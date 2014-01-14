Participe de nossa página de fãs
Volatility2 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Eva Ruft
Um simples indicador que calcula somente a volatilidade de um ativo financeiro. A volatilidade é calculada em pontos com base nos preços máximos e mínimos.
Através de MA simples que soma os preços máximos para o período médio menos a soma dos preços mínimos para o mesmo período. O valor resultante é calculado em pontos.
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-----------------------------------+ input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA; // Método da Média input uint VolatilityPeriod=5; // Período do indicador input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador de barras input uint LevelsTotal=20; // Número de níveis input uint StartLevel=100; // Iniciando um nível input uint LevelsStep=100; // Distância entre os níveis input color LevelsColor=clrBlue; // Cor dos níveis
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 08.04.2008.
Figura 1. Indicador Volatility2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1763
