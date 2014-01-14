Autor real:

Eva Ruft

Um simples indicador que calcula somente a volatilidade de um ativo financeiro. A volatilidade é calculada em pontos com base nos preços máximos e mínimos.

Através de MA simples que soma os preços máximos para o período médio menos a soma dos preços mínimos para o mesmo período. O valor resultante é calculado em pontos.

Parâmetros de entrada do Indicador:

input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_SMA ; input uint VolatilityPeriod= 5 ; input int Shift= 0 ; input uint LevelsTotal= 20 ; input uint StartLevel= 100 ; input uint LevelsStep= 100 ; input color LevelsColor= clrBlue ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 08.04.2008.

Figura 1. Indicador Volatility2