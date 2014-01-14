Autor real:

O autor é desconhecido.

Indicador de tendência implementado na forma de NRTR. O período de tempo do indicador é definido nos parâmetros de entrada do indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint Length= 10 ; input uint ATRPeriod= 5 ; input double Kv= 2.5 ; input int Shift= 0 ;

O indicador Average True Range é utilizado na construção da média móvel.

Coloque o arquivo compilado indicator ATRStops_v1.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.04.2008.

Figura 1. Indicador ATRStops_v1_HTF