CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ATRStops_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
7729
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

O autor é desconhecido.

Indicador de tendência implementado na forma de NRTR. O período de tempo do indicador é definido nos parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // Período gráfico do indicador iSAR
input uint   Length=10;           // Período do indicador
input uint   ATRPeriod=5;         // Período do indicador ATR
input double Kv=2.5;              // Volatilidade ATR
input int    Shift=0;             // Deslocamento horizontal do indicador em barras

O indicador Average True Range é utilizado na construção da média móvel.

Coloque o arquivo compilado indicator ATRStops_v1.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators. 

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.04.2008. 

Figura 1. Indicador ATRStops_v1_HTF

Figura 1. Indicador ATRStops_v1_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1766

FP channel FP channel

Canal baseado nos valores extremos de preço de um determinado período. Os valores do canal centra, superior e inferior são determinados pelo cálculo dos pontos de Pivot usados como supostos níveis de suporte e resistência.

SeNSetiVe SeNSetiVe

Indicador de tendência que fornece sinais de negociação. A cor do indicador depende da direção do movimento do mercado, determinado pela posição do indicador em relação a linha zero.

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

A soma do valores médios do indicadores técnicos Bears Power e Bulls Power utilizando o algoritmo de Laguerre.

Volatility2 Volatility2

Um simples indicador que calcula somente a volatilidade de um ativo financeiro.