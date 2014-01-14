Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ATRStops_v1 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Forex-TSD.com
Indicador de tendência implementado na forma de NRTR. O indicador Average True Range é utilizado na construção da média móvel.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.04.2008.
Figura 1. Indicador ATRStops_v1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1764
