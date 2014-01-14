CodeBaseSeções
Volatility2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Eva Ruft

Um simples indicador que calcula somente a volatilidade de um ativo financeiro. A volatilidade é calculada em pontos com base nos preços máximos e mínimos.

Através de MA simples que soma os preços máximos para o período médio menos a soma dos preços mínimos para o mesmo período. O valor resultante é calculado em pontos.

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+-----------------------------------+
//|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+-----------------------------------+
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_SMA;     // Método da Média
input uint              VolatilityPeriod=5;  // Período do indicador
input int               Shift=0;             // Deslocamento horizontal do indicador de barras

input uint              LevelsTotal=20;      // Número de níveis
input uint              StartLevel=100;      // Iniciando um nível
input uint              LevelsStep=100;      // Distância entre os níveis
input color             LevelsColor=clrBlue; // Cor dos níveis

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 08.04.2008.

Figura 1. Indicador Volatility2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1763

