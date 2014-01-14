Autor real:

Indicador de tendência implementado na forma de NRTR. O indicador Average True Range é utilizado na construção da média móvel.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.04.2008.

Figura 1. Indicador ATRStops_v1