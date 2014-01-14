Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FP channel - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2670
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Nick A. Zhilin
Canal baseado nos valores extremos de preço de um determinado período. Os valores do canal centra, superior e inferior são determinados pelo cálculo dos pontos de Pivot usados como supostos níveis de suporte e resistência.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/781
Indicador de tendência que fornece sinais de negociação. A cor do indicador depende da direção do movimento do mercado, determinado pela posição do indicador em relação a linha zero.at_Itp(t)Env
Canal de redesenho curvilíneo.
Indicador de tendência implementado na forma de NRTR. O período de tempo é especificado nos parâmetros de entrada do indicador.BullsBearsEyes
A soma do valores médios do indicadores técnicos Bears Power e Bulls Power utilizando o algoritmo de Laguerre.