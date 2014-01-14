CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FP channel - indicador para MetaTrader 5

Nick A. Zhilin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2670
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Nick A. Zhilin

Canal baseado nos valores extremos de preço de um determinado período. Os valores do canal centra, superior e inferior são determinados pelo cálculo dos pontos de Pivot usados como supostos níveis de suporte e resistência.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2008.

Indicador FP channel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/781

SeNSetiVe SeNSetiVe

Indicador de tendência que fornece sinais de negociação. A cor do indicador depende da direção do movimento do mercado, determinado pela posição do indicador em relação a linha zero.

at_Itp(t)Env at_Itp(t)Env

Canal de redesenho curvilíneo.

ATRStops_v1_HTF ATRStops_v1_HTF

Indicador de tendência implementado na forma de NRTR. O período de tempo é especificado nos parâmetros de entrada do indicador.

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

A soma do valores médios do indicadores técnicos Bears Power e Bulls Power utilizando o algoritmo de Laguerre.