremento (pós-incremento) está implementado no MQL5. Mas mesmo conhecendo esta peculiaridade, não se recomenda experiências com seu uso.

Exemplos:

int a=3;
a++;            // expressão válida
int b=(a++)*3;  // expressão inválida

