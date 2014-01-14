Participe de nossa página de fãs
ATRStops_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 7729
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
O autor é desconhecido.
Indicador de tendência implementado na forma de NRTR. O período de tempo do indicador é definido nos parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // Período gráfico do indicador iSAR input uint Length=10; // Período do indicador input uint ATRPeriod=5; // Período do indicador ATR input double Kv=2.5; // Volatilidade ATR input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
O indicador Average True Range é utilizado na construção da média móvel.
Coloque o arquivo compilado indicator ATRStops_v1.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 07.04.2008.
Figura 1. Indicador ATRStops_v1_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1766
